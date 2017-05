Im Orient ging es richtig zur Sache Rainer Petrovsky ist seit 20 Jahren Geschichtenonkel der Dresdner Yenidze. Dort erlebt man das Morgenland nicht, wie es sein sollte, sondern wie es war.

Die Erotik in den orientalischen Geschichten fasziniert Rainer Petrovsky. In den Texten steckt aber auch Zeitkolorit, sagt er. © Steffen Füssel

Die Tante ist schuld. Sie war es, die Rainer Petrovsky Märchen vorlas. Damals noch ein Kind, lauschte er gespannt und fasziniert. Heute ist er selbst der Geschichtenonkel. Mit der Gründung der Firma 1001 Märchen hat sich der 67-Jährige einen Traum erfüllt. Unter der Kuppel der Yenidze schuf er eine Zauberwelt, in die nur manchmal die Wirklichkeit eindringt.

Herr Petrovsky, seit 20 Jahren werden bei Ihnen Märchen aus längst vergangenen Tagen vorgelesen. Können die Leute damit noch etwas anfangen?

Ja, das denke ich auf jeden Fall. Sonst hätten wir wohl kaum in den vergangenen

20 Jahren 300 000 Menschen hier gehabt. Wenn wir unsere Gäste fragen, warum sie zu uns kommen, dann sagen sie, dass sie sich an ihre Kindheit erinnert fühlen und dass die Märchen ihnen Hoffnung geben.

Wieso Hoffnung?

Die Märchen zeigen zum Beispiel, dass man im Leben kämpfen muss, um etwas zu erreichen. Und, dass es dazugehört, Dinge zu erleben, die nicht schön sind und die man trotzdem überstehen kann. Das alles steckt in den Texten drin.

Vor allem orientalische Märchen stehen im Programm. Jetzt, wo das Interesse an Muslimen so groß ist, warum nutzen Sie nicht Ihre Plattform, um sich in gesellschaftliche Debatten einzumischen?

Wir veranstalten auch politische Abende. Aber nicht in der Yenidze, sondern im Schloss Weesenstein. Hier in Dresden ist es tatsächlich so, dass wir Märchen und Geschichten erzählen, und das soll auch so bleiben. Wenn man genau hinsieht, gibt es einige Texte, die auch gesellschaftskritisch sind. Es geht um Frieden und Krieg. Aber man liest nur selten, dass andere Religionen oder Meinungen abgelehnt werden. Das zeigt doch am besten, dass ein Zusammenleben möglich ist.

„Liebesgeflüster“ oder „Schöne Perserin“ lauten Titel Ihrer orientalischen Märchen. Das klingt weniger nach Gesellschaftskritik und mehr nach Sex.

Das Schöne an den orientalischen Geschichten ist ja, im Gegensatz zu den Märchen der Gebrüder Grimm, dass sie kaum Tabus kennen. Da geht es ganz schön zur Sache. Aber es steckt in den Texten auch viel Zeitkolorit. Man erfährt zum Beispiel, wie der Herrscher zu seinem Volk stand, wie er versucht hat, geradezubiegen, was in seinem Staat schlecht lief. Auch Allah kommt oft vor. Der Islam spielt in den Märchen eine große Rolle. Und man merkt in einigen Geschichten, wie die Frauen damals unterdrückt wurden. Die Märchen wurden von Männern für Männer erzählt. Frauen durften nicht mit zuhören.

Aber sollte man sich damit nicht kritisch auseinandersetzen anstatt die Texte einfach vorzutragen und eine Bauchtänzerin danebenzustellen?

Es gibt bei uns auch Erzähler, die ihre Texte interpretieren und dabei ihre eigene Haltung mit einbringen. Aber generell ist das ein Teil der damaligen Zeit, der auch genauso rübergebracht werden sollte, ohne, dass wir uns davon distanzieren. Daran kriegt man doch erst mit, wie die Menschen damals gedacht, gelebt und geliebt haben. Wir haben mündige Zuhörer, die das einordnen können.

Was wollen Sie diesen Zuhörern in den nächsten Jahren bieten?

Zuletzt haben wir Ensemble-Spiel gezeigt. Diese Richtung habe ich im Kopf. Wenn Tänzer, Musiker, Sänger und Erzähler gemeinsam ein Thema interpretieren, wird es noch unterhaltsamer. Aber da wir bis jetzt keine Subventionen bekommen, ist es schwer, fünf oder sechs Leute zu bezahlen. Ich kann nur bescheidene Honorare anbieten. Wer das nicht will, der kann es eben nicht machen. Zum Glück gibt es genügend Künstler, die nicht zuerst die Hand aufhalten und sofort 300 Euro fordern.

Das sind ja nicht die einzigen Probleme. Im Sommer müssen Sie schließen, wenn es zu heiß ist, im Winter dafür sorgen, dass die Gäste nicht frieren. Nervt so ein Spielort nicht irgendwann?

Es ist nicht immer leicht. Wenn der Sturm weht, hört man das, und wenn der Zug vorbeifährt, hört man das auch. Setzen sich die Krähen auf die Kuppel, wird es plötzlich sehr schattig. Die Momente, in denen die Außenwelt mit reinkommt, sind manchmal schön, manchmal auch unpassend. Trotzdem bleibt für mich die Kuppel ein magischer Ort.

Das Gespräch führte Marleen Hollenbach.

