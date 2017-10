In den Irrsinn getrieben Wiederentdeckung eines kompromisslosen Dichters: Paul Adler verbrachte seine produktivste Zeit in der Gartenstadt Dresden-Hellerau.

Der deutsch-jüdische Dichter Paul Adler aus Prag wurde von seinen Zeitgenossen verehrt. © National Library of Israel/Autograph collection

Paul Sauler sagt, er sei „ein Mensch, dem einiges unklar ist“, unklar an sich selbst und am Lauf der Welt. Seit ewigen Zeiten musiziert er als leidlicher Violinspieler am Vorstadttheater. Bieder und fromm von Natur „gleich einem Sack Pflaumen, voll und gerundet“, leidet er zuweilen heftig am Ohrenklingen und zählt bereits viermal sieben Jahre. Er hat, so der Vorwurf seiner Mutter, noch nie einem Mädchen nachgeschaut. Deshalb verkuppelt sie ihn Hals über Kopf mit dem ihr außerordentlich genehmen Fräulein Valentine, das auch als Pauls Gattin keineswegs von ihrem vorherigen Geliebten lassen will, stattdessen die Ehebande sprengt, Paul verlässt und ihn so seines guten Namens beraubt. Was Paul auf der Stelle „aus jeder Ordnung katapultiert“, in den Irrsinn treibt und in die Bewahranstalt. Dort lebt er dahin.

Ein Mehr an kontinuierlich fortlaufender Handlung benötigt der experimentierfreudige frühexpressionistische Schriftsteller Paul Adler nicht, um die fantastischen Aufzeichnungen der „Krankengeschichte“ Paul Saulers mit atemberaubender Virtuosität in seinem Prosawerk „Nämlich“ in Szene zu setzen.

„Nämlich“ zählt zu jenen drei Werken des jüdischen Prager Autors deutscher Zunge, die in der Anfangsphase des Ersten Weltkriegs publiziert wurden und seinen Ruf als prophetischen Dichter begründeten. Über Wien und Berlin war Adler – dem Verleger und Freund Jacob Hegner folgend – 1912 in die Gartenstadt Dresden-Hellerau gelangt, wo er die produktivsten Jahre seines Lebens verbrachte. Das Haus Nummer 6 auf dem Tännichtweg, in dem er seine legendäre Schriftstellerklause installiert hatte, wurde zum literarischen Treffpunkt. Hier entstand rasch nacheinander der Geschichtenkreis „Elohim“, die erzählenden Aufzeichnungen „Nämlich“ und sein einziger Roman „Die Zauberflöte“.

Zwar schwärmten zahlreiche Dichterkollegen, Künstlerfreunde und Kritiker fortan von den erzählerischen Neuerungen Adlers, von der „Musikalität seiner stilbewussten und originellen Sprache“, mit der er bedeutsame Zeitgenossen wie Max Brod, Oskar Loerke oder den jungen Franz Kafka zu beeindrucken wusste. Breitenwirkung aber blieb Adlers dichterischen Arbeiten versagt. Nach 1916 wird er kein weiteres schöngeistiges Werk veröffentlichen. Er übersetzt, schreibt für Zeitungen und Zeitschriften, verrichtet Brotarbeit.

Im März 1933 prügelt ihn die SA der einstmals „europaweit geachteten, reformorientierten Kulturstätte“ Hellerau aus dem Ort und aus dem Land. Paul Adler, der noch den Zusammenbruch des „Dritten Reiches“ von Freunden versteckt im Prager Vorort Zbraslav erlebt, stirbt nach einem zweiten Schlaganfall im Sommer 1946 im Alter von 68 Jahren.

Mit dem Band „Nämlich“ startet sieben Jahrzehnte nach dem Tod des Dichters der Dresdner Thelem Verlag seine Paul-Adler-Werkausgabe. Sie ist auf fünf Bände angelegt, im nächsten Jahr soll der Roman „Die Zauberflöte“ erscheinen. Als Herausgeberin fungiert Annette Teufel, die mit ihrer profunden Adler-Monografie „Der unverständliche Prophet“ nicht nur in der Fachwelt für Aufsehen sorgte.

So sehr man den unvergleichlichen Schriften Paul Adlers das Interesse breitester Kreise wünscht, soll nicht verschwiegen werden, dass die Lektüre in vielerlei Hinsicht eine ausgesprochene Herausforderung für den Leser darstellen dürfte. Denn Paul Adler schrieb „eine helle Prosa, die aber bei aller Helligkeit doch rätselvoll war“. So formulierte es Durs Grünbein ehrfürchtig, aber nicht ohne Hintersinn in seinem Roman „Die Jahre im Zoo“.

Paul Adler. Gesammelte Werke 2. Nämlich. Herausgegeben von Annette Teufel. Thelem Verlag Dresden, 256 Seiten, 34,80 Euro

