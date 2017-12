Ich hasse die Hölle der Uniform Ein fiktives Gespräch mit Heinrich Böll aus Anlass seines 100. Geburtstages über Anarchisten, Altnazis, Selbsttäuscher und Frauen.

Heinrich Böll, geboren am 21. Dezember 1917 in Köln, nannte sich einen „Clown, der Augenblicke sammelt“. Er war Pazifist, Anarchist, Nobelpreisträger, einer der bedeutendsten Vertreter der deutschen Nachkriegsliteratur und ein großer Raucher. Überall legte er Zigarettenlager für den Notfall an. Das Foto zeigt Böll in seiner Kölner Wohnung im Dezember 1977. Er starb 1985. © dpa/Heinz Wieseler

Das ist eines der schwierigsten Kunststücke: Politik und Poetik unter einen Hut zu bringen. Heinrich Böll hat es immer wieder probiert. Seit seiner ersten Buchveröffentlichung 1949 hat er die deutsche Nachkriegsliteratur über fast vier Dekaden geprägt. Er war der anerkannte Literat der Adenauer- und Brandt-Zeit und durfte 1972 den Literatur-Nobelpreis entgegennehmen. Den Frack hatte Böll geliehen. Der Lorbeer galt dem guten Deutschen, dem ehrenwerten, redlichen Autor, der seinem Land ins Gewissen redete in Romanen wie „Ansichten eines Clowns“, „Wo warst du, Adam“, „Frauen vor Flusslandschaften“ oder „Fürsorgliche Belagerung“. Heute gehören die Texte von Böll in den Schulen nicht mehr zur Pflichtlektüre. Taugt der Mann von gestern nicht für die Gegenwart? Die Antworten lassen etwas anderes vermuten. Sie stammen aus seinen Briefen, Interviews und Prosatexten.

Sie haben die Politik der Bundesrepublik oft kritisiert. Dafür wurden Sie von den einen geliebt und von den anderen als Nestbeschmutzer beschimpft. Hat Sie das getroffen, Herr Böll?

Die Nestbeschmutzer sitzen ohnehin immer mitten im Nest. Es ist schwer, ein Nest von draußen zu beschmutzen.

Gab es einen konkreten Anlass für Ihre Politisierung?

Ich habe schon die Währungsreform sehr kritisch beobachtet. Aber innenpolitische Aktivität habe ich erst entwickelt, als mir klar wurde, dass die Befreier uns im Stich lassen würden, was die Wiederaufrüstung betraf. Das war sehr deutlich zu spüren so ’50, ’51, dass wir wieder aufgerüstet werden sollten, dass man sehr, sehr gnädig mit alten Nazis und regelrechten Kriegsverbrechern umging, die alle entlassen wurden und irgendwo versteckt, alte Generäle, auch Politiker.

Ihre Sympathie galt der außerparlamentarischen Opposition. Warum?

Von Natur gehört jeder Künstler zur außerparlamentarischen Opposition, ohne dass dieser Name immer dafür bereitstünde. Die Kunst muss anarchisch sein. Ich glaube nicht, dass man etwas schreiben, malen, komponieren kann, dass man Kunst machen kann ohne Widerstand.

Warum haben Sie sich trotzdem mit Günter Grass für die SPD engagiert?

Na ja, ich habe mich im Jahr ’72 von Grass überzeugen lassen, dass es nötig wäre, etwas zu tun, sehr einfach ausgedrückt. Bis jetzt ist es mir nicht durchschaubar, ob man literarischen Ruhm oder literarische Bekanntheit in Wählerstimmen für eine Partei umsetzen kann.

Offenbar hat es funktioniert. Das Misstrauensvotum gegen Willy Brandt blieb erfolglos. Lag das an der Stärke der SPD oder mehr an der Schwäche der CDU?

Nach der Vertrauenskrise hat die CDU-CSU einen Fehler gemacht, den sie immer wieder macht: Sie hat den Leuten Angst eingejagt, nicht nur vor der Ostpolitik, vor wirtschaftlichen Katastrophen und schrecklichen Folgen der sozial-liberalen Koalition, und das hat mich alarmiert. Wenn man den Deutschen mit Erfolg Angst macht, dann wird’s gefährlich.

