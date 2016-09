Ihr habt die Uhren, wir haben die Zeit Ein Bundeswehr-Hauptmann meldet sich erneut zum Einsatz nach Afghanistan. Warum?

Bundeswehroffizier Jesper (Ronald Zehrfeld, r.) versucht, mithilfe von Tarik (Mohsin Ahmady, l.) das Vertrauen der afghanischen Dorfgemeinschaft zu gewinnen. © © zdf/independent artists

Der Oberst schaut Hauptmann Jesper an. „Sie hätten jeden Grund gehabt, diesen Einsatzort zu vermeiden.“ Der Untergebene antwortet knapp: „Ich wurde angefordert.“ Jesper hätte ablehnen können, doch ein innerer Auftrag treibt ihn. Der Tod seines Bruders, der in Afghanistan getötet wurde, soll einen Sinn haben. Der Berufssoldat geht ein zweites Mal nach Afghanistan. Er will einen Beitrag leisten, um den Krieg in dem südasiatischen Land zu beenden. Jesper erhält den Befehl, mit seiner Kompanie ein abgelegenes Dorf vor den Angriffen der Taliban zu schützen.

Der Film „Zwischen Welten“ lief 2014 im Wettbewerb der Berlinale und wurde an Originalschauplätzen in Kunduz und Mazar-i-Sharif gedreht. Er lebt maßgeblich von den realistischen Aufnahmen des gebeutelten Landes. Regisseurin und Autorin Feo Aladag konfrontiert die deutschen Soldaten mit dem Leben der Einheimischen. Sie zeigt ungeschminkt den schweren und gefährlichen Alltag auf beiden Seiten. Dem wortkargen Hauptmann, gut gespielt von Ronald Zehrfeld, fällt es schwer, das Vertrauen der Dorfbewohner zu gewinnen. Eine unverzichtbare Hilfe ist ihm dabei der junge Dolmetscher Tarik, der von den Taliban als Verräter verfolgt wird. Vergeblich versucht Tarik, für sich und seine gefährdete Schwester ein Visum nach Deutschland zu erhalten.

Der mutige und wichtige Film stellt kritische Fragen. Im Zentrum steht die Auseinandersetzung zwischen Haroon, dem heißblütigen Chef der Dorfmiliz, und dem nachdenklichen Hauptmann Jespers. „Ihr kommt mit Panzern in unser Land, wollt uns eure Regeln aufzwingen und dann verschwindet ihr wieder“, sagt Haroon. „Ihr habt die Uhren, wir haben die Zeit.“ Jesper zweifelt immer mehr an der Mission. „Bewirken wir überhaupt jemals etwas?“, sinniert er. „Oder ist das alles eine einzige Verschwendung?“ Die Antwort reicht die Regisseurin an die Zuschauer weiter. Leider packt Feo Aladag zu viele Konflikte in den Film, der zum Schluss hin eher melodramatisch und konstruiert wirkt. Schade. Die ergreifende Geschichte von Tariks Schwester wäre eine eigene Geschichte wert. (dpa)

„Zwischen Welten“, Mittwoch, 20.15 Uhr, Arte

