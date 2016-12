Im Bett mit Iltis Iljitsch „Schubert in Love“ zeigt: Olaf kann Kino. Wer den Comedian mag, wird den Film lieben. Wer nicht, bleibt besser draußen.

Will mal wieder die Welt verbessern: Olaf Schubert (Olaf Schubert) demonstriert in seinem ersten Kinofilm „Schubert in Love“ mit der „Antifaschistischen Integrationsgruppe Klotzsche“ für Freiheit, Frieden und guten Sex. © PR

So einen Vogel möchte wohl niemand geschenkt haben. Weder als Lover noch Freund noch Mitbewohner noch Kollege noch Bandmitglied. Warum? Nun ja, weil dieser Typ nicht nur aussieht wie ein vom Robur überfahrener Papagei im Dauerregen, sondern offenkundig wirklich nicht mehr alle Klötze im Beutel hat. Er ist ein veritabler Soziopath, unzuverlässig, narzisstisch, selbstgerecht, chaotisch. Und ein Loser ohne ausreichend Hintern in der Hose, um auch nur den geringsten seiner Fehler zur Abwechslung mal einzugestehen. Weil Schuld an der ganzen Kalamität ja immer nur die anderen haben. Die Gesellschaft. Das Leben. Das Schicksal.

Sonderling sucht Sonderlingin

Man hat ahnen können, dass mit Olaf Schubert gut lachen ist, aber möglicherweise weniger gut leben wäre. Bisher ist das herrlich egal gewesen, denn der Mensch hinter der Figur, jener Herr H. aus D. alias Olaf also, hat seine karierte Komikfigur ja immer nur im beengten Spotlight von Bühnen- oder TV-Shows zum Leben erweckt. Als eine Kunstfigur, eine Oberfläche, an der es fast ausschließlich komisch und nur ein klein wenig tragisch zugeht.

Umso bemerkenswerter, dass Herr H. seine Figur nun ins Kino bringt. Nicht als etikettenschwindlerische Aneinanderreihung von Sketchen, nein: in einen richtigen Film namens „Schubert in Love“, der auch ein richtiges, mithin etwas vielschichtigeres Charakterfarbensortiment verlangt als nur den eindimensionalen Witzbold. Tatsächlich traut Herr H. sich, diesen Olaf Schubert, den viele Fans auf eine schrankenlos bejubelnde und selbst schlechtere Schubi-Tage für himmlische Humor-Offenbarungen haltende Weise verhalbgöttern, auch mit unsympathischen Facetten auszustatten. Eben jenes scheinbare Wagnis bewirkt letztlich mit, dass diese anderthalbstündige Humorzone besser funktioniert, als man es nach der MDR-Show „Olaf rettet die Welt“ sowie dem jüngsten Semperopern-Ausflug vermutet hätte. Überraschung: Olaf kann Kino!

Das liegt an Herrn H., am erfahrenen Regisseur Lars Büchel sowie am dramaturgisch-erzählerisch versierten Krimi-Autor Stephan Ludwig, der H. beim Drehbuchschreiben zur Seite stand. Überdies hat es das Team geschafft, dass notorische Dauerbegleiter von Olaf Schubert wie Jochen Barkas und Bert Stephan nicht nur wie sonst irgendwie halt mitmachen. Vielmehr fallen sie als Schauspieler überraschenderweise nicht aus dem Talent-Rahmen. Jedenfalls nicht zu laut.

Wie so viele humoristische Leinwandgaben seit der Stummfilmzeit basiert „Schubert in Love“ auf dem bewährten Plot „Ungeschickter Sonderling sucht große Liebe, die er nach vielen Turbulenzen bei einer Sonderlingin findet“. Hinge das ausschließlich vom eigenen Willen ab, würde der nichts auf die Reihe bekommende Olaf sich allerdings gar nicht erst auf die Suche machen. Aber da er irgendwo doch ein braver Junge sein möchte, der wohlhabende Vater ihn eh für eine einzige Enttäuschung hält, aber unbedingt einen Stammhalter wünscht und vor Sorge einen Herzinfarkt bekommt, schnürt er die Schuhe an den Freiersfüßen schließlich enger.

Selbstverständlich stellt sich Olaf dabei ähnlich unorthodox an wie auch sonst im Leben. Zwar will er eigentlich nur mal kurz die Welt retten oder sie zumindest etwas besser machen. Doch als Bandleader ist er ein Despot, das geplante sozialkritische Musical „Der letzte Löffel“ kommt nicht voran, und seinen Job als Psychologe im Sozialzentrum erledigt er so hemdsärmelig, ehrlich und ökonomisch, dass mancher seiner labilen Klienten sich nach der Beratung umbringen will, was die Wartezeiten freilich erheblich verkürzen würde.

Kurzum: Für eine Frau und erst recht für ein Kind hat Olaf Schubert eigentlich gar keine Zeit. Seine Alltage sind voll genug. Auch für Bettwärme ist gesorgt, denn daheim wartet sein Mitbewohner, der treue Iltis Iljitsch. Aber nun ja, wenn der Vater es denn so sehr will ...

Liebe machen ist echt schwer

Bedauerlicherweise erweist sich keine der per Annonce getätigten Verabredungen als geeignet, was natürlich sämtlichst an den Damen liegt. Umso elektrisierter ist Olaf, als die nur leicht verhaltensgestörte Pamela sich in sein Büro verirrt, schlanker Körper, dicke Brille, mit Doktortitel, aber ohne Partner und ohne Wohnung. Man gerät ins Gespräch. Man findet Gefallen aneinander. Man kommt sich näher. Man zieht zusammen. Man zieht sich aus. Man ... Na Sie wissen schon.

Auch Papa ist begeistert von Pamela. Vor allem, weil der Sohn ihm erzählt, dass sie einander schon hingegeben haben, was in Olafs Logik bedeutet: Seine Liebste ist gefälligst schwanger. Als die sich jedoch als Verhüterin outet, bricht für den Galan die halbe Welt zusammen. Für Pamela ebenfalls: Olaf ist gar nicht bloß liebenswert naiv – er hat eine echte Egoismus- und Egozentrik-Schacke! Frustriert verlässt sie ihn. Allmählich, als sich auch die Band, die Kollegen, die Freunde abwenden, dämmert es im Hinterbliebenen: Könnte sein Unglück vielleicht doch an ihm selbst liegen? Wenigstens ein klitzekleines bisschen?

Nun gehört die glaubhafte Darstellung innerer Tragik nicht eben zu den hervorstechendsten Fähigkeiten des Herrn H. – man muss ja auch nicht alles können. Was aber lediglich das dritte Viertel dieses Films ein wenig zum Kränkeln bringt. H.s Bekenntnis zu Olafs Schattenseiten, überwiegend gelungene Gags, eine weitgehend griffige Erzähldramaturgie, die erleichternd kluge Dosierung von Scherz, Satire, Ironie und tieferer Bedeutung, das zünftig zusammengestellte Komödienpersonal inklusive Marie Leuenberger als Pamela – das alles fügt sich trotz Mario Adorf als Vater zur sehenswerten Komödie.

In Olafs Vatikanstaat Dresden, wo schon der wenig witzige Winz-Filmauftritt von Annamateur viele Connaisseurs zum Brüllen bringen dürfte, wird das allerbestens ankommen. Nicht zuletzt, weil der Erzählstrang um Olafs Aktivitäten als Demonstrant in den Reihen der Antifaschistischen Integrationsgruppe Klotzsche (AFIK) sogar das Thema Pegida aufs Köstlichste einfängt. Und weil seine Eigenschaft, sämtliche Schuld immer nur bei anderen zu suchen, ja überhaupt recht dresdnerisch ist.

Wer Olaf liebt, wird jede Menge Olaf bekommen und diesen Film nicht minder lieben. Wen er nervt, der ist selber schuld, wenn er sich „Schubert in Love“ antut.

„Schubert in Love“ wird am Dienstag in Dresden voraufgeführt im Rundkino (19 Uhr), Ufa (19.45 Uhr), Schauburg (20.30 Uhr), Kino in der Fabrik (21 Uhr).

zur Startseite