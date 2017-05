„Ich mache keine Propaganda“ Über die 57. Kunstbiennale von Venedig wurde schon im Vorfeld heftig diskutiert. Auslöser ist der aserbaidschanische Pavillon, den Martin Roth mitkuratierte.

„Unter einer Sonne“, so thematisiert der aserbaidschanische Pavillon in Venedig die Kunst des Zusammenlebens. Verschiedenste Musikinstrumente, die Elvin Nabizade wie einen Erdball anordnete, symbolisieren das Miteinander der Nationen. © Awakening/Getty Images

Die Welt ist voller Musik und sie kreist im Pavillon von Aserbaidschan auf der Kunstbiennale in Venedig, die am Samstag beginnt, nicht nur um ihre eigene Achse. Der deutsche Kulturmanager Martin Roth, der nach dem Brexit sein Direktorenamt am Victoria & Albert Museum in London aufgegeben hatte, kuratierte diesen Pavillon zusammen mit Emin Mammadov, dem Künstlerischen Leiter der Heydar Aliyev Foundation in Baku. „Unter einer Sonne“, das sind zwei Installationen aus Musikinstrumenten von Elvin Nabizade und eine Multimedia-Installation der Gruppe Hypnotica, die sich mit den verschiedenen Sprachen ihrer Heimat befasst. Doch gesprochen wird seit Tagen nicht über die Kunstwerke und auch nicht über die Künstler, sondern darüber, warum sich Martin Roth für ein Land engagiert, dass von einer autokratischen Regierung geführt wird, die Meinungsfreiheit verhindert.

„Ich mache keine Propaganda für die Regierung Aserbaidschans. Instrumentalisiert wird man im Kulturbereich jedoch immer auf irgendeine Art“, sagte der 62-Jährige in Venedig. Einflussnahme vonseiten der aserbaidschanischen Regierung habe es nicht gegeben. „Momente, in denen man versucht hat, auf mich Einfluss zu nehmen, die gab es ausgerechnet in Sachsen.“ In Dresden war Roth von 2001 bis 2011 Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen (SKD) und in dieser Zeit zuweilen im eigenen Haus sowie in Ministerien angeeckt.

Auf Anfrage der Sächsischen Zeitung erklärte er zu seiner Kuratorenarbeit in Venedig: „Aserbaidschan ist ein multiethnisches Land mit faszinierenden Menschen. Es geht mir darum, jungen Künstlern Türen zu öffnen.“ In Venedig arbeitete er nicht zum ersten Mal mit Künstlern und Kuratoren aus Aserbaidschan. Bereits im Sommer 2008 präsentierten die SKD zeitgenössische Kunst von dort in der Ausstellung „Steps of Time“. „Ohne meine Kollegen, die in St. Petersburg und Moskau studiert haben, hätte ich nie die Kuratoren und Künstler in Armenien und Aserbaidschan, in Russland und der Ukraine kennengelernt. Ich habe heute schlichtweg keine Lust, einen Teil meiner eigenen Geschichte zu verleugnen“, so Roth. Die Ausstellung in Dresden wurde damals von Leyla Akhundzade kuratiert, deren Arbeit Roth sehr schätzt. „Wir hatten weitere gemeinsame Projekte vor. Aber sie kam bei einem Autounfall in Baku ums Leben. Ich habe die Ausstellung in Venedig auch in Erinnerung an Leyla gemacht.“

Auf der Biennale wird ansonsten viel gesponnen. Überall hängen Fäden, Wolle, Textilien von den Wänden. Flickenteppiche und Wollknäuel türmen sich in der Hauptausstellung im Arsenale. Besucher dürfen mitmachen, auch gemeinsam mit Künstlern. Eine „Werkstattatmosphäre“ wollte die Biennale-Chefin Christine Macel vom Parise Centre Pompidou. Nicht politische Thesen, sondern die Kunst um der Kunst willen: „Viva Arte Viva“, es lebe die Kunst, so das Motto der 57. Biennale, einer der wichtigsten Schauen zeitgenössischer Kunst. „In einer Welt voller Konflikte und Schocks zeugt die Kunst vom wertvollsten Teil, der uns menschlich macht“, erklärte Macel. Sie ist erst die vierte Frau an der Spitze der mehr als 120 Jahre alten Biennale. „Diese Biennale leistet ein Stück Frauenförderung“, sagte die deutsche Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Auch der deutsche Pavillon wird von zwei Frauen gestaltet, der Kuratorin Susanne Pfeffer und der Künstlerin Anne Imhof. Mit einer brutalen Performance verbreitet er jedoch alles andere als Wohlfühlatmosphäre.

Überhaupt stehen die Ausstellungen in den nationalen Pavillons im Kontrast zu Macels Schau. Vor dem österreichischen Pavillon stellte Erwin Wurm einen riesigen Lastwagen auf den Kopf. Nach dem Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt habe er sich gefragt, ob er die Arbeit überhaupt noch realisieren dürfe. Im Pavillon hängt eine Person mit dem Hintern aus einem Wohnwagenfenster. Das Thema Migration interessiert Wurm: „Mit dem Wohnwagen nimmt man sich die Heimat in die Ferne mit. Man integriert sich nicht“, meint Wurm.

Im italienischen Pavillon hat der Künstler Roberto Cuoghi eine Art riesige Jesus-Fabrik installiert. In „Imitazione di Cristo“ kann der Besucher durch Plastikschläuche wandern und in Gummi- und Kühlkammern einen wächsernen Christus in verschiedenen (Verwesungs?)Stadien bewundern. In dem katholisch geprägten Land ist das ein Aufreger. Wer ruft also am lautesten in die Lagune hinein?, fragte die Kunstzeitung. Einige rümpften die Nase, dass der Leiter der Berliner Nationalgalerie, Udo Kittelmann, für die Stiftung des Modekonzerns Prada am Rande der Biennale eine Ausstellung konzipierte. Doch dass Kunst und Kommerz nah beieinander liegen, ist bekannt. So gehörte bei der Preview die Party des Luxuskönigs François Pinault zu den begehrtesten. (dpa/SZ)

Biennale von Venedig, Giardini und Arsenale, bis 26. November, Di – So 10–18 Uhr, Eintritt Erwachsene 25 Euro

