Ich wollte nie Musiker werden Zum 55. Bandgeburtstag erinnert sich Omega-Sänger János Kóbor daran, wie alles begann und verrät seine größte Angst.

Omega-Chef János Kóbor kann sich das Leben ohne seine Band nicht vorstellen. „Es ist ein Geschenk von oben, dass ich mich noch fitt fühle und tolle Konzerte spielen kann“, sagt er. © Wolfgang Wittchen

Für ein Interview von Budapest nach Dresden, eine Nacht im Hotel, dann weiter zum Konzert in die Schweiz – János Kóbor, Sänger und Chef der ungarischen Band Omega, lässt sich von einem vollen Terminkalender nicht stressen. Gerade hat der 74-Jährige ein Jubiläumsalbum aufgenommen, im Herbst startet seine Tour.

Herr Kóbor, Sie saßen jetzt sechs Stunden im Auto. Wollen Sie sich nicht noch ein bisschen ausruhen?

Nein, Sie können loslegen. Lange Autofahrten machen mir nichts aus. Einmal bin ich von einem Konzert in Istanbul nach Lissabon gefahren. Dagegen sind doch alle anderen Strecken nicht der Rede wert.

Warum sind Sie denn nicht geflogen?

Weil ich mich schon lange nicht mehr ins Flugzeug setze. In den 70er-Jahren wollten wir über Moskau nach Japan fliegen. Aber dann gab es Probleme mit der Maschine.

Was ist passiert?

Ein Triebwerk war ausgefallen. Wir mussten notlanden – mitten in der ukrainischen Steppe. Ich bin dann noch nach Tokio und zurück nach Budapest geflogen. Als ich in Ungarn auf dem Flughafen ankam, war ich froh, dass mir nichts passiert ist. Dann habe ich mit dem Fliegen für immer Schluss gemacht.

Ihr Heimatland Ungarn fällt in letzter Zeit mit vielen negativen Schlagzeilen auf. Macht Sie das betroffen?

Ich werde das sehr oft gefragt und kann nur immer wieder betonen: So schlecht, wie es im Westen dargestellt wird, ist es bei uns überhaupt nicht.

Viktor Orbáns Grenzpolitik, sein neues Hochschulgesetz – das sind doch Sachen, über die man diskutieren sollte.

Natürlich ist in unserem Land nicht alles einhundertprozentig in Ordnung. Aber ich habe noch nie eine Regierung gesehen, die immer alles richtig macht. Ungarn ist ein kleines Land und kann die großen europäischen Probleme nicht allein lösen.

Seit 55 Jahren stehen Sie auf der Bühne. Macht Ihnen das überhaupt noch Spaß?

Natürlich. Heute kann ich mir mein Leben ohne die Band nicht vorstellen. Es ist ein Geschenk von oben, dass ich mich noch fitt fühle und tolle Konzerte spielen kann. Dabei wollte ich nie Musiker werden.

Sondern?

Ich wollte Fußballer sein. Später hat ein Trainer mich gesehen und gesagt, dass ich diesen Plan nicht weiterverfolgen soll. Da war ich beleidigt, weil ich doch gar nicht so schlecht war. Aber er meinte es anders.

Er hat gesagt, Sie sollen lieber singen?

Nein, er war überzeugt, dass ich Hürdenläufer werde und zu den Olympischen Spielen nach Tokio fahre. Ich wollte aber nicht so viel Arbeit hineinstecken. Aus mir ist kein Sportler geworden. Stattdessen habe ich Architektur studiert.

Und wie kam Musik in Ihr Leben?

Meine Eltern waren Opernfans. Als ich das erste Mal Verdis „Troubadour“ sah, war ich begeistert. 1957 – ein Jahr nach der ungarischen Revolution – bekam ich von meinen Großeltern eine Platte, die alles veränderte.

Was war das für eine?

Elvis Presley. Aus dem Radio kannte ich solche Musik nicht. Meine Großeltern, die nach dem Krieg in die Nähe von Köln gezogen waren, schickten mir noch eine Platte: The Shadows. Da waren junge Leute wie ich auf dem Cover. Von diesem Moment an wollte ich Musik machen.

Omega war geboren?

Nicht ganz. Anfang der Sechziger spielten wir als Schulgruppe zusammen. Wir waren Amateure mit selbst gebauten Instrumenten. Später an der Uni durften wir jedes Wochenende in einem Club auftreten. Der Clubleiter fragte nach unserem Bandnamen. Wir hatten keinen, das war uns nicht wichtig. Da sagte er : Ihr seid in Zukunft Omega. Und dabei blieb es.

Das Gespräch führte Marleen Hollenbach

Das Konzert: 55 Jahre Omega, 2. Oktober im Kulturpalast Dresden, Tickets in den SZ-Treffpunkten.

zur Startseite