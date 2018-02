Im Gleichschritt marsch Dresdner Schauspielstudenten fragen mit Ionescos Drama „Die Nashörner“: Wie viel Verführbarkeit steckt in uns?

Ein Albtraum: Menschen mutieren zu Tieren. Der französisch-rumänische Autor Eugène Ionesco hat ihn auf die Bühne gebracht. Sein bekanntestes Stück „Die Nashörner“, 1959 in Düsseldorf uraufgeführt, erzählt die Verwandlung der Bewohner einer Stadt in eine randalierende Herde von Nashörnern. Gleichnis für die Manipulierbarkeit der Masse, für die Herrschaft eines totalitären Systems. Am Freitag hatte es im Kleinen Haus des Staatsschauspiels Dresden seine mit viel Beifall aufgenommene Premiere. Die Intendanz betraute acht Studenten des Schauspielstudios mit der Inszenierung. Gemeinsam mit Regisseurin Juliane Kann fragen sie: Was haben „Die Nashörner“ heute zu sagen? Das Team macht nicht den Fehler, Pegida mit Fahne und Sprüchen auf die Bretter zu holen. So einfach ist das Stück nicht gestrickt, so banal wird es von den Studierenden der Leipziger Hochschule für Musik und Theater nicht umgesetzt. Ihre Lesart fragt: Wie viel Verführbarkeit steckt in uns?

Ionesco zeigt in seinem „Theater des Absurden“ das Absurde als das Alltägliche. Die Welt erscheint banal, grotesk, unerklärbar. Die Menschen reden mit Worthülsen aneinander vorbei. Der Dramatiker will Ängste, Wünsche, Träume der Menschen sichtbar machen. Da ihnen die Worte fehlen, überträgt die Regie deren Gefühle in körperliches, pantomimisches Spiel. Die Studenten tanzen ein irrwitziges Ballett der Verrenkungen, Verheißungen, Verzückungen. Höchster physischer Einsatz von allen Akteuren, sie kreuchen, kriechen und krabbeln über die karge Bühne. Als Zuschauer hat man das Gefühl, einer Übungsstunde beizuwohnen.

Mehrere Darsteller wechseln die Rollen. Sind erst Hausfrau, Händler oder Kellnerin, später Angestellte eines Verlages für Recht und Ordnung. Sie sind mit dem Nashorn-Bazillus infiziert, sinnfällig gemacht in der Ausstattung von Kostümbildnerin Josephin Thomas. Jedes Kleidungsstück ist mit einem Steppmuster versehen, Symbol für das Einpanzern der Handelnden. Eine Ausnahme bildet Behringer. Er ist der letzte Mensch im Stück, der Rest ist Nashorn. Alexander Ganz spielt ihn als verunsicherten Außenseiter, der Trost bei Flachmann und Fräulein Daisy sucht und sich sinnentleerte Wortduelle mit dem Kontrahenten Hans liefert: Tragen afrikanische oder indische Nashörner ein oder zwei Hörner?

Tillmann Eckardt verkörpert mit grauem Anzug und korrekter Krawatte den Gegenspieler. Als Nashorn fühlt Hans sich pudelwohl, bewundert dessen Stärke. Er verabscheut Schwäche, stellt das Recht der Natur über die Moral und bekennt, schon „immer den rechten Weg“ gegangen zu sein.

Zuletzt wird es ganz still. Die Studenten stehen schweigend, zucken gleichgültig mit den Schultern. „Zum Nashorn wird, wer sich nicht mehr bewegt. Wer nichts mehr will und gleichgültig auf das schaut, was um ihn herum passiert“ – so das Programmheft. Leider teilt sich dieses Konzept nur ansatzweise mit. Zu vieles verharrt im Lärm des Äußerlichen, zu oft wird deklamiert statt gestaltet. Bei allem Engagement erfasst die Aufführung die Dimension der Vorlage nicht in aller Härte und Kälte.

