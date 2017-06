„Im Jungbrunnen kräftig werden“ In Dresdens Frauenkirche gibt es wieder eine Uraufführung – nach Gedanken von Martin Luther. Die Kirche ist damit ein Förderer der Moderne mit großer Strahlkraft.

Ludwig Güttler, Chef der Kirchen-Fördergesellschaft © André Braun

Illusionen macht sich Ludwig Güttler nicht: „Selbst wenn die Nachfrage nach neuen Werken nicht so ist, wie es wünschenswert wäre, müssen wir Ur- und Erstaufführungen anbieten“, sagt der Musiker und Vorsitzende der Gesellschaft zur Förderung der Dresdner Frauenkirche. Seine Gesellschaft fördert regelmäßig solche Werk-Premieren. An diesem Sonnabend gibt es wieder eine: Der Dresdner Komponist Jörg Herchet und der Dresdner Dichter Jörg Milbradt haben die Kantate „Nun freut euch, lieben Christen g’mein“ geschrieben.

Reformator Martin Luther war Impulsgeber – wer sonst in der Luther-Dekade? Denn nach „Ein feste Burg ist unser Gott“ dichtete Luther dieses gleichnamige Lied, das Milbradt und Herchet nun auf ihre Weise bearbeitet haben. „Es geht darum, den Glaubensimpuls immer wieder von Neuem zu erwecken und sich als Christ stets zu erneuern, sich täglich umzugestalten – also reformatio“, sagt Jörg Herchet.

Er hat ein aufwendiges Werk für Orchester, Kammer-, Kinder- und großen Chor, Solisten und Live-Elektronik verfasst. Darin heißt es: „im jungbrunnen sich zu waschen ... kräftig zu werden zu neuem immer wieder neuem aufbruch“. Und da Herchet eine feine, subtile Klangsprache pflegt, ist es gut, dass mit ihm seit Jahren vertraute Künstler wie die Meißner Kantorei 1961 unter Christfried Brödel das Werk interpretieren.

So wird Luther innerhalb des Festes von 500 Jahren Reformation auch im Herzen Sachsens wieder – wie in den Jahrhunderten von Bach bis Zimmermann – Impulse und unerwartete Perspektiven ermöglichen. Mögen die Zuhörer empfinden wie der „Aufrührer“, der meinte: „Es fließt mir das Herz über vor Dankbarkeit gegen die Musik ...“ So eine Werk-Premiere steht der Stadt gut zu Gesicht. „Es ist überfällig, dass neue geistliche Musik wie überhaupt Musik der Gegenwart in Dresden wieder eine Heimstadt fände“, sagt Güttler. Die habe sie mal noch bis in die 80er-Jahre gehabt, ob bei Kreuzchor oder in den Kantoreien, ob bei Philharmonie oder Staatskapelle.

Die Fördergesellschaft und die Stiftung der Frauenkirche tun ihr Möglichstes. Zwischen zwei und sieben Ur- und Erstaufführungen – von der Passion bis zum Chorwerk – gibt es jährlich im George-Bähr-Bau. Erhebende Momente waren beispielsweise Premieren wie 2012 Lera Auerbachs „Dresden Requiem“ und 2015 die des Oratoriums „Gott.Fried“ von Willi Vogl nach Luther. Damit ist die Frauenkirche – auch dank ihrer Strahlkraft – der wohl wichtigste Förderer der Moderne in der Region.

Es ist die Musik, die großen Anteil hat, dass jährlich zwei Millionen Menschen dieses Gotteshaus besuchen – und entsprechend starke Komponisten von Bach bis Reger wünschen. Doch es erklingt ebenso Neues. „Die Frauenkirche hat über Jahrhunderte von der Musica sacra profitiert, da fühlen wir uns angetrieben, dieser Musik Heutiges zurückzugeben“, so Güttler.

Und die Kirche feiert nicht nur Premieren, sondern auch Folgeaufführungen, „damit die Werke leben“. Deshalb dirigiert Güttler demnächst wieder das 2013 hier uraufgeführte Auftragswerk „Eine feste Burg“ des Saxofon-Komponisten Daniel Schnyder. Auch Luther und das vielfarbige Instrument, das bewies dieses Oratorium, sind eine gute, inspirierende Kombination.

Uraufführung der Kantate „Nun freut euch, lieben Christen g’mein“ am 24. Juni, 20 Uhr, Frauenkirche

Konzerteinführung mit Dirigent und Komponist ab 19 Uhr; Kartentel. 0351 65606701

