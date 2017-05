„Ideologisch allein geht das nicht“ Sensationell ungefilterte Blicke in den DDR-Alltag zeigt in Dresden die Filmreihe „Der Andere Blick“ der staatlichen Filmdokumentation der SED.

Überall Schimmel und Nässe: Selbst bei verdienten „Veteranen des Wiederaufbaus“ in Ostberlin regnete es rein. © Eichberg Film

Die Funktionäre arbeiteten mit Liedern, Filmen, Diskussionen: Unbedingt sollten sämtliche Landwirte der DDR seit den Fünfzigern auf ihren Privatbesitz verzichten und sich in eine LPG einfügen, eine Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft. Viele aber wollten ihre Höfe lieber weiter selbst betreiben. „Sie waren bereit, alles zu tun, Haus und Hof anzustecken, aber nicht in die LPG“, sagt Karl Mewis, damals Erster Sekretär der SED-Bezirksleitung Rostock. „Und die Frage stand vor unseren Genossen, was machen wir. Ideologisch allein geht das nicht.“ Also griff man zu härteren Mitteln: dauernde Schikane, ständige „Heimsuchung“ durch Überzeugungstäter, oft tagelange Einkesselung ganzer Dörfer durch herbeigekarrte Industriearbeiter. „Das war mehr als moralischer Druck“, räumt Mewis grinsend ein.

Es ist ungemein faszinierend, wie offen und unverblümt der ehemalige Spanienkämpfer in den Sechzigern vor der Kamera erzählte, was in der DDR nie offiziell zugegeben wurde; die Kollektivierung der Landwirtschaft war eine Zwangsmaßnahme.

„Alles verkommt“

Mewis konnte so offen sein, weil das Interview mit ihm von der SFD, der Staatlichen Filmdokumentation, direkt zur Archivierung bestimmt war. Sämtliches Material sollte irgendwann, nach dem endgültigen Sieg des Sozialismus, rückblickend dessen Weg dorthin dokumentieren. Inklusive aller Schwierigkeiten. Deshalb sprachen die Bürger vor der Kamera der SFD völlig unverblümt Dinge aus, die sie sonst wohl niemals gesagt hätten.

Insofern sind es durchaus sensationelle Aufnahmen, die das Filmprogramm „Der Andere Blick. Staatliche Filmdokumentation der DDR“ am 23. Mai und am 6. Juni im Dresdner Programmkino Ost zeigt. Insgesamt 300 Filme drehte das kleine Berliner SFD-Team zwischen 1971 und 1986. Über Menschen in völlig verschimmelten Wohnungen. Über einen Vopo, der sich über Denunzianten freute. Über einen VEB-Kranfahrer, der sich darüber aufregte, „dass alles verkommt“, aber nichts machen konnte; dem Staat fehlten die Mittel für Sanierungen und Modernisierungen. Über einen religiösen Künstler, der Pazifist war, seine Söhne zu den Bausoldaten schickte und an seinem Gartenzaun eine Wandzeitung mit christlichen Botschaften anbringen konnte – aber für all das offenbar keine Schikanen befürchten musste.

Doch irgendwann schwand auch unter den Funktionären der Glaube an den Sieg des DDR-Sozialismus und daran, dass das Dokumentationsprojekt der SFD überhaupt noch Sinn habe. 1986 wurde das Studio geschlossen. Auch aus Kostengründen.

„Der Andere Blick. Staatliche Filmdokumentation der

DDR“ am 23. Mai und am 6. Juni im Dresdner PK Ost.

zur Startseite