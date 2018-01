Versunken im Schmerz: Roman (Arnold Schwarzenegger) hat bei einem Flugzeugunglück Frau und Tochter verloren. In seiner Verzweiflung fasst er einen fatalen Entschluss. Foto: NewKSM © Brian Douglas

Ihre Hochbegabung wurde ihnen zum Verhängnis: Am 2. Juli stieg von Moskau aus eine Tupolew in den Himmel, unter anderem mit 46 russischen Schülern an Bord, die zur Belohnung für ihre außerordentlichen Leistungen nach Barcelona in den Urlaub fliegen sollten. Doch dort kamen sie nie an. Um 23.35 Uhr kollidierte ihr Flugzeug in 10 000 Metern Höhe über dem Bodensee-Ort Überlingen mit einem Frachtjet. Es war eine der größten Katastrophen der zivilen Luftfahrt über Deutschland. Mit einem tragischen Nachspiel: Anderthalb Jahre später wurde der mitschuldige Fluglotse in Zürich durch einen Mann getötet, der seine Frau und beide Töchter bei der Katastrophe verloren hatte.

Nun hat das Unglück von Überlingen auch ein filmisches Nachspiel: Zusammen mit Ausnahmefilmer Darren Aronofsky („Black Swan“) hat Hollywood-Altstar Arnold Schwarzenegger die Geschichte dem Himmel über Deutschland entliehen und als Produzent in die USA geholt. Und spielt unter Regisseur Elliot Lester auch die Hauptrolle in „Vendetta“. Das Ergebnis dürfte zumindest versteifte Arnold-Unterschätzer handfest überraschen: Wieder einmal zeigt der gebürtige Linzer, ehemaliger Bodybuilder, als „Terminator“ weltberühmt gewordene Ex-Gouverneur von Kalifornien, dass er auf der Leinwand Ausgezeichnetes vollbringt, wenn man ihn lässt.

Rache als vermeintlicher Ausweg

Als russischstämmiger Vorarbeiter Roman Melnyk, schon etwas älter, ein starker, aber schwerfälliger Riese, wird Schwarzenegger zur Seele eines Dramas, das so ist wie sein Spiel: zurückhaltend, still und sensibel, inwendig aber hoch tragisch und dramatisch. Elliott Lester achtet die zentralen Fakten der Geschichte, fügt wenig hinzu, interpretiert verhalten. Sogar das Film-Mahnmal für die Absturzopfer sieht aus wie das Original bei Überlingen, große Stahlkugeln, im Gelände verstreut, wie Perlen einer zerrissenen Kette.

Sorgsam rekonstruiert Lester das Geschehen samt der verhängnisvollen Überforderung des Fluglotsen Jacob Bonanos (Scoot McNairy). Auch er wird nach der Katastrophe aus Schuldgefühlen zum psychischen Wrack, das keinen Sinn mehr im Leben sieht und sogar in Kauf nimmt, dass seine Familie zerbricht.

Nicht minder bewegend als McNairy zeigt Schwarzenegger den seelischen Absturz Roman Melnyks. Dessen Leid beginnt mit einem ungläubigen Lächeln am Flughafen, als man den auf Frau und Tochter Wartenden still beiseite bittet. Es steigert sich zur Verzweiflung, während er sich am Absturzort heimlich unter die Helfer mischt und zwischen den Trümmern tatsächlich seine tote Frau findet. Es manifestiert sich zum Trauma, wenn der Witwer Tag für Tag am Grab übernachtet, weil er die Trennung, den Schmerz des Alleinseins nicht aushalten kann.

Roman Melnyk muss noch mehr aushalten. Zum Beispiel, dass die Anwälte der Fluggesellschaft, die er, ein Foto seiner Familie in den Händen, um eine Entschuldigung bittet, ihm aus Angst vor einer Klage nur Geld geben wollen. Und, noch schlimmer: dass Jacob Bonanos, der Mann, der sein Leben ruiniert hat, offenbar ganz normal weiterleben darf, mit Frau, mit Kind, als sei nichts gewesen. Denkt Roman. Er fasst, wie im authentischen Fall des Osseten Witali Kalojew, auf der Suche nach einem vermeintlichen Ausweg, in der Sehnsucht nach Erlösung einen fatalen Entschluss: Wenn sein Leben ruiniert ist, soll auch das Leben von Jacob Bonanos ruiniert werden. Durch seine eigene Hand.

Aber „Vendetta“ ist kein flaches Rache- und Selbstjustiz-Drama. Bis zum Schluss, bis zum Klingeln an der Tür des aufgespürten Fluglotsen bleibt unklar, ob der zerrissene Melnik sein Vorhaben in die Tat umsetzt. Und eben da verlässt der Film die Vorlage endgültig. Was bleibt, sind Opfer.

Am Ende bleiben nur Opfer

Vielleicht lag es daran, dass der Name „Arnold Schwarzenegger“ in Deutschland zu viele falsche Erwartungen weckt: „Vendetta“, der im Original ungleich besser „Aftermath“ heißt, also Nachwirkungen, hat keinen heimischen Kinoverleih gefunden. Immerhin ist dieses famose Drama mit einem famosen Arnie nun auf DVD erschienen und über alle digitalen Web-Anbieter erhältlich. Das haben dieses actionfreie Drama und der immer noch sträflich unterschätzte Arnold S. mehr als verdient.

DVD/BluRay: Vendetta. KSM Cinema

