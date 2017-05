Im Bann der Geige Anne-Sophie Mutter schwelgt und brilliert in Bruchs Violinkonzert, gibt dem Auftakt der Dresdner Musikfestspiele aber mehr als nur Glanz.

Begeisterte wieder einmal in Dresden mit ihrer Kunst: Anne-Sophie Mutter. Mit der Philharmonia Zürich unter Fabio Luisi interpretierte sie ein traumhaftes Violin-Konzert von Max Bruch in der Semperoper. © Oliver Killig

Die Dresdner Musikfestspiele sind los. In ihrer 40. Auflage sollen sie weiter ausstrahlen. Das verkündet schon mal ihr Motto, das kurz und bündig „Licht“ heißt. „Licht braucht jeder, auch jede Stadt und Kultur“, erinnert Intendant Jan Vogler an einen Ur-Sinn der Festspiele. Dass sich darin musikalisch Prozesshaftes offenbaren kann, zeigte das Eröffnungskonzert am Donnerstag in der Semperoper. Da waren Wege zu verfolgen, Entwicklungen von fahlem Schimmer zu leuchtendem Glanz. Von anfänglichem Zagen zum finalen Triumph.

Ein Start mit Pomp war es nicht. Die aktuelle Tournee von Anne-Sophie Mutter durch Mitteleuropa führte über Dresden und verschaffte den Musikfestspielen einen leisen, wehmütigen Einstieg. Dieses Reiseprogramm beginnt mit „Nostalghia“, einem gut zehnminütigen „Klangbild“, das der japanische Komponist Toru Takemitsu zu Ehren des Filmregisseurs Andrei Tarkowski entwarf. Im gleichnamigen Film geht es um die Sehnsucht nach fernen Orten und Menschen. Takemitsu spürt dem in seiner posthum komponierten Musik feinnervig nach. Für den Dirigenten Fabio Luisi und seine Philharmonia Zürich ist es nicht nur die erste Zusammenarbeit mit Anne-Sophie Mutter, sondern zugleich die erste Begegnung mit diesem 1987 uraufgeführten Werk. Aus dessen langsam bewegten Orchesterstimmen lösen sich kaum Gesten. Luisi ließ den Streicherklang seines Zürcher Opernorchesters geheimnisvoll schimmern. Anne-Sophie Mutter setzte ihren Solopart merklich kühl und fahl dagegen. War der Kontrast in dieser Schärfe gewollt, dann war es eine wunderbare Deutung jener Verlorenheit, von der Tarkowskis Film erzählt.

Max Bruch hat mit seinem Violinkonzert g-Moll schon zu Lebzeiten Geister gerufen, die er nicht mehr loswurde. Der Komponist würde noch mit der Nachwelt hadern, denn sein erstes Violinkonzert bleibt eines der meistgespielten bis heute. Auch Anne-Sophie Mutter kann nicht verzichten und ihre fast etwas polternde Gangart im ersten Satz am Donnerstag ließ fragen: Warum denn nicht? Luisis verhaltenes Tempo bot zudem keine gute Grundlage für eine Auffrischung eingravierter Hörerlebnisse.

Tipps für die Musikfestspiele zurück 1 von 3 weiter Chorraritäten führt das Intrada Vokalensemble Moskau am 20. Mai ab 20Uhr in der Annenkirche auf. Mozart und Schumann stehen auf dem Programm des Pianisten Francesco Piemontesi am 20. Mai ab 20 Uhr in Schloss Wackerbarth. Prokofjews Cello-Konzert und Schostakowitschs Fünfzehnte wird das London Philharmonic Orchestra unter Vladimir Jurowski am Dienstag ab 20 Uhr im Kulturpalast mit dem diesjährigen Musikfestspielpreisträger Steven Isserlis gestalten.

Dann aber bahnte sich in einem fabelhaft zurückgenommenen Pianissimo des Orchesters der langsame zweite Satz an. Der versöhnte mit einem tief und neu empfundenen Gesang der Sologeige. Ein Gesang ohne Schwere, fast nur gehaucht, feinsinnig aufgefangen vom Orchester. Auch das Finale nahm der Dirigent keinesfalls zu schnell, doch die Musik begann zu glühen. Sie war derb, folkloristisch, aber höchst kultiviert und kunstvoll. Anne-Sophie Mutter spielte mit jugendlicher Gelöstheit, bezwingend – und sorgte für den ersten Beifallssturm dieser Festspiele.

Noch aus ihrer Zugabe, der Sarabande aus Bachs Partita d-Moll, machte die Geigerin eine Geschichte. Die Ruhe hinter dem langsamen Tempo dieses barocken Tanzes war nur eine scheinbare. Statt vordergründiger Eleganz auf unbeirrbaren Schritten, statt Betonen von Grundtönen bekam die Musik etwas Suchendes. Ein wunderbarer Bach, der in seinen harmonischen Entwürfen den Weg des geringsten Widerstands stets scheute.

Mit der Vierten von Brahms folgte die Sinfonie dieses ersten Abends. Luisi, nach Jahren mal wieder an seiner einstigen Wirkungsstätte Semperoper zu erleben, relativierte die Tempoangabe des Kopfsatzes „Allegro non troppo“ gar sehr. Aus einem „nicht zu schnell“ wurde eher ein „langsam“, ein Satz, der erst gegen Ende Tempo aufnahm. Heikel gerade bei diesem Brahms, der motivisches Material aufreizend sparsam einsetzt, was zu Längen führt, wenn es an Binnenspannung fehlt. Der Dirigent setzte auf Steigerung und brachte diese Sinfonie mit Verzögerung in Fahrt. Das Brahms’ „Erster“ zugrunde liegende Prinzip „Durch Nacht zum Licht“ schien hier angewendet – zu einer Brahms-Offenbarung sollte dieser Abend jedoch nicht werden.

Begeisterungsfähigkeit, aber auch langer Atem ist jetzt angebracht, denn die Dresdner Musikfestspiele dauern bis zum 18. Juni an. 22 Bühnen werden bespielt, allein 13 Mal geht es in den neu eröffneten Kulturpalast. Das musikalische Angebot ist vielfältig und mehr als international. Denn auch das versteht Intendant Vogler unter „Licht“ als Motto: „Wir wollen den Leuten zeigen, wie schön es ist, verschiedene Kulturen kennenzulernen und durch Kultur mit anderen Menschen zusammenzukommen.“

