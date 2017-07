In der Mitte die Herzkammer Jacob Böhme war ein Görlitzer Schuster, der darüber nachdachte, was die Welt im Innersten zusammenhält. Sein Gedankengebäude wird nun begehbar.

Jacob Böhmes „Philosophische Kugel“ diente den Kuratorinnen an den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden als Blaupause für die Ausstellungsarchitektur in der Schlosskapelle.

Alles in allem. Treffender und kürzer kann man wohl nicht beschreiben, womit Jacob Böhme sich einst beschäftigte. Alles in allem heißt deshalb auch die Ausstellung, deren Vorbereitung in diesen Tagen in die Endphase geht. Kuratorin Claudia Brink, sie ist seit dem Jahr 2000 am Dresdner Grünen Gewölbe tätig, hat sich in die Gedankenwelt des barocken Mystikers hineingearbeitet. Sie steht in der noch leeren Schlosskapelle unter dem fantastischen Schlingrippengewölbe.

Der Fußboden wird vermessen und in Segmente eingeteilt, auf denen die Ausstellungsarchitektur aufgebaut wird. Die hat Böhmes Philosophische Kugel als Vorbild. Irgendwann um 1600 hat er sie skizziert. In mehrere Halbkreise geteilt, stehen sich eine dunkle und eine helle Seite gegenüber. Licht und Finsternis. In der Mitte das Herz. „Jeder Mensch muss selbst entscheiden, auf welcher Seite er steht, meinte Böhme. Wiedergeburt bedeutet in seinem Gedankengebäude, dass man von der dunklen auf die helle Seite wechselt und sich sozusagen immer mal wieder selbst erneuert“, erklärt Claudia Brink. „Außerdem wollte der wissenschaftliche Autodidakt den Menschen seiner Zeit klarmachen, dass man nicht an einer Universität studiert haben muss, um denken zu können. Nach Böhmes Ansicht genügte es, sich zu öffnen und zu lauschen und vor allem, die Natur zu beobachten.“

Wie stellt man Ideen aus?

Jacob Böhme soll ein schwaches Kind gewesen sein, geboren 1575 in Alt-Seidenberg bei Görlitz als viertes Kind. Seine Eltern, gut situierte Bauern, gaben den kränklichen Jungen zu einem Schuhmacher in die Lehre. 1599 ließ er sich in Görlitz nieder, eröffnete seine eigene Werkstatt, heiratete. Und irgendwann in dieser Zeit muss er eine Erscheinung gehabt haben, ein Erweckungserlebnis, oder gar mehrere mystische Erfahrungen. „Zwölf Jahre ging er damit schwanger“, erzählt Claudia Brink. Seine Frau brachte in jener Zeit vier Kinder zur Welt. 1612 war es dann nicht mehr aufzuhalten. Es sprudelte aus Böhme heraus, was schon lange in ihm arbeitete und gärte, und er verfasste die Abhandlung „Morgenrot“. Später gab man dem Text den lateinischen Titel „Aurora“. Böhme zeigte seine Gedanken nur Freunden und hatte eigentlich nicht vor, sie zu veröffentlichen. Wie hätte er das auch tun sollen?! Einem einfacher Schuster, der nicht studiert hatte, stand es nicht zu, sich mit theologischen Fragen auseinanderzusetzen. Wie kam er dazu, Kriegen eine moralische Rechtfertigung abzusprechen? Wie konnte er das Weibliche in der Schöpfung hervorheben? Und wie vermessen war es, davon auszugehen, dass alle Religionen denselben Ursprung haben und also gleichberechtigt nebeneinander existieren dürfen?

Doch seine Freunde fanden diese Ideen genial. Hundert Jahre nach der Reformation war die Welt immer noch im Umbruch. Sie kopierten die Handschriften und brachten sie in Umlauf.

Ein Exemplar fiel Pastor Gregor Richter von der Görlitzer Peter- und Paulskirche in die Hände. Der kleine Schuster war geliefert. Er kam ins Gefängnis und bekam einen Maulkorb verpasst. An das Schreibverbot hielt er sich ein paar Jahre, dann legte er wieder los, so, als ob er gewusst hätte, dass er nicht alt werden würde. 1624 starb Böhme in Görlitz. Da war er schon kein Schuster mehr, sondern ein Denker, der so viele Förderer und Gönner hatte, dass er davon leben konnte, seine Ideen niederzuschreiben. Ein Werk von 4 000 Seiten entstand, das in seiner Zeit und bis ins 20. Jahrhundert hinein vielfältig rezipiert wurde.

Aber wie stellt man ein Gedankengebäude aus? Wie macht man Schriften, die in Sprache und Inhalt heutigen Lesern nur schwer verständlich sind, interessant?

„Wir entwickeln ein begehbares Gedankengebäude, das nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch die entsprechende Atmosphäre erzeugt“, sagt Claudia Brink. Böhmes Schriften werden in der Reihenfolge ihres Erscheinens ausgestellt.

Böhme-Forschung im Ausland

Sogar die originale Aurora-Handschrift aus Wolfenbüttel soll zu sehen sein. Claudia Brink schwärmt von einem Buch aus dem 18. Jahrhundert, das wie ein modernes Pop-up Einblick in Böhmes Ideen bietet. Damit jeder nach Herzenslust in dem kostbaren Buch blättern darf, wurde es digitalisiert. Die kleine Ausstellung wird sich stark mit der Rezeption Böhmes bis in die Gegenwart beschäftigen, aber auch den gesellschaftlichen Kontext zeigen, in dem Böhme lebte und dachte. Die Dresdner Kuratorin Claudia Brink arbeitet dafür mit den Böhme-Expertinnen Lucinda Martin von der Universität Erfurt und Cecilia Muratori von der University of Warwick zusammen. Böhme wird anderswo intensiver erforscht als in Deutschland. Zum Beispiel in den Niederlanden, die ihren Bürgern schon im 17. Jahrhundert Religionsfreiheit gewährten. In Amsterdam liegen viele seiner originalen Schriften. Die Stadt Görlitz will nun auch an „ihren“ Mystiker und Philosophen erinnern. In Böhmes Wohnhaus in Zgorzelec betreibt der polnische Verein Euroopera eine kleine Dauerschau. In der Dreifaltigkeitskirche am Görlitzer Obermarkt soll die von den SKD erarbeitete Schau ab 2020 dauerhaft präsentiert werden.

Ausstellung „Alles in allem – Die Gedankenwelt des mystischen Philosophen Jacob Böhme“, 26.8. bis 19.11., Schlosskapelle im Dresdner Residenzschloss, geöffnet 10 – 18 Uhr, dienstags geschlossen.

