Immer bereit Mit dem streitbaren Soziologen Richard Sennett beginnt am Sonntag die diesjährige Reihe der Dresdner Reden.

Der US-amerikanische Soziologe und Kulturhistoriker Richard Sennett spricht am Sonntag im Dresdner Schauspielhaus. Seine Rede wird simultan aus dem Englischen übersetzt. © picture-alliance/ dpa

Ein Unternehmen sollte Extra-Steuern zahlen, wenn es Jobs durch neue Technologien und Automatisierung vernichtet. Diese Steuern könnten dazu verwendet werden, das Grundeinkommen zu finanzieren. Mit einer solchen These macht sich der Soziologe Richard Sennett nicht nur Freunde. Er plädiert für neue Strukturen in allen Bereichen der Gesellschaft, im Arbeitsmarkt, im Sozialstaat und in einer Städteplanung, die den geeigneten Rahmen dazu liefert.

Mit seinen Gedanken über die „offene Stadt“ beginnt der renommierte US-amerikanische Sozialforscher am Sonntag die diesjährige Reihe der Dresdner Reden. Die Reihe wird gemeinsam veranstaltet vom Staatsschauspiel Dresden und von der Sächsischen Zeitung. Mehr als 100 Gäste aus Wissenschaft, Politik, Kunst und Literatur standen seit dem Start im Jahr 1992 bereits auf dem Podium, um sich mit ihrer Meinung in aktuelle Diskussionen einzumischen.

Richard Sennett befasst sich vor allem mit Themen wie Vereinzelung, Orientierungslosigkeit und Ohnmacht moderner Menschen. Sie könnten ihre Fähigkeiten als mündige Bürger verlieren, warnt er, wenn ihnen die Technik zu viele Aufgaben abnimmt. Seine Bücher wurden auch dank des wortmächtigen, essayistischen Stils zu Bestsellern. Seine Dresdner Rede wird aus dem Englischen simultan übersetzt.

In seinem Klassiker „Der flexible Mensch“ schildert der Soziologe Folgen des Turbokapitalismus: Wenn der Einzelne jederzeit bereit sein muss, Arbeitsstätte und Wohnort zu wechseln, schmiedet er keine längerfristigen Pläne und meidet dauerhafte Bindungen. Das Verhältnis zu Kollegen und Nachbarn bleibt flüchtig. Ein Wert wie Treue verliert an Bedeutung. Und der Leistungsdruck steigt enorm. Sennett beschreibt eine Atmosphäre der Verunsicherung, Instabilität und Hilflosigkeit. Oft greift er auf eigene Erfahrung zurück. Er ist in einem Armenviertel von Chicago aufgewachsen. Diese Welt beschrieb er später als eng und bedrohlich. Den sozialen Aufstieg versuchte er zunächst über die Musik. Sennett studierte Musikwissenschaft und Violoncello, musste das Spiel aber krankheitsbedingt aufgeben. Das konzentrierte Tun, die Auseinandersetzung mit dem Material bleibt für ihn der Weg zur inneren Freiheit. Heute lehrt er in New York und London.

An den kommenden Sonntagen sind der Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert, die Fernsehmoderatorin Dunja Hayali und der Schriftsteller Eugen Ruge zu Gast in der Reihe der Dresdner Reden. Restkarten gibt es nur noch mit etwas Glück.

Richard Sennett spricht am 4. Februar, 11 Uhr, im Schauspielhaus Dresden, Karten für 9 bzw. 7 Euro (ermäßigt und mit SZ-Card) in den SZ-Treffpunkten und an den Kassen des Staatsschauspiels oder online: www.sz-ticketservice.de

zur Startseite