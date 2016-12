Immer hübsch am Rad drehen 2016 blühte die Kunst. In Pillnitz konnte man sehen, wie der Pfeffer wächst. Nun besetzen Künstler heimlich tote Winkel.

Urlaubsstimmung? Handtücher „besetzen“ die Liegen am Pool. Sarah Leimcke hat ihre Platzhalter fürs Zeitgenössische am Lipsiusbau deponiert.

Nichts da von einschläfernder Jahresendseligkeit in der Kunststadt Dresden. Heimlich, still und leise besetzten vor ein paar Tagen ein Kunstprofessor und eine seiner ehemaligen Meisterschülerinnen einen toten Winkel am Lipsiusbau auf der Brühlschen Terrasse. Eberhard Bosslet und Sarah Leimcke haben ihre Arbeiten gekonnt hinter die Gitter am Kunsthalleneingang „geworfen“. Links Bosslets Styroporboxen, rechts Leimckes Handtücher auf Liegestühlen als Platzhalter. Das kennt man. Aber wer erinnert sich noch daran, dass der Lipsiusbau einst an die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) mit der Verpflichtung übergeben wurde, dort zeitgenössische Kunst zu zeigen? Weil die Kunsthalle innen derzeit von paradiesischen Gemälden alter Meister besetzt ist, präsentieren Bosslet und Leimcke ihre Arbeiten draußen als Geschenk / Dauerleihgabe. An die Spaziergänger? Oder doch an die SKD? Vielleicht als Willkommensgruß an Marion Ackermann, die vor Kurzem ihr Amt als Generaldirektorin der SKD antrat?

Paradiesischer Lipsiusbau

Auch von den Kunstsammlungen selbst gab es kurz vor Jahresausklang noch eine feine Überraschung: Mit achtmonatiger Verspätung eröffneten die Staatlichen Ethnographischen Sammlungen im Japanischen Palais die zauberhafte Schau „Kistengeflüster“. Wer entdecken will, was in den sprechenden Kisten steckt, muss wiederkommen. Die Ausstellung wächst. So entstehen bis zum Oktober 2017 zehn neue Gründe, ins Japanische Palais zu gehen. Einritt frei, und das Projekt ist viel sinnlicher als der Titel „Prolog#1-10“ es verheißt. Auch im Leipziger Völkerkundemuseum liebt man den Hashtag. Oder das Doppelkreuz? Die Raute? Das Parallelogramm? Im Grassimuseum jedenfalls arbeiten sich mit unterschiedlichem Erfolg eingeladene junge Künstler an der ständigen Ausstellung ab. Sachsens Völkerkunde ist im Umbruch.

Genauso wenig einladend wie ein Hashtag ist es, wenn eine Ausstellung „A Soldier is Taught to Bayonet the Enemy and not Some Undefined Abstraction“ heißt. Muss man die Besucher so erschrecken?! Dabei ist die Schau der amerikanischen Künstlerin Taryn Simon im Albertinum absolut sehenswert. Für das Jahresende war dort auch eine Kabinettschau der Malerin Marlene Dumas angekündigt. Sie wurde verschoben auf Herbst 2017. Zuerst, nämlich zu Ostern, dürfte das Altarbild fertig sein, das die südafrikanische Künstlerin für die Dresdner Annenkirche malt. So kontrovers, wie die Gemeinde unlängst mit Marlene Dumas diskutierte, wäre es gewiss von Vorteil gewesen, die Ausstellung im Albertinum nicht zu verschieben.

Was soll’s. Die Touristen gehen sowieso lieber in die Gemäldegalerie Alte Meister, obwohl der Westflügel noch gebaut wird. Im neu eingerichteten Ostflügel ergänzen neuerdings Skulpturen in einigen Räumen die Bilderschau auf Grau.

Das Kunstgewerbemuseum gab sich nicht mit der Saison im Schloss Pillnitz zufrieden. Mit der eigenen Sammlung präsentierte es sich ebenfalls im Lipsiusbau und unterstrich damit deutlich den Anspruch, mit einer ständigen Ausstellung in die Stadt zurückzukehren. Mit dem „Eigenen Antrieb“ und den Ergebnissen von Designerkolaborationen waren witzige und wichtige Sonderschauen in Pillnitz zu sehen. Die Sächsischen Schlösser, Burgen und Gärten machten den SKD dort Konkurrenz, indem sie einen unbekannten Gärtner vorstellten. Die Sonderschau über Leben und Wirken eines Sachsen in England und Indien wurde locker von der Gartengestaltung übertrumpft. Zwei riesige „blühende“ Pfauen und die Bepflanzung im Park erinnerten an Gustav Hermann Krumbiegels Wirken in Bangalore. Wenn man in diesem Sommer jemanden dahin schickte, wo der Pfeffer wächst, dann konnte das durchaus als herzliche Einladung in den Pillnitzer Schlosspark gemeint sein.

Das Verkehrsmuseum, dem das Fahrrad ebenfalls sehr am Herzen liegt, rollt nun dem Kunstgewerbemuseum hinterher und zeigt erst 2017 eine Räderschau im Johanneum. Die Sonderschauen in diesem Jahr waren viel besser als die Dauerschau vermuten lässt. Das Verkehrsmuseum, es entwickelt sich. Und es ist nicht gewillt, das Johanneum an die SKD abzutreten.

Die haben in jeder Hinsicht einen einnehmenden Charakter: Füllten im Frühjahr bis dato ungenutzte Räume im Residenzschloss mit der neuen Dauerschau „Weltsicht und Wissen“. Zogen der Sächsischen Akademie der Künste das Blockhaus unterm Hintern weg, indem sie das gewaltige Geschenk des Berliner Sammlers Egidio Marzona annahmen. Marzonas aus 1,5 Millionen Teilen bestehendes Archiv der Avantgarden des 20. Jahrhunderts soll im Blockhaus deponiert und präsentiert, das Archiv als solches neu erfunden werden. Der Freistaat gefällt sich nicht nur als Bauherr und lässt das Blockhaus sanieren, sondern stellt neun Wissenschaftler ein.

Tschüss Ostrale?

Zum Jahresende zufrieden kann auch das Deutsche Hygiene-Museum sein. Die im November eröffnete Sonderausstellung „Scham – 100 Gründe rot zu werden“ ist jetzt schon die am besten frequentierte. Berührende und starke Fotos von Philipp Toledano erzählten im zeitigen Frühjahr von der „Flüchtigkeit des Glücks“. Groß ist das Interesse auch am Begleitprogramm zur Sonderschau „Sprache. Welt der Worte, Zeichen, Gesten“.

Wenn es stimmt, dass das Beste zum Schluss kommt, dann müsste der Kunstsommer 2017 in Dresden großartig werden. Die Ostrale wird zum letzten Mal in den Futterställen und Heuböden des Erlweinschlachthofs präsent sein. Dann nur noch aller zwei Jahre? Sanierung? Oder anderer Ausstellungsort? Für Dresden wäre das ein herber Verlust. Tschüss Ostrale – Willkommen Kulturhauptstadt?! So geht das nicht.

