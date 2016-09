„Ich schätze Menschen mit Bauchgefühl“ Roland Kaiser über die ungebrochene Liebe zu Dresden und dem sächsischen Elbland, seine Rolle als wichtiger Wirtschaftsfaktor und eine aussterbende Unternehmergeneration.

Wie fühlt es sich an, Herr Kaiser, wenn man ein Wirtschaftsfaktor für die Stadt Dresden und das sächsische Elbland ist?

Konzertbesucher, die hier übernachten, geben 167 Euro in Dresden aus. Bei Tagesgästen sind es immerhin 62 Euro, zumindest laut Statistik. Klar, die Leute kommen nicht nur in die Stadt, um das Konzert zu erleben. Der Effekt ist mir auch erst so richtig bewusst geworden, als ich unlängst ein Interview mit der Dresdner Marketingchefin Bettina Bunge gelesen habe. Das ist schon erstaunlich und erfreulich zugleich.

Ist das Phänomen Dresden für Sie schlüssig zu erklären?

Das kann man nicht, muss man aber auch nicht. Offensichtlich ist es so, dass die Stadt und ich uns gegenseitig mögen. Ich bin froh, dass es so ist. Viele Konzertbesucher kommen aber auch aus anderen Teilen von Deutschland und aus angrenzenden europäischen Ländern. Es ist eine Mischung aus der Atmosphäre auf dem Platz und dem, was man dahinter sieht. Das ist ein One-Million-Dollar-View, vergleichbar mit dem Blick auf Venedig vom Wasser aus oder der New Yorker Skyline.

Kommen Sie heute noch genauso gern nach Dresden wie vor zwei, drei Jahren?

Ja. Dresden ist nicht Pegida. Es gibt einige Leute hier, die sich der Strömung zugewandt fühlen, aber das hat mit der Stadt nichts zu tun. Ich kann das sehr gut trennen.

Denken Sie, dass Dresden in den letzten Monaten genügend getan hat, um nicht als die Pegida-Stadt wahrgenommen zu werden?

Das kann ich nicht beurteilen, ich lebe nicht hier. Aber ich finde, dass etablierte Parteien die Probleme, die den Menschen auf der Seele brennen, besser ansprechen müssen. Sie dürfen diesen Raum nicht den politischen Kräften überlassen, die Antworten geben, die uns nicht gefallen.

Geht der Appell auch Richtung ihrer Partei? Sie sind doch noch SPD-Mitglied?

Ja. Dieser Appell richtet sich aber an alle etablierten Parteien.

Da klingt ein wenig Resignation mit...

Ach wissen Sie, der kleinere Koalitionspartner bekommt niemals Lorbeeren ab. Die Politik muss sich wieder zu den Menschen hinwenden, die Sorgen haben. Die Geldverteilung in unserem Land ist nicht mehr gerecht. Es geht vielen Unternehmen gut, die Renditen sind hoch, aber die Menschen partizipieren davon nicht. Meine größte Sorge ist aktuell nicht das Thema der inneren Sicherheit in Deutschland, sondern die Altersarmut, die auf uns zukommt. Das ist eine tickende Zeitbombe. Ich bin seit Jahren bei der Tafel in Cottbus aktiv, und komme dort mit vielen Menschen ins Gespräch. Manche sagen mir dann: „Ich habe 45 Jahre gearbeitet und komme jetzt zur Tafel, damit ich mit meiner kleinen Rente trotzdem aktiv am sozialen Leben teilnehmen kann“.

Die Schere geht immer weiter auseinander. Einigen wenigen geht es sehr, sehr gut. Dafür geht es immer mehr Menschen immer schlechter. Die politischen Strömungen unterstützen die großen Betriebe und vergessen dabei oft, dass der Mittelstand die tragende Säule unserer Gesellschaft ist.

Sie haben gerade vier ausverkaufte Konzerte in Dresden gespielt, werden 2017 wieder an zwei Wochenenden am Elbufer zu erleben sein und wollen dabei auch die Region zwischen Radebeul und Riesa erkunden. Die Tickets waren nach Beginn des Vorverkaufs schnell vergriffen. Ist da nicht die Verlockung groß, eine Location mit größerer Kapazität zu wählen?

Wenn Sie das DDV-Stadion meinen – nein, das ist keine Option. Die Atmosphäre am Elbufer ist sensationell und einzigartig. Einen Ortswechsel würden mir die Fans übelnehmen. Zudem wird es im Mai nächsten Jahres drei Konzerte gemeinsam mit den Dresdner Philharmonikern geben. Anlass ist die Eröffnung des Kulturpalastes. Ich habe ihn mir angesehen. Er wird einen tollen Klang haben, ähnlich wie die Berliner Philharmonie.

Wann und wo haben Sie eigentlich die besten Ideen für neue Songtexte und Melodien?

Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und lange Strecken allein fahre. Ich glaube, der Spruch „Da küsste mich die Muse“ ist frei erfunden. Man muss hart arbeiten, um zu einem richtigen Gedanken zu kommen.

Sie schreiben in Ihrem Buch „Atempause“, dass Sie mit den Jahren sehr viel zielorientierter geworden sind. Was ist Ihr Tipp, um das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden?

Viele Veranstalter arbeiten heute mit Marketingagenturen zusammen, um das Potenzial von Künstlern genau auszuloten. Sie veranlassen teure Zielgruppenanalysen und vieles mehr. Mir sind die Unternehmer mit Bauchgefühl lieber. Dazu gehört zum Beispiel mein langjähriger Partner Dieter Semmelmann, der eben ein solches Bauchgefühl hat. Ich bin überzeugt, das ständige Hinterfragen von Zielgruppen ist nicht so erfolgreich wie sich auf sein Bauchgefühl zu verlassen. Das gilt für alle kreativen Berufe. Wenn man immer mit der Frage herangeht „Wie viel verdiene ich daran?“, wird man meistens auf die Nase fallen.

Das sagen Sie auch als ehemals erfolgreicher Marketingleiter eines großen Autohauses?

Ja, der Hintergedanke des reinen Verkaufens ist der Falsche. Ein guter Verkäufer erkennt, was der Mensch, was sein Kunde will und bietet ihm genau das an. Erfolg geht über die Menschen. Man muss sich fragen, ob man mit dem, was man tut, sich selbst und andere begeistern kann.

