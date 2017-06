„Ich will nicht ernst genommen werden“ Kultschlagerbarde Dieter Thomas Kuhn kommt nach Dresden. In der SZ spricht er über die Unterschiede zwischen Helene Fischer, Roland Kaiser und Rammstein.

Weiß sich zu inszenieren: Dieter Thomas Kuhn verwandelt Schlagerhits der Siebziger mit Ironie und Respekt zu schillernden Partyknallern. © Klaus Polkowski

Als „singende Föhnwelle“ poliert Dieter Thomas Kuhn seit 25 Jahren Schlager der Siebziger zu Partykrachern auf. Mit seiner Band kommt der 1965 in Tübingen geborene Musiker und Hauptsponsor des Siebtliga-Fußballklubs TSG Tübingen jetzt für ein Konzert ans Dresdner Elbufer. Dort hatte er bereits einmal Anfang der Neunziger Tausende begeistert. Vor dem Auftritt sagt er im Interview, was er von Helene Fischer hält, warum ihm die Liebe wichtig ist und dass er in Dresden gerne Roland Kaiser treffen möchte.

Herr Kuhn, warum ist deutscher Schlager derzeit so angesagt?

Das kann ich gar nicht beantworten. Dass wir als Band noch immer beim Publikum angesagt sind, freut mich natürlich sehr, was aber sonst so auf dem Schlagermarkt unterwegs ist, finde ich selbst überhaupt nicht attraktiv. Auch ist unser Publikum seit 25 Jahren gleichermaßen euphorisch – mit ein paar kleinen Steigerungen. Völlig unverständlich bleibt mir dagegen, was an Euphorie gerade in anderen Schlagerbereichen abgeht.

Ist Helene Fischer für die Schlagerszene ein Segen oder eher ein Fluch?

Eigentlich tangiert sie mich nicht, denn für mich ist das keine Musik zum Anhören. Wie alle anderen komme ich nicht an diesem Phänomen vorbei, dafür ist sie viel zu präsent. Aber ich würde mir nie eine CD von ihr kaufen.

Ein Lied von ihr zu covern, das kommt für Sie demzufolge auch nicht infrage?

Hm. Man sollte niemals nie sagen, deshalb verkneife ich mir das auch. Wer weiß, vielleicht sage ich mir mit 70 tatsächlich, „Atemlos durch die Nacht“ ist ein Klassiker, den muss ich jetzt spielen. Aber jetzt will ich das auf keinen Fall. Schon, weil die Nummer ja zusammengeklaut ist: Eine Hälfte stammt aus einem alten Disco-Hit, und etwas von „Marmor, Stein und Eisen bricht“ steckt da auch drin.

Was ist für Sie der Unterschied zwischen dem Schlager à la Helene Fischer und den Liedern aus den Siebzigern, die Sie nachspielen?

Das eine ist programmierter Kram, kracht mit diesem schlichten Techno-Beat immer nur auf die Zwölf. Wie schrecklich. Und wir, die wir ja eigentlich Rock ’n’ Roller sind, lieben und leben die Romantik. Und diese Schlagerklassiker sind voll davon.

Ging es Ihnen von Anfang an um die Pflege dieser speziellen Romantik?

Das wäre übertrieben. Als wir damit anfingen, hatte ich nicht wirklich etwas zu tun mit dieser Musik, die eher aus der Generation meiner Eltern kam. Ich habe ganz andere Musik gehört und – zunächst – auch gespielt. Bis es sich eher zufällig ergab, wir mit der Band mal ein, zwei von diesen Nummern probierten und merkten, wie schön die zu spielen sind. Ich habe gemerkt, dass ich das kann. Die Band hat gemerkt, dass sie es kann, dass wir das zusammen super hinbekommen. Vor allem hatten wir mehr Spaß als je zuvor mit anderer Musik.

Sie arbeiten zwar mit viel Ironie, aber auch mit Respekt vor den Originalen. Das war, ist und bleibt so?

Unbedingt. Wir haben uns nie lustig über diese Songs oder das Genre gemacht, sondern alles nur mit einem Augenzwinkern interpretiert. Das macht einen wesentlichen Unterschied zu den derzeit gefeierten Schlagerstars aus, die alles total ernst meinen. Und nichts liegt mir ferner, als musikalisch ernst genommen zu werden. Auch dass sich um Dieter Thomas Kuhn so ein Kult aufbauen konnte, passierte ohne jedes Kalkül, ohne jeden kommerziellen Hintergedanken. Der Spaß steht klar im Vordergrund – für uns selbst genauso wie für unser Publikum.

Glauben Sie, dass unter Ihrem Publikum Fans von Helene Fischer sind?

Möglicherweise gibt es Überschneidungen, gehen Leute, die uns hören, auch mal zu Helene Fischer oder Andrea Berg. Aber es gibt sicher auch welche, die zu Aerosmith oder zu Techno-Partys gehen.

Haben Sie eine klare Zielgruppe?

