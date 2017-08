Im Dauerfeuer Geht die Berliner Volksbühne mit dem neuen Chef zugrunde? Nun ist auch der Kulturausschuss misstrauisch.

Nach wie vor zieht Chris Dercon Unmut auf sich. © dpa

Um die traditionsreiche Berliner Volksbühne gibt es nach dem Ausscheiden von Intendant Frank Castorf weiter Streit. Im Netz überschütten Castorf-Anhänger den Nachfolger Chris Dercon und sein Team für ihre ersten Auftritte in den sozialen Medien mit Wut und Häme. Das neue Team der Volksbühne äußerte indes die Hoffnung auf eine faire Debatte auch in den sozialen Medien.

Auch der Kulturausschuss im Abgeordnetenhaus will sich nach der Sommerpause erneut kritisch mit Dercons Konzept befassen, wie die Vorsitzende Sabine Bangert ankündigte. „Herrn Dercon ist es bei seiner Anhörung im Ausschuss nicht gelungen, die Zweifel auszuräumen, ob er seine Aufgabe vertragsgemäß erfüllt.“

Im Kern geht es um die Frage, ob der neue Intendant das linke Traditionshaus als Ensemble- und Repertoiretheater weiterführt oder zu einer „Eventbude“ macht, wie Kritiker befürchten. Im Ausschuss sei deutlich geworden, dass es dem Belgier nicht um eine Fortsetzung der bisherigen Form gehe, sagte Bangert. „Das Gespräch hat nicht die Befriedung und Befriedigung gebracht, die wir uns erhofft haben.“

Im Netz sorgt vor allem für Ärger, dass die Dercon-Truppe die bisherigen Accounts in den sozialen Medien unter neuem Logo bruchlos weiterführt. Von „Kriegserklärung“, „Etikettenschwindel“ und „leerem Hirn“ ist auf Facebook die Rede. In einem Beitrag heißt es: „mit nichts anfangen und im nichts enden, hoffentlich sehr bald“, in einem anderen: „Das geistige Eigentum zu kapern grenzt an Größenwahn“.

Das neue Volksbühnen-Team reagierte entsetzt auf die Flut digitaler Attacken. „Zutiefst erschüttern uns die Hasskommentare, Beleidigungen, die vulgären und xenophoben Aussagen jenseits von Fakten. Was mit anonymen Drohbriefen, Drohanrufen und einem täglichen Haufen Sch*** vor unserem Büro begonnen hat, führt sich jetzt digital auf facebook fort“, hieß es in einer Stellungnahme. Es sei „jeder Respekt verloren gegangen und eine Diskussionskultur entstanden, die der Volksbühne unwürdig ist.“

Unterdessen hat eine Online-Petition, die Neuverhandlungen zur Zukunft der Volksbühne fordert, über 35 000 Unterstützer und Unterstützerinnen gefunden. Zu den Erstunterzeichnern gehören der Schriftsteller Navid Kermani und der Regisseur Dominik Graf. Und vor dem Theater erinnern ein Gedenkschild und ein blumengeschmückter Stern an das einstige Räuberrad, das als Wahrzeichen der „alten“ Volksbühne bis vor Kurzem hier stand. Castorf hatte es bei seinem Abschied zum Theaterfestival in Avignon mitgenommen. (dpa)