Welchen Grund hatte Ihr Misstrauen gegenüber den Parteien im Bundestag?

Unter Berufung auf angebliche Sachzwänge setzten sie bisher nur eine Politik fort, die uns in die heutigen Sackgassen, gekennzeichnet durch Welthunger, Massenarbeitslosigkeit, Umweltzerstörung und zunehmende Kriegsgefahr, geführt hat. Niemand soll sich von der Dreistigkeit beeindrucken lassen, mit der Politiker, die mitverantwortlich sind für den Weg in diese Sackgassen, andere „Chaoten“ nennen und ein „rot-grünes Chaos“ an die Wand malen.

Warum haben Sie sich 1981 für die Rettung vietnamesischer Flüchtlinge durch die „Cap Anamur“ engagiert?

Ich bin der Meinung, dass man Menschenleben retten soll, wo man sie retten kann. Und keine Institution, die Leben zu retten vermag, darf auf offener See Selektion betreiben. Das hieße ja, Menschen willkürlich zum Tode zu verurteilen.

Andere warnten, dass unter den Geretteten ehemalige Kollaborateure der US-Besatzer sein könnten. Das Argument hat Sie nicht überzeugt?

Wahrscheinlich sind auch ein paar Spitzel und Zuhälter darunter. Deren Gewerbe ist mir zwar fremd. Aber die stören mich auch nicht. Ich würde auch einen ertrinkenden Zuhälter retten. Ich würde sogar einen ertrinkenden Zuhältermillionär retten, weil ich mir nicht anmaßen kann, jemanden ertrinken zu lassen. Ich hätte sogar den Massenmörder Eichmann aus dem Wasser gezogen.

Wieso haben Sie die Unterscheidung zwischen politischen und Wirtschaftsflüchtlingen eine Heuchelei genannt?

Im Grunde ist doch die Wirtschaft eines Landes die Folge der Politik. Auch ein Wirtschaftsflüchtling ist also ein politischer Flüchtling. Man kann das eine nicht vom anderen trennen.

Wie verändert sich die Gesellschaft Ihrer Meinung nach?

Wenn man sich Westeuropa von außen anschaut, dann sieht man es eigentlich als eine Versammlung von arroganten Selbsttäuschern, die sich beklagen, wenn sie ein paar Prozent Inflation haben. Lebensmittel sind viel zu billig. Diese Form der Schuld, die darin besteht, dass man eigentlich nur immer daran denkt, seinen eigenen Lebensstandard möglichst zu erhöhen, ist, glaube ich, noch nicht dargestellt worden in der Literatur. Wir sind immer noch beschäftigt, ich schließe mich selber da nicht aus, mit der mehr oder weniger genüsslichen Beschreibung unseres Verfalls, unseres sittlichen Verfalls.

Sie haben schon immer geschrieben, haben Sie mal gesagt. Was hat Sie dazu gebracht?

Jeder, der schreibt, ist zuerst einmal Leser, und alles, was er gelesen hat, beeinflusst ihn. Das fing damit an, dass ich als Junge, so mit acht, neun Jahren, irische Märchen geschenkt bekam. Dann habe ich Karl May gelesen und auch sehr kitschige Romane in einer katholischen illustrierten Hauszeitschrift, die meine Eltern abonniert hatten. Ich habe eigentlich immer gelesen. Es kommt aber dann ein Augenblick, wo Lesen als Technik und einfach Verschlingen und Aufnehmen von Stoff und Storys eine andere Dimension bekommt, sagen wir eine geistige, wo man plötzlich merkt, die Geschichte der Menschheit wird ja bewegt von diesen Schriftstellern.

Was interessiert Sie beim Schreiben am meisten?

Im Grunde interessieren mich als Autor nur zwei Themen: die Liebe und die Religion.

Die katholische Religiosität hat Sie sehr geprägt. Zugleich kritisieren Sie die Kirche als Ort heuchlerischer Frömmigkeit und Abzockerei. Ein Widerspruch?

Die Kirche in der Bundesrepublik ist ein Unternehmen, auch im klassischen kapitalistischen Sinne. Ich möchte aber gleich hinzufügen, dass ich die Unternehmer gegen diese Bezeichnung verