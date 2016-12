Immer die alte Leia Sternenkrieg ohne Ende: Im Star-Wars-Ableger „Rogue One“ nimmt es eine junge Rebellin mit dem Imperium auf.

In „Rogue One: A Star Wars Story“ ziehen die Death Troopers meuchelnd umher. Doch eine wilde Truppe von Desperados unter dem Kommando der Rebellin Jyn Erso (Felicity Jones) stellt sich ihnen entgegen. © Lucasfilm Ltd.

Schnauf! Das schwere Atmen von Darth Vader ist im „Star Wars“-Universum fast noch unverzichtbarer als das Summen der Laserschwerter. Die neue „Star Wars“-Auskoppelung „Rogue One“ will eine freiere Variante der kultigen Saga präsentieren. Doch Darth Vader, früher bekannt als Anakin Skywalker, ist zum Glück noch dabei. Was dagegen fehlt, sind Laserschwerter und Jedis. Kann das gut gehen?

Das neue Abenteuer ist angesiedelt zwischen Episode III – in der Darth Vader nach der Macht greift und das Imperium aufrüstet – und Episode IV, in der mit dem jungen Luke Skywalker ein neuer Hoffnungsträger der Rebellenallianz auftaucht. Technisch gesehen, handelt es sich bei diesem Intermezzo um ein Prequel (Vorgeschichte), doch dieses Wort wird von der Film-PR sorgsam vermieden. Dennoch wird in dem Film ein entscheidendes Detail behandelt, das schon im legendären „Star Wars“-Vorspann von 1977, in der in die Tiefe des Weltraums laufenden Chronik in Goldschrift, nachzulesen war: Rebellen gelingt es, die Baupläne für die fürchterlichste Waffe des Imperiums, den Todesstern, zu stehlen.

Der erste „Star Wars“-Film wuchs sich bekanntlich zur Trilogie aus. Um die Jahrtausendwende kamen drei Prequels dazu, und „Star Wars“ Nummer eins wurde zu „Episode IV“. Die chaotischste Zeitachse der Filmgeschichte, könnte man meinen. Und da Disney 2012 nicht umsonst die Special-Effects-Schmiede Lucas-Film von „Star Wars“-Schöpfer George Lucas aufgekauft hat, scheint das Erweiterungspotenzial dieses Franchises so unerschöpflich wie die Zahl der Sterne im All.

Dreckiger Kriegsfilm-Realismus

Im letzten Jahr ist eine weitere Trilogie an den Start gegangen, die mit dem aktuellen Film nichts zu tun hat. „Rogue One“ ist nämlich der Testlauf für eine „Star Wars-Anthologie“, in der in Einzelepisoden neue Orte und Figuren eingeführt werden sollen. Mit Stars eher aus der zweiten Reihe und einer in sich geschlossenen Geschichte hat der Film ein wenig den Charakter einer Fingerübung. Der Brite Gareth Edwards, der Macher von „Godzilla 3-D“, schlägt einerseits visuell die Brücke zum Original von 1977 und orientiert sich andererseits am dreckigen Realismus neuerer Kriegsfilme. Im Zentrum steht im Einklang mit dem Zeitgeist der „Vielfalt“ eine aufsässige junge Frau, umgeben von einer auf den internationalen Markt ausgerichteten Truppe aus afroamerikanischen, asiatischen und Latino-Darstellern; computeranimierte Freaks à la Jabba the Hut sind dagegen spärlich gesät.

Ganz im Sinne der „Star-Wars“-Tradition hat Jyn ein dickes Problem mit ihrem Vater. Der Wissenschaftler hat im Dienste des Imperiums den Todesstern konstruiert, scheint also zur dunklen Seite der Macht übergelaufen. Doch nicht nur Felicity Jones als raubauzige Rebellin gewinnt wenig Konturen; sie gehört mit ihrer ausnahmslos männlichen Truppe zum Fußvolk, zu den Desperados und Versprengten aus den Außenposten der Galaxie.

Wichtiger als die Charaktere sind die elegant choreografierten Actionszenen und die majestätisch anzusehenden intergalaktischen Schlachten. Anders als in manchem Vorgängerfilm werden digitale Kunststückchen ohne jede Penetranz demonstriert. Und wichtiger sind – immer die alte Leia! – auch die Nostalgie-Momente fürs kundige Fanpublikum. Via Pixel wird sogar ein Toter zum Leben erweckt.

Wenn ein Spaß sich zu ernst nimmt

Was dieser melancholischen Space-Opera abgeht, ist der zwischen erhaben und albern oszillierende Camp-Charme früherer Filme, das Laserschwertgefuchtel, der faule Jedi- und Hippie-Zauber; all der unabsichtliche Mehrwert, der die ersten „Star Wars“-Epen so erfolgreich machte. In diesem Fantasy-Getöse sorgt nur ein blinder Martial-Arts-Mönch für etwas Magie und ein ironischer Roboter für etwas Komik. Meist nimmt sich der Film mit all seinen byzantinischen Verwicklungen und seinem dem Genre inhärenten Mummenschanz sehr ernst. Dank Edwards weiträumiger Vermeidung von Eskapismus und Märchenhaftigkeit sind seine Sternenkrieger allzu erdenschwer geraten. (epd)

