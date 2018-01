Ich will nur dir zu Ehren leben Der Kreuzchor beschließt die Festzeit mit Teil 2 von Bachs Weihnachtsoratorium.

Am Dreikönigstag erklangen in der Dresdner Kreuzkirche die Kantaten 4 bis 6 des Bach’schen Weihnachtsoratoriums. Sie sind weniger gefragt und nicht so homogen und geschlossen wie die ersten drei Kantaten. Allerdings verbirgt sich gerade hier ein Reiz der Komposition, die sehr unterschiedliche Ausdrucksformen verbindet. Kreuzkantor Roderich Kreile liegen die schwungvollen, mit viel Esprit interpretierten Stücke sehr. Sein Chor und die Dresdner Philharmonie ziehen begeisternd mit. Bach verwendet ungewöhnliche Zusammenstellungen, kombiniert das Bass-Solo mit einer kleinen Soprangruppe, fügt in diesen Wechselgesang zwischen betrachtender Arie und reflektierendem Choral eine Sopranarie ein, die durch die Oboe und ein Knabensolo zur anrührenden Echo-Arie wird. Dass der Chor oft textverständlicher war als die Soli, spricht für dessen Qualität.

„Ich will nur Dir zu Ehren leben“ ist eine vorwärtsdrängende, sich immer neu auftürmende Arbeit. Das Tenorsolo wird fugenartig zu den beiden begleitenden Soloviolinen und den Continuo-Instrumenten geführt. Reflektiert wird so die Namensgebung Jesu, „Gott ist mit uns“, die seinerzeit mit der rituellen Beschneidung verbunden war. Den dramatischen Dialog zwischen den bei Herodes vorsprechenden, den Neugeborenen suchenden „Heiligen Drei Königen“ und der die Szene betrachtenden Gläubigen komponiert Bach als Wechselgesang zwischen Chor und Solo. Marlen Herzog mit ihrer schönen, tragfähigen Altstimme ist der anrührende Höhepunkt des Solistenensembles, zu dem außerdem Elisabeth Breuer, Tobias Hunger und Hendryk Böhm gehörten. Das Knabensolo sang wie schon im Vorjahr Julian Deckert.

Geschenke als Verweise auf den Tod

Die letzte Kantate, nun auch wieder mit Pauken und Trompeten, thematisiert die königliche Verehrung des Jesuskindes durch die Weisen aus dem Morgenland und gleichzeitig der Plan des Herodes, das Kind zu töten. Schließlich komponiert Bach auch, dass in den Geschenken von Gold, Weihrauch und Myrrhe, einem Natur-Schmerzmittel, das auch zum Einbalsamieren verwendet wird, ja bereits der Leidensweg Jesu vorgezeichnet wird. Dies als Erlösungstat zu preisen, die Könige ziehen heim, Jesus aber bleibt, ist Schatz, ist Hoffnung und Trost, ist das Anliegen des Oratoriums. Alle vier Solisten finden sich gemeinsam zu diesem Bekenntnis, bevor der Chor glanzvoll beschließt, dass der Mensch, durch Gottes Gnade, seinen Platz bei ihm wiedergefunden habe. So fügt sich der weihnachtliche Festkreis zum hoffnungsvollen Blick auf die göttliche Verheißung. Nach eindrücklicher Stille applaudierte das Publikum lang und herzlich. Und für manchen ist es wieder mehr gewesen als ein gelungenes Konzert.

