In den Urlaub geraten Eine neue Quizsendung im Ersten schickt Singles auf Reisen. Moderator Guido Cantz verleitet das zum Klugscheißen.

Die neue Sendung „Flieg mit mir!“ im Ersten schickt Singles in den Urlaub. Aber nur, wenn sie die Quizfragen von Moderator Guido Cantz beantworten können. © dpa

Guido Cantz bringt Singles zusammen und schickt sie zum Verlieben in ferne Länder. Davor müssen die Kandidaten im Fernsehstudio Fragen zu den Traumzielen beantworten – mit Cantz als Quizmaster. Der blonde Rheinländer, der im Ersten die Samstagabendshow „Verstehen Sie Spaß?“ moderiert, kommt zusätzlich mit einer neuen Fernsehsendung ins Vorabendprogramm. Die Quiz-Show „Flieg mit mir!“ startet an diesem Freitag im Ersten.

„Ich habe mir schon seit mehr als zehn Jahren gewünscht, eine Quizsendung zu moderieren“, sagt Cantz. Als Gast ist der Kölner, der am Sonnabend 46 Jahre alt wird, regelmäßig in solchen Sendungen. Nun moderiert er sie erstmals. „Das Fernweh wird in dieser Sendung enorm geweckt“, erklärt Cantz. Thematisch geht es um exotische Reiseziele, in jeder Ausgabe ist ein anderes Land Schwerpunkt. Die Fragen drehen sich um jenes Land, in das das Gewinnerpaar anschließend gemeinsam reisen kann.

Wer wen als Partner auswählt und in den Urlaub darf, entscheidet sich erst in der Sendung. Über die Urlaubsziele habe er bei der Aufzeichnung der Sendung viel Neues erfahren, sagt Cantz. „Und ich bin dann auch jemand, der bei Freunden und in der Familie mit diesem neu gewonnenen Wissen gerne mal angibt.“ Die Vorabend-Show mit Cantz lässt das Feeling von „Herzblatt“ wieder aufleben, verspricht das Erste. Doch das Verkuppeln von Singles ist nicht das alleinige Ziel der Sendung, so Cantz. „Das Konzept ist bewusst so ausgelegt, dass es vor allem ein Quiz ist.“ Wissen stehe im Vordergrund.

Im Gegensatz zu mancher anderen Shows setzt Cantz nicht auf prominente, sondern auf unbekannte Gäste. In der Auftaktsendung am Freitag haben die Kölnerin Ceti (34) und Landwirt Peter (47) aus dem brandenburgischen Schmergow die Chance, sich auf die Pazifikinsel Hawaii zu quizzen. In 14 weiteren Folgen stehen dann Reiseziele wie Brasilien, Australien, Namibia, oder Bora Bora im Mittelpunkt. (dpa)

„Flieg mit mir!“, Fr. 18.50 Uhr, ARD