Nee, die gab es nie. Am Anfang ging das, was wir machten, ja fast in Richtung Punk. Für die Presse war es Trash, da stand ich gleich neben Helge Schneider. Und ja, wenn ich mir alte Filme von uns ansehe, sehe ich, dass das damals revolutionärer war. Seither hat sich viel verändert, nicht nur, dass die Band sicherer spielt. Alles hat einen professionelleren Touch, obwohl wir nicht endlos an der Musik feilen. Es gab eine Zeit, als wir immer größer wurden, da hatte ich sogar das Gefühl, wir machen etwas Falsches. Weil wir eine größere Masse ansprachen, nicht mehr nur die Studenten, die auf den Tischen tanzten.

Zunehmender Erfolg ließ Sie skeptisch auf das eigene Tun sehen?

Auf jeden Fall. Anfangs war es provokant, Schlager zu spielen, weil es ja sonst keiner gemacht hat. Keiner konnte etwas mit uns anfangen, dennoch waren wir erfolgreich. Da schien es mir schon komisch, dass plötzlich selbst Omas und Kinder in die Konzerte kamen.

Pflegen Sie eigentlich Kontakte zu den Schlagerkollegen?

In der Anfangszeit gab es schon sehr viele Begegnungen. Durch unsere Shows wurde ja der Schlager ein Stück weit wiederbelebt. Und so sind wir in TV-Sendungen zusammen mit Bata Illic und Michael Holm aufgetreten. Inzwischen läuft da kaum noch was. Zuletzt wollte uns in Hamburg Su Kramer, die mit „Hier ist das Leben“ einen Hit hatte, treffen. Das war sehr, sehr nett, weil sie so jugendlich geblieben ist.

Wollen Sie mit den angesagten Schlagerstars nichts zu tun haben oder haben die kein Interesse an Ihnen?

Ich denke, das beruht auf Gegenseitigkeit. Wir suchen jedenfalls den Kontakt auch nicht. Aber ich weiß immerhin, dass Helene Fischer, als sie vor drei Jahren ihre erste große Tour machte, ein Dieter-Thomas-Kuhn-Medley im Programm hatte. Und tatsächlich: In diesem Moment fühlte ich mich geehrt.

Sie singen ausschließlich über die Liebe. Hatten Sie noch nie Lust, mal etwas anderes, etwas Böses zu thematisieren?

Etwas Böses? Vielleicht Songs von Rammstein covern? Ach, bei denen würde ich schon gerne mal mitspielen. Aber nein, ich bin so ein musikalischer Romantiker, muss nichts Böses haben oder machen. Für mich geht nichts über Liebeslieder und Balladen.

Bei Ihren Konzerten ist die Stimmung ausgelassen, Sie strahlen in einer Tour. Sind Sie wirklich immer so gut gelaunt?

Doch, das haut schon hin, das liegt an unserer Grundstimmung. Wenn wir unterwegs sind, fühlt sich das für uns wunderbar an. Und wenn wir uns abends in der Garderobe die Haare zurechtmachen, ist das schon furchtbar lustig, da kommen wir automatisch in eine Art grundsätzlichen Kicher-Modus. Und ganz ehrlich, es gab noch nie die Situation, dass ich keine Lust gehabt hätte, raus auf die Bühne zu gehen. In 25 Jahren nicht einmal.

Wie viel Prozent von Dieter Thomas Kuhn sind Kunstfigur, wie viel davon sind Sie wirklich?

Früher habe ich versucht, mich deutlich von der Kunstfigur abzugrenzen. Doch das ist ein an sich unsinniger Versuch, denn da steckt ja doch ganz viel von mir drin. Das vermischt sich, ändert sich – zur Hälfte ungefähr ist es identisch.

Worin liegt der größte Unterschied?

Eindeutig in der Frisur und den Klamotten.

Ihr Tour-Motto heißt „Im Auftrag der Liebe“. Ist das ironisch gemeint?

Kein bisschen, das ist absolut wörtlich zu verstehen. Liebe ist tatsächlich etwas, das wir ernsthaft transportieren wollen, ganz ohne Ironie. Wir merken ja auch, wie friedlich es bei unseren Konzerten abgeht – und wissen, dass sich ganz viele Paare bei unseren Shows gefunden haben. Das hat uns wiederum zu diesem Motto inspiriert.

Am Elbufer gibt es mit Roland Kaiser seit Jahren einen unangefochtenen Schlagerkönig. Nehmen Sie sich ihn ein bisschen zum Vorbild?

Natürlich haben wir auch schon Lieder von ihm gespielt. Insofern ist er ein Vorbild. Ich finde zudem, er ist in der Branche einer der Coolsten, nicht zuletzt aufgrund seiner frivolen und anzüglichen Texte. Das kommt uns wiederum sehr entgegen. Doch vor allem habe ich Respekt vor ihm, weil er den Mund aufmacht. So etwas wie seine Dresdner Anti-Pegida-Rede hatte wohl kaum jemand von einem Schlagersänger erwartet.

Haben Sie sich mal getroffen?

Noch nie. Vielleicht passt es ja, wenn wir im Sommer beide in Dresden sind. Ich würde jedenfalls sehr gerne mit ihm einen Kaffee oder auch etwas anderes trinken.

Das Interview führte Andy Dallmann

Das Konzert: Dieter Thomas Kuhn und Band, 30.6., 20 Uhr, Filmnächte am Elbufer, Dresden, Karten für die Show gibt es in den SZ-Treffpunkten und telefonisch unter 0351 48642002.

