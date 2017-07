Immer hübsch beweglich bleiben Der Dresdner Architekt Peter Kulka wird 80. Mit Menschen, die nicht arbeiten wollen, kann er nichts anfangen.

zurück Bild 1 von 3 weiter Entspannt im wilden Grün hinterm Stadthaus in Dresdens Weißeritzstraße. Peter Kulka sagt: „Man muss sich die jungen Leute dazu holen, wenn man nicht mehr tanzen und springen kann. Ich habe das Glück, dass die Jugend mit mir noch was anfangen kann.“ Weil er mitdenkt, mitredet, sich einbringt. © Ronald Bonß Entspannt im wilden Grün hinterm Stadthaus in Dresdens Weißeritzstraße. Peter Kulka sagt: „Man muss sich die jungen Leute dazu holen, wenn man nicht mehr tanzen und springen kann. Ich habe das Glück, dass die Jugend mit mir noch was anfangen kann.“ Weil er mitdenkt, mitredet, sich einbringt.

Zwei kreative Bauten, zwei Aufreger: Peter Kulkas Dach für den Kleinen Schlosshof und...

...sein Wohnhaus in der Weißeritzstraße in Dresden. Fotos: SKD, J. Lösel / Peter Kulka Architekten

Achtzig. Was?! Jetzt schon? Peter Kulka kommt gemächlich über den verwilderten Hof geschlendert. Schlanke Erscheinung, lässig gekleidet. Seine Kollegin Katrin Krüger öffnet ihm die Glastür des Büros im Erdgeschoss. „Das hier ist Atelier, Besprechungszimmer, Partyraum“, sagt der Architekt, der in Sichtbeton lebt und arbeitet in der Weißeritzstraße, wenn er in Dresden ist. Häufig ist Peter Kulka unterwegs, auch wenn sein Büro mit 30 Mitarbeitern in Dresden und Köln nicht das größte im Land ist. Erfolgreich hat er sich dem Trend erfolgreicher Architekten verweigert: groß, größer, weiter weg. Er baut nicht in Dubai und nicht in Shanghai, sondern in Frankfurt und Köln, Potsdam und Dresden. Hier, in der Stadt, in der er 1937 geboren wurde, die er verließ und in die er in den 90er-Jahren zurückkehrte, hat Kulka gut zu tun. Wohnungen sind sein neues Thema. „Mit der Lingnerstadt geht es hoffentlich nächstes Jahr los“, erzählt er voll Freude. „Wie lange habe ich gesagt, dass sie in Dresden Wohnungen bauen sollen. Jetzt bauen sie welche!“ Und Kulka baut mit. Ein Stadtviertel mit 3 000 Wohnungen entsteht auf dem früheren Robotrongelände.

Den Traum vom Mehrgenerationenhaus hat er sich vor zwei Jahren erfüllt, gemeinsam mit seiner Kollegin Katrin Krüger. In Dresden-Friedrichstadt lebt Kulka mit seinem Mann Peter Pütz und Familie Krüger in einem Haus, in dem zwei Einfamilienhäuser übereinanderstehen. Ausgerechnet Friedrichstadt! Mit Bahngleisen und einer viel befahrenen Straße vor der Haustür. Warum nicht Blasewitz oder Loschwitz? „Ach ... Dort, wo das Dresdner-für-Dresden-Gedresdel zu Hause ist, habe ich mich nie zugehörig gefühlt“, sagt Kulka. „Es gab immer auch Experimente in dieser Stadt. Denken Sie nur an Hellerau!“

Die Weißeritzstraße 50 ist kein Experiment, sondern ein Statement. Dafür haben die Architekten einen Shitstorm geerntet. Warum sich die Leute so erregten? Weil das Haus, das in eine Lücke gebaut wurde, sich bei den Nachbarn nicht anbiedert?! Wichtiger ist den Bauherren, dass das Haus zu ihnen passt. Zu ihrer Auffassung vom Leben in einer Stadt, zu ihrer Auffassung von Gemeinschaft und Kommunikation. Peter Kulka ist ein unbequemer Mensch, streitlustig, sachlich und konsequent.

