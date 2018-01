Im Dreieck der Begierde Theaterstar Joachim Meyerhoff schreibt über seine schwierigen Anfänge und die Liebe zu zwei Frauen, die davon nichts wissen dürfen.

Joachim Meyerhoff, Star des Wiener Burgtheaters, kann auch glänzend erzählen. © WDR

Hanna ist keine Frau, der alle nachlaufen. „Zu große Zähne, zu große Augen, zu platte Nase, verdammt kurze Haare.“ Aber Joachim ist fasziniert: „Sie gefiel mir sofort.“ Nach einer grauenhaften Aufführung von „Romeo und Julia“ im Stadttheater Bielefeld lernen sie sich auf der Premierenfeier kennen. „Und du warst der Schlimmste von allen“, sagt sie zu seinem Tybalt. Wo andere beleidigt weglaufen, hält der Jungschauspieler tapfer durch und spaziert nach heftigen Wortgefechten mit ihr hinaus in die Nacht. Hanna wird die erste große Liebe seines Lebens. Wenn sie ihn umarmt, fühlt er sich wie ein „Ameisenhaufen im Ausnahmezustand“.

Er ist 23, hat mit Ach und Krach die Schauspielschule in München bestanden, landet in der Provinz und wird in Nebenrollen besetzt. Die blitzgescheite und ehrgeizige Germanistikstudentin Hanna, die von Seminararbeit zu Seminararbeit hastet, stachelt ihn an: Er würde dramatisch unter seinen Möglichkeiten bleiben. „Man muss sich wehren. Immer und überall. Sonst macht man sich zum Idioten“, sagt sie. Fassungslos registriert sie seine mäßigen Literaturkenntnisse.

Morgens bei Ilse, der Bäckersfrau

Er verschlingt Buch um Buch, folgt ihren Empfehlungen, liest wie ein Besessener, um ihr zu imponieren. Am Theater hält er es nur zehn Monate aus. Nach dreißig Absagen von anderen Häusern klappt es in Dortmund. Um ihn zu demütigen, verpasst ihm der Bielefelder Intendant zum Abschied eine Rolle als Taschenuhr.

In Dortmund ergeht es ihm nicht viel besser. Im Musical „Anatevka“ wird seine Partie auf die Sprechrolle zusammengestrichen, weil er die Töne nicht halten kann. Lediglich die schwarzhaarige Tänzerin Franka mit „unfassbar langen Beinen“ signalisiert Mitgefühl für den hochgewachsenen, schlaksigen Neuling. Schneller als gedacht liegt er mit der makellosen Einmeterachtzigfrau im Bett. „Es wurde so aufregend mit ihr, wie ich es noch nie erlebt, wie ich es nie für möglich gehalten hatte.“ Sie feiern die Nächte durch, tanzen, trinken und lieben sich, werden zum „Tier mit zwei Rücken“. Die Nachbarn beschweren sich über die Ruhestörung: „Die schreien so laut, als würden sie abgestochen.“

Hanna erfährt davon nichts. Trotz kleiner Skrupel genießt er das Dreieck. „Bei Hanna expandierte mein Geist“, bei Franka sein Fleisch. Er lernt, zu seinem Erstaunen, eine Frau zu küssen und dabei an eine andere zu denken. Erholung vom Lügen- und Liebesstress findet der Vielgeliebte bei der fülligen Bäckersfrau Ilse. Früh um vier trinkt er in ihrer Backstube den Muntermacherkaffee, lässt sich mit Puddingbrezeln und Schweinsohren verwöhnen. „Bist ja ein richtiger Hungerhaken“, sagt Ilse. Manchmal möchte Joachim die Uhr anhalten, alles müsste so bleiben, wie es ist. „Mit Hanna wollte ich leben, mit Franka zusammen sein.“ Doch eines ist ihm vollkommen klar: Früher oder später würde es eine Katastrophe geben.

Joachim Meyerhoff, 50, ist ein viel gefragter Schauspieler, Star des Wiener Burgtheaters. Und er ist ein begnadeter Erzähler mit einer vitalen Lust am Beobachten seiner Umgebung, der privaten wie beruflichen. Er liebt es, mit Worten zu jonglieren, sagt über den nicht zu bändigenden Griff zur Zigarette: „Der Lungenwurm hat Hunger.“ Meyerhoff nimmt sich gern selbstironisch auf den Arm, mischt Komisches mit Tragischem. Für eine gute Pointe umkurvt er souverän die Wirklichkeit. Im „Literarischen Quartett“ des ZDF wurde er jüngst als „bester schreibender Schauspieler“ gelobt.

Seit Jahren schreibt Joachim Meyerhoff an seiner sechsbändigen Autobiografie, die er als Roman bezeichnet, um ein munteres Spiel mit Wahrheit und Fiktion zu treiben: „Erinnern heißt Erfinden.“ In „Alle Toten fliegen hoch“ (2011) denkt er an seine Kindheit, die er als Sohn des Direktors einer Jugendpsychiatrie in Schwesig verbringt. In „Wann wird es endlich wieder so, wie es war“ (2013) berichtet er über seine Eindrücke bei Gasteltern in Amerika. In „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ (2016) beschreibt er die Qualen auf der Schauspielschule und die Freuden bei den geliebten Großeltern.

Im nun vorliegenden vierten Band „Die Zweisamkeit der Einzelgänger“ erinnert er mit Witz und Wehmut an die turbulenten Lehr- und Liebesjahre seines Anfangs, an komische und tragische Ereignisse, etwa an den frühen Unfalltod seines mittleren Bruders.

Amüsant zu lesen, wie es ihm drei Jahre lang gelingt, das Pendeln zwischen Hanna und Franka mit geballtem Einsatz von Fantasie und Schlagfertigkeit vor den Frauen geheim zu halten. Vor Nachahmung wird gewarnt, deshalb unterbleiben an dieser Stelle die konkreten Tricks und Täuschungen. Aufschlussreich Meyerhoffs Blick hinter die Kulissen des Theateralltags. Bei aller Kollegialität, so schreibt er, gebe es für einen Schauspieler „nichts Befriedigenderes, als einen anderen Schauspieler scheitern zu sehen“. Warum das so ist? „Dieser Beruf brauche die Demontage anderer als Trost für die tagtäglich erlittenen Selbstzweifel.“

Eigene Pannen und Pleiten gibt der Autor im Dutzend zum Besten. Bei einer Lesung von Pauls Celans bitterer „Todesfuge“ rutscht ihm statt der „schwarzen Milch der Frühe“ die „schwarze Milch der Kühe“ heraus. Meyerhoff kann das Lachen nicht unterdrücken, das honorige Publikum wendet sich peinlich berührt ab. Nur Franka lacht fröhlich mit. Am nächsten Tag liest er in der Zeitung: „Meyerhoff war der komplizierten Sprache Celans nicht gewachsen.“

Warm wird Meyerhoff am Dortmunder Haus nicht. Er kündigt, obwohl er nicht weiß, wie es weitergehen wird. Der ihm gewogene Intendant tröstet: „Du wirst deinen Weg finden. Ich bin mir sicher.“ Der kluge Mann sollte recht behalten. Und wir Leser warten mit Ungeduld auf die Fortsetzung der aufgehübschten Memoiren.

Joachim Meyerhoff: Die Zweisamkeit der Einzelgänger, Kiepenheuer und Witsch, 352 Seiten, 23 Euro

zur Startseite