„Ich weiß, wie Gangster ticken“ Moritz Bleibtreu über seinen neuen Film, über Glauben, Erziehung und Schauspiel als Therapie.

So besonnen Moritz Bleibtreu im wirklichen Leben auch wirkt, in seinen Rollen rastet er regelmäßig aus. Foto: dpa © dpa

Schon als Kind stand Moritz Bleibtreu vor der Kamera. In der Fernsehserie „Neues aus Uhlenbusch“ spielte der Sohn der Schauspieler Monica Bleibtreu und Hans Brenner eine der Hauptrollen. Ende der 1990er-Jahre wurde er mit Filmen wie „Knockin‘ on Heaven’s Door“, „Lola rennt“ und „Das Experiment“ berühmt. Bleibtreu spielte darüber hinaus mehr als 70 Rollen in Kino- und TV-Produktionen und wurde zweimal mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Der 46-Jährige lebt mit seiner Partnerin und ihrem gemeinsamen Sohn in Hamburg. Sein neuer Film „Nur Gott kann mich richten“ läuft jetzt in den Kinos an. Im Interview spricht Moritz Bleibtreu über seine Kindheit im kriminellen Milieu, extreme Szenen, das deutsche Emigrantenkino und seinen neuen Film.

In Ihrem neuen Film spielen Sie einen Gangster, der nur Gott als Instanz akzeptiert. Sind Sie selbst ein gläubiger Mensch?

Absolut! Ich habe zwar überhaupt nichts mit der Kirche am Hut und bin sicher nicht religiös. Aber ich glaube und spüre, dass es irgendetwas gibt, dass ein Auge auf mich und alle anderen Menschen hat. Diese Gewissheit ist beruhigend.

Was halten Sie grundsätzlich von Religionen?

Wenn sie in Maßen und vor dem Hintergrund des gesunden Menschenverstandes wirken, ist das in Ordnung. Wenn sie allerdings Moral predigen und direkt ins Leben ihrer Anhänger eingreifen, wird es bedenklich. Ich glaube sowieso, dass die meisten Menschen von alleine wissen, was gut und böse ist. Das tragen wir in uns, egal, ob wir nun Christen, Juden oder Muslime sind. Und wenn wir mehr darauf hören würden, gäbe es viel weniger Probleme.

„Nur Gott kann mich richten“ spielt in der Frankfurter Unterwelt, inmitten von Drogendealern, Prostituierten, Spielsüchtigen und Gangstern. Wie gut kennen Sie dieses Milieu?

Relativ gut. Ich weiß, wie diese Leute ticken. Ich war zwar nie wirklich in kriminelle Geschichten verwoben und auch nicht mit Leuten befreundet, die aktiv kriminell waren. Aber ich bin im Hamburger Stadtteil St. Georg groß geworden, was damals ein sogenanntes Problem- und Rotlichtviertel war. Ein richtig hartes Pflaster. Es gab eine offene Drogenszene und Straßenprostitution, und ich war mittendrin.

Sie lebten damals mit Ihrer Mutter, der Schauspielerin Monica Bleibtreu, in einer Kellerwohnung. Wie kamen Sie miteinander aus?

Da ich ein Einzelkind war und mein Vater uns schon früh verlassen hatte, haben wir natürlich sehr eng zusammengehalten. Es gab aber auch Konflikte, klar. Und als kleiner Junge war mir meine Mutter mit ihrer offenen, unorthodoxen Art auch schon mal peinlich. Aber sie war immer leidenschaftlich, freiheitsliebend, optimistisch und spontan, was mich sehr stark geprägt hat. Und sie war der beste und wichtigste Ratgeber, den ich in meinem Leben hatte.

Seit neun Jahren haben Sie selbst einen Sohn. Stimmt es, dass Sie ihn nicht im üblichen Sinne erziehen?

Ja. Denn ich mag das Wort Erziehung nicht, da steckt „Ziehen“ drin. Ich will meinen Sohn nicht irgendwohin ziehen. Natürlich gebe ich ihm Grenzen vor und sage auch mal „Hier ist Schluss!“. Aber er soll vor allem seine Freiheiten haben und die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Ich selbst versuche dabei herauszufinden, wer er wirklich ist. Meine Mutter hat immer gesagt: „Wenn ein Kind klein ist, gibt ihm Wurzeln. Wenn ein Kind groß ist, gib ihm Flügel.“ Das hat mir sehr gutgetan und es umschreibt noch immer am besten, was ich unter Erziehung verstehe.

In „Nur Gott kann mich richten“ spielt Birgit Minichmayr eine Mutter, die für ihre kranke Tochter bereit ist, zu lügen, Drogen zu verkaufen und letztlich sogar zu töten. Würden Sie für Ihren Sohn kriminell werden?

Ich hoffe sehr, dass ich nie in eine Situation komme, in der ich mich das fragen muss. Im Film führt eine fatale Verkettung von Situationen dazu, dass diese Mutter extreme Dinge tut.

Auch Sie haben im Film extreme Szenen. Einmal rasten Sie in Gegenwart Ihres Filmvaters Peter Simonischek so heftig aus, dass man Angst bekommt. Woher nehmen Sie diese Aggressivität?

Das kann ich gar nicht so genau sagen. Es geschieht einfach. Wir haben uns aber bei diesem Dreh grundsätzlich vorgenommen, voll in bestimmte Szenen reinzuspringen. Was dann abläuft, ist schwer in Worte zu fassen. In der konkreten Szene haben wir zuerst einen bestimmten Rahmen abgesteckt, in dem ich mich bewegen konnte. Dann habe ich mich im Raum umgesehen und gefragt: „Ist es okay, wenn ich den Schrank kaputt mache?“ Nachdem ich das durfte, habe ich losgelegt.

Ist es Ihnen schon einmal passiert, dass Sie sich mit einer Rolle zu stark identifiziert und nicht mehr aus ihr herausgefunden haben?

Nein, nie. Es gibt einige Kollegen, für die ihr Beruf eine therapeutische Bedeutung hat. Ich dagegen schmeiße mich zwar immer mit Haut und Haar in eine Figur hinein, aber danach ist definitiv Feierabend. Danach bin ich Moritz.

Bei „Nur Gott kann mich richten“ und „Familye“, einem neuen Film, der in der Unterschicht spielt, sind Sie einmal Produzent, einmal Co-Produzent. Warum engagieren Sie sich für diese Produktionen, die als „neues deutsches Emigrantenkino“ bezeichnet werden?

Mir ist es egal, wie man sie nennt. In diesen Filmen spielen überwiegend Emigranten mit, oder Ausländer, oder Bürger mit Migrationshintergrund. Diese ganzen Bezeichnungen sind unwichtig. Wichtig ist, dass es keine Filme aus der Mehrheitsperspektive oder einer distanzierten Draufsicht sind. Sondern Filme, die sich Mühe geben, Geschichten mit und für die Figuren zu erzählen, die in ihnen vorkommen. Deutsche Geschichten. Deutsche Figuren mit ihren Träumen und mit ihrer Ausweglosigkeit. Es sind Filme, die eine Form von Dialog führen können. Vielleicht können sie auch einen Beitrag zur Integration leisten. Kino kann Berührungspunkte schaffen und helfen, dass Menschen miteinander reden, sich austauschen.

In der ARD lief vor einigen Jahren eine Dokumentation über Ihr Leben, deren Titel „Als Schauspieler geboren“ lautete. Sehen Sie das rückblickend auch als Ihr Lebensmotto?

Da ist schon etwas dran. Denn seitdem ich eine Vorstellung davon hatte, was ich einmal werden könnte, wollte ich Schauspieler werden. Etwas anderes kam mir nie in den Sinn.

Erkennen Sie etwas von Ihren Eltern, wenn Sie Moritz Bleibtreu auf der Leinwand sehen?

Es gibt viele Momente, in denen ich meine Eltern in und an mir sehe. Gestik, Mimik, Ausdruck, alles erinnert mich an sie. Das Schönste für mich ist aber, dass ich meine Eltern nun auch in meinem Sohn erkenne. In ihm leben sie weiter.

Das Interview führte Günter Keil.

Der Film „Nur Gott kann mich richten“ läuft jetzt unter anderem im Dresdner Ufa-Palast und im UCI.

