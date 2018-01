Im Zweifel für den Angeklagten?

Starregisseur Dieter Wedel gerät immer heftiger unter Druck. Foto: dpa © dpa

Auch in Deutschland hat #MeToo nun ein Gesicht: Dieter Wedel. Der Regisseur war am Montag als Intendant der Hersfelder Festspiele zurückgetreten. Damit ist Wedel der erste deutsche Star, für den sich ersthafte Konsequenzen aus der #MeToo-Debatte ergeben.

Es gibt auch Kritik an der Debatte. Manche sprechen von einer Hexenjagd. Warum kommen die erst jetzt damit, sprechen 20 Jahre später über ihre angeblichen Erfahrungen, fragen Skeptiker mit Blick auf die Filmindustrie. „Wer das den Frauen vorwirft, versteht nicht, in welchen Nöten viele in der Filmbranche stecken“, sagt Christine Lüders, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. „Das klebt an ihnen, wenn sie sexuelle Belästigung zum Thema machen.“ Auf Rollen seien sie weiterhin angewiesen – eine sehr schwierige Situation. Generell sei sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ein großes Problem, denn viele Betroffene hätten Angst, wüssten oft gar nicht, an wen sie sich wenden sollen.

In den vergangen fünf Jahren ist zwar viel passiert. Sexismus gibt es aber immer noch. Das zeigt die aktuelle Debatte. Doch: „Jede Form von Diskriminierung, die in der Öffentlichkeit diskutiert wird, sensibilisiert und klärt auf“, sagt Lüders.

Die Staatsanwaltschaft München ermittelt gegen Wedel wegen eines angeblichen sexuellen Übergriffs in der bayerischen Landeshauptstadt in den 90er-Jahren. Die Ermittlungen wegen eines Anfangsverdachts seien in einem frühen Stadium, sagte eine Behördensprecherin am Dienstag. Ausgangspunkt für das Ermittlungsverfahren sei ein Bericht im Zeit-Magazin. Dort hatten am 3. Januar drei Ex-Schauspielerinnen den heute in Hamburg lebenden Wedel beschuldigt, er habe sie sexuell bedrängt. Eine der Frauen hielt dem 75-Jährigen vor, sie im Sommer 1996 zum Sex in einem Münchner Hotel gezwungen zu haben. Damals sei sie 27 Jahre alt gewesen und habe für eine Rolle vorsprechen wollen. Die Wedel nun vorgeworfene Tat ist wegen einer relativ neuen Änderung des Strafgesetzbuches noch nicht verjährt. Die Münchner Staatsanwaltschaft betonte, dass in alle Richtungen ermittelt werde und dass es sich nur um einen Anfangsverdacht handle. Die Ermittlungen könnten auch zu Wedels Gunsten ausgehen.

Die Verantwortlichen der Bad Hersfelder Festspiele haben am Dienstag über die Konsequenzen aus dem Rücktritt von Intendant Dieter Wedel beraten. „Klar ist, dass es weitergeht“, sagte die Sprecherin der Festspiele, Ina Rumpf. „Alle Beteiligten setzen sich jetzt an einen Tisch und überlegen, was die beste Lösung ist.“ Mit Einzelheiten sei aber nicht vor Ende dieser oder Anfang nächster Woche zu rechnen. Wedel hatte am Montag seinen Rückzug angekündigt, er lag nach einer Herzattacke im Krankenhaus. Laut der Stadt Bad Hersfeld sollen die nächsten Festspiele wie geplant vom 6. Juli bis 2. September stattfinden. (dpa)