Als sein Dresdner Büro den Kleinen Schlosshof im Residenzschloss überdachte, wurde gefragt: Dürfen die das? Sein transparentes Kuppeldach hieß im Volksmund bald „Kaugummiblase“. Architekten anderer Büros zollten der Idee und der Konstruktion über den Giebelchen Respekt. Schlossbesucher nehmen längst die angenehme Atmosphäre des großzügigen Foyers ganz selbstverständlich hin und schauen mal verwundert, mal bewundernd zum Himmel, wenn Regen aufs Dach trommelt.

Als die Centrum-Galerie auf Dresdens Prager Straße schon bald nach ihrer Eröffnung von den Kunden gemieden wurde, gab man dem Architekten eine Mitschuld. Inzwischen funktioniert der Einkaufstempel. „Ich komme grad aus der Centrum-Galerie“, sagt Kulka. „Da ist Leben drin, junge Leute kaufen gern dort ein. Die Mall war vorher falsch besetzt. Nun scheint es, als hätten die Betreiber das richtige Konzept gefunden.“

In Potsdam – übrigens wird dort nicht weniger erbittert um das neue Bauen gestritten als in Dresden – arbeitet er mit Studenten an der Gestaltung eines neuen Alten Markts, dem historischen Zentrum der Stadt. „Städtebau ist eine komplexe Angelegenheit. Man muss sich Zeit nehmen, die Geduld behalten und nicht immer alles fertig machen wollen.“

Kulka hat das mit Bravour beim Hygiene-Museum, übrigens auch ein Denkmal, hinbekommen und Ausstellungsräume geschaffen, die sich permanent verwandeln lassen. Im Dresdner Schloss war das nicht möglich. Die kostbaren Exponate brauchen eine feste Präsentation unter optimalen Bedingungen. Ein wenig trauert der Architekt, der im Ostflügel an einigen Stellen die Wunden der Vergangenheit sichtbar gelassen hat und den Zeitschichten des Schlosses seine eigene hinzufügte, dem Westflügel hinterher. Der bot in seinem rohbaufertigen Zustand lange Zeit diverse Möglichkeiten für Kreativität. Doch wenn die Paraderäume Augusts des Starken erst rekonstruiert und eingerichtet sind mit Paradebett und Thronsessel und das Schloss fertig ist, haben nachfolgende Generationen keine Spielräume mehr. „Wo sind die Öffnungen, durch die ich Ängste verlieren, Zwänge reduzieren und Dinge entdecken kann, die uns zwingen, uns zu verändern, weiterzuentwickeln?“, fragt Peter Kulka. Sein Haus in der Weißeritzstraße ist für ihn so eine Öffnung, ein Raum für Kreativität. Man kann es weiter gestalten.

„Ohne dieses Haus würde es die Entwürfe für die Lingnerstadt nicht geben“, sagt Kulka. Er hat sich in der Welt umgesehen, aber in China oder Dubai bauen wollte er nie. „Ich hatte nicht die Eitelkeit und bin auch überhaupt nicht sprachbegabt. Und ich bin ein Mensch, der sein Leben leben und nicht nur Geschäfte machen möchte“, sagt er.

Er hat sich rechtzeitig junge Leute ins Team geholt, „die einem helfen, Brücken zu bauen, wenn man nicht mehr tanzen und springen kann. Es ist ein großes Glück, dass die jungen Leute mit mir noch was anfangen können.“ Dabei ist der Achtzigjährige beweglich wie mancher Fünfzigjährige nicht. Auch wenn es hier und da zwickt und der Rücken Probleme macht, nimmt Peter Kulka neue Projekte in Angriff. „Das Schöne am Alter ist auch, dass man keine Angst mehr hat, etwas zu wagen und den Leuten zu sagen, was man denkt. Dafür lohnt es sich, alt zu werden.“ Wenn ihn einer fragt: „Peter, kannst denn noch?“, antwortet er: „Frag mich das doch in zehn Jahren noch mal!“ Er liebt jede neue Aufgabe. „Das ist, als würde man vor einem Berg stehen. Man muss sich raufkämpfen. Das kann nicht jeder, aber für mich gibt es keinen anderen Plan. Mit Menschen, die nicht mehr arbeiten wollen, kann ich nichts anfangen. Man muss geistig frisch bleiben und sich bewegen, manchmal auch über den Schmerzpunkt hinaus.“

