Der Krimi am Sonntag Im richtigen Film Passend zur Berlinale begeistert der „Tatort“ als Liebeserklärung an die Filmkunst.

Auf dem Weg zum Krimi mit Grips: Die Kommissare Rubin und Karow (Meret Becker und Mark Waschke) bekommen es bei der Berlinale mit einem Film zu tun, der ihre Ermittlung voraussieht. © rbb/Reiner Bajo

Vor einer Woche empfahl die Kollegin an dieser Stelle folgendes Mittel gegen Krimiverdruss: Schauen Sie den „Tatort“ aus Weimar! In den Fällen von dort, so war zu lesen, gebe es keine Kinderleichen. Man bemühe sich gar nicht erst um Glaubwürdigkeit, und das sei umso unterhaltsamer. Anders als deren Kollegen würde das ironische Kommissarsduo Lessing und Dorn sich nicht zerfleischen, vielmehr seien sie zueinander „ziemlich süß“. Die gereifte Nora Tschirner alias Kira Dorn schließlich mache Weimar zur „Tatort“-Hauptstadt.

Schwenk in die richtige Hauptstadt, nach Berlin. Hier stand am Sonntag die Kategorie süß nicht zur Wahl. Nicht beim frostglatten Kommissar Karow, der seine Kollegin Rubin heranschnippt wie eine tumbe Praktikantin. Gerade kam ein Paket an, ein abgetrennter Finger in Formaldehyd. Der Finger gehörte einer minderjährigen Prostituierten. Wie sich herausstellt, amüsieren sich in dem Bordell Angestellte vom Geheimdienst. Wobei es sich um besonders geheime Geheimdienstler handelt, solche mit Naziwurzeln, mit bösem Einfluss. Kollegenstunk, Mädchenleiche, Verschwörung: der ganze Wahnsinn. Eine Steilvorlage für Krimiverächter.

Es kommt aber völlig anders. Was diese Berliner Folge versucht, ist für „Tatort“-Verhältnisse sensationell und gelingt vollends. „Meta“ spielt gewieft mit den Ebenen der Fiktion und reicht noch an die Realität heran. Über den roten Berlinale-Teppich laufen passend zum ersten Wochenende des Filmfestivals auch Rubin und Karow, gespielt von Meret Becker und Mark Waschke. Ein Drehbuchschreiber, zugleich der Mörder, bringt die Ermittler auf die Spur. In seinem eigenen Film sagt er voraus, was die Kommissare erleben werden. Und weil der Spurengeber dem Klassiker „Taxi Driver“ verfallen ist, bekommt die Film-im-Film-Verschachtelung sogar noch eine dritte Ebene. Spannend geht eins ins andere über, man ist gefordert beim Zuschauen, doch nie verloren, nur verblüfft.

Der (echte) Krimiregisseur Sebastian Marka und Drehbuchautor Erol Yesilkaya sind mit bemerkenswerter Leidenschaft und Cleverness angetreten. Ihnen gelingt ein Kunstwerk, das aus den üblichen Neunzigminütern herausragt. Es dürfen andere gern mit Erfolgszutaten arbeiten, nichts gegen ironisch und süß. Die Kritiker des Format-Einerleis lassen sich allerdings viel besser mit einem Wurf wie dem Berliner überzeugen. Krimiluxus killt Krimifrust.

zur Startseite