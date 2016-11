TV-Tipp Im Idealfall die Kunst der Verführung Tanz ist Halten und Loslassen, Rausch und Disziplin, Lust und Qual. Getanzt wird überall und quer durch alle Schichten – wie eine große Arte-Doku zeigt.

Wenn Profis tanzen, ist das Show und Lebenslust in einem. © dpa

Ob allein, zu zweit oder in der Gruppe – Tanzen macht Spaß. Und es ist ein Teil der Kommunikation, egal, ob man privat tanzt oder einen Beruf daraus macht. Die dreiteilige TV-Dokureihe „Let’s Dance“, handelt von der Geschichte und der Bedeutung des Tanzes. Die beiden ersten Folgen sind an diesem Freitag, der dritte Teil ist am kommenden Freitag zu sehen.

Im ersten Teil geht es um den Tanz in der Gruppe, der sehr unterschiedliche Funktionen erfüllen kann. Teil einer Show sein etwa oder der Demonstration von Macht, Individuen zu einer Einheit verbinden, Harmonie oder Dissonanz ausdrücken. Klar ist, dass Gruppentänze schon lange von künstlerischen und politischen Strömungen instrumentalisiert werden. Das wird auch in den Kommentaren der französischen Tanzerfinderin Marion Motin oder des auch in Dresden-Hellerau agierenden israelischen Künstlers Ohad Naharin deutlich. Zu sehen sind Ausschnitte aus Produktionen – Tango, Folklore, Musical, Klassik, HipHop – und Bollywood-Filmen.

Im zweiten Teil steht der Einzelne im Mittelpunkt: Solotänzer geben sich auf der Bühne völlig preis und wagen immer wieder einen komplizierten Akt der Selbstbehauptung. Laura Hecquet, Primaballerina an der Pariser Oper, und die Tänzerin Carolyn Carlson berichten darüber.

Der dritte Teil schließlich widmet sich dem Paartanz. Im Idealfall sind es zwei Menschen, deren Körper sich im gemeinsamen Tanz vereinen. Beim Tanz zu zweit sollte es immer darum gehen, was zwischen zwei Menschen passieren kann: ein auffordernder Blick, eine ausgestreckte Hand, ein Griff um die Taille – die Kunst der Verführung. Zu sehen ist das im klassischen Ballett (Pas de deux) genau wie beim argentinischen Tango. Zu Wort kommen unter anderem der britische Tänzer und Choreograf Akram Khan, die Tangotänzerin Natalia Tonelli, der Franzose Jérôme Bel sowie die belgische Choreografin Anne Teresa De Keersmaeker.

„Tanzt, tanzt – sonst sind wir verloren“ – sagte die Tanzpädagogin Pina Bausch. Dieses Zitat hat der Autor Olivier Lemaire seinem Film vorangestellt, und beim Betrachten wird dem Zuschauer ziemlich bald klar, dass Tanz vor allem Disziplin bedeutet. Tänzer erwarten Inspiration und Intuition von ihren Choreografen, die immer wieder aufs Neue das Beste oder auch das Schlechteste aus ihnen herausholen sollen. Der Film von Lemaire ist voll von Impressionen. Damit kommt der Autor seinen Protagonisten erstaunlich nahe und legt dabei schonungslos offen, dass Sinnlichkeit und Freude, aber eben auch Disziplin, Angst und Zweifel für viele Tänzer eng beieinanderliegen. (dpa)

„Let’s Dance“, 21.45 Uhr, Arte

