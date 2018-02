Der Krimi am Sonntag In der Rolle gefangen Der Dortmunder „Tatort“ schockt mit Tollwut-Bildern. Das Team um Kommissar Faber hatte aber schon mal mehr zu bieten.

Hauptkommissar Peter Faber (Jörg Hartmann, r.) ermittelt diesmal im Gefängnis. Der JVA-Beamte Stefan Keller (Holger Handtke, l.) bringt ihn auf den neuesten Stand. © WDR/Thomas Kost

Na, schon gegen Tollwut impfen lassen? Nach diesem „Tatort“ können sich die Hausärzte wohl auf einen kleinen Patienten-Ansturm gefasst machen. Schock-Aufnahmen von Tollwutkranken mit Todeskrämpfen. Albtraum-Geschichten von Infizierten, die wissen, dass sie bald sterben. Denn es gibt kein Heilmittel, wenn die Krankheit zu spät erkannt wird. Da will man doch auf Nummer sicher gehen. Dabei ist die Tollwut in Europa heute extrem selten. Aber in diesen angstbestimmten Zeiten – man kann ja nie wissen.

Die Idee mit den mysteriösen Tollwut-Fällen im Gefängnis hat für eine gewisse Grundspannung gesorgt in diesem Dortmunder „Tatort“ – was aber nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass es eine der bislang schwächsten Folgen mit dem Team um Hauptkommissar Faber war. Der wurde zwar wie immer überzeugend als charmantes Arschloch von Jörg Hartmann gespielt. Aber sein Faber war auch schon mal schlagfertiger und wütender. Und irgendwie kommt es einem vor, als wäre er in seiner eigenen Rolle gefangen.

Während der Dresdner „Tatort“ noch immer auf der Suche nach einem stimmigen Konzept ist, scheint sich die Dortmunder Geschichte im Kreis zu drehen. In den ersten Folgen war die Konstellation um Psychokommissar Faber noch originell. Auch das Wagnis, über die einzelnen Folgen hinweg fortlaufende Erzählstränge zu legen, funktionierte erstaunlich gut. Diesmal aber lag die letzte Folge fast zehn Monate zurück – da kann man kaum erwarten, dass alle Zuschauer noch durchblicken, was bisher geschah.

Das Gefängnis ist eine beliebte Kulisse für „Tatort“-Macher. Da lässt sich die Einheit von Ort, Zeit und Handlung atmosphärisch gut verpacken. Doch auch dieser Umstand wirkte hier nicht so stark wie in anderen Fällen. Viele Zuschauer werden sich noch an die Kölner Folge „Franziska“ erinnern, in der die Assistentin der Kommissare Ballauf und Schenk von einem Häftling erwürgt wird. Im Vergleich dazu war „Tollwut“ ein billiger Abklatsch. Und das, obwohl der Regisseur derselbe war, nämlich der aus Israel stammende Dror Zahavi.

Bleibt zu hoffen, dass diese Dortmunder Folge nur ein Durchhänger war, wie er immer mal vorkommen kann. Denn bisher zählte Dortmund zu den „Tatort“-Städten, an denen sich andere ein Beispiel nehmen können. Nicht nur Dresden.

