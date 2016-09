Im Lada der Sonne entgegen Die Bestseller-Verfilmung „Tschick“ würdigt ihre Vorlage und wird ihr im Tonfall wie in der Botschaft gerecht.

Nicht zuletzt durch die herrlichen Hauptdarsteller Tristan Göbel (l.) und Anand Batbileg bekommt „Tschick“ seine stimmige Balance. © Lago Film

Vor seinem Tod hatte Schriftsteller Wolfgang Herrndorf einige wichtige Entscheidungen getroffen. Sie gehörten zu seiner „Arbeit und Struktur“. Die Entscheidungen präzisierten nicht nur die selbstbestimmte Art, wie Herrndorf nach langer Krebserkrankung 2013 aus dem Leben zu scheiden gedachte, sondern auch, wie es mit seinem bis heute in 25 Ländern veröffentlichten Jugendroman „Tschick“ weitergehen sollte. Weitergehen im Sinne von Verfilmen. Es ist ein friedliches Gefühl zu wissen, dass er das Ergebnis wohl gemocht hätte. Weil auch andere Menschen wichtige Entscheidungen getroffen haben.

Die lächerliche Summe von 1 000 Euro hätte er für die Filmrechte genommen, wenn, so Wolfgang Herrndorf, „ich wüsste, dass ein vernünftiger Regisseur da ist.“ Deutsche Comedy, zu der er sein Buch in keinem Falle „verhackstückt sehen möchte“, war ihm als bekennender Cineast ein Graus, Autor Lars Hubrich aber ein guter Freund.

Die Rechtekäufer standen bald nach Erscheinen von „Tschick“ im Jahre 2010 Schlange, allein Hubrich aber würde Herrndorf das Drehbuch anvertrauen. Der Wechsel der Regisseure, von David Wnendt hin zu Fatih Akin, den es aus rein logistischen, nicht inhaltlichen Gründen noch vor Beginn des Drehs geben sollte, führte nicht zum Bruch. „Tschick“ ist ein Film geworden, der die Vorlage würdigt und ihr im Tonfall essenziell gerecht wird.

Eine Stelle im Buch beschreibt diesen Tonfall besonders gut. Tschick und Maik, die 14-jährigen Helden, sind längst im Lada Niva unterwegs, haben die Walachei als vages Ziel benannt und all ihren Mut zusammengenommen, weil sie ihn brauchen werden in diesem Sommer, der der beste von allen werden soll. Maik sinniert darüber, dass es eben ein Unterschied sei, ob man beim Autofahren neben Erwachsenen sitzt, die über Waschbeton und Angela Merkel reden, oder ob sie eben nicht da sitzen und niemand redet. Und wenn, dann reden da zwei 14-Jährige, die wie 14-Jährige klingen. Es ist eben auch ein Unterschied, ob sich Erwachsene in einen Film drängeln oder nur peripher vorkommen, wie es sich gehört, wenn es ein Jugendfilm werden soll, ein echter!

Eltern zum Beispiel. Die von Tschick, dem gern schläfrigen russisch-stämmigen Jungen, fehlen gänzlich. Die von Maik, dem hoffnungslos verliebten, aber von der Schönsten seiner Klasse abgewiesenen Ur-Berliner, haben mit sich selbst zu tun. Mutter ist schon wieder in der Entzugsklinik, die sich als Beauty Farm tarnt. Vater ist auf Techtelmechtel mit der Assistentin, das sich als Geschäftsreise tarnt. Da auch Lehrer Wagenbach schnell aus der Handlung fliegt, dürfen Tschick und Maik auf ihrer Lada-Fahrt ins Ungewisse unter sich sein. Mit dem Mädchen Isa soll später nur noch eine wenig Ältere hinzukommen und aus dem Duo für knappe Zeit ein Trio machen. Ihre wahre Bestimmung aber erfahren Tschick und Maik zu zweit.

Dieser beste Sommer hat starke Bilder, die das Buch nur im Kopf erzeugen konnte. Auch die deutschlandweiten Bühnenfassungen – Uraufführung war 2011 in der Regie von Jan Gehler am Dresdner Staatsschauspiel – können den Geist des Roadmovies, dem „Tschick“ schon auf Papier folgte, bestenfalls anklingen lassen.

Wenn die Jungs jetzt aber unter Windrädern in den Sternenhimmel schmachten, versuchen, in Maisfelder ihre Namen zu schreiben, wenn sie in Großfamilie Risi-Bisi essen, in Fabrikbrachen nach Schläuchen suchen, auf Holzbohlen überm Moor fast steckenbleiben und schließlich auf der Autobahn bei Halle vom Schweinetransporter ausgebremst werden, dann geschieht ihnen das zu Recht in bester Kinoqualität.

Mit Feingefühl und Gespür hat es Fatih Akin darüber hinaus geschafft, seine erste Literaturvorlage nicht nur zu bebildern. Er hat sich den 77-jährigen Regiealtmeister Hark Bohm an die Seite geholt, dessen 1976er Jugenddrama „Nordsee ist Mordsee“ stets von entscheidender Inspiration gewesen ist, ebenso wie die episodische Erzählweise Mark Twains, die schon Wolfgang Herrndorf goutierte. Nicht zuletzt durch die herrlich schlaksigen Hauptdarsteller Tristan Göbel und Anand Batbileg bekommt „Tschick“ seine stimmige Balance aus authentischer Sprache, genauer Beobachtung und der Verweigerung, das Einfach-nur-da-Sein der Jugendlichen nicht künstlich mit Botschaften und Erweckungen aufzuplustern.

„Tschick“ als Roman war im Grunde ein Familienbuch. Jetzt könnte er zum Familienfilm werden. Das ist wunderbar!

zur Startseite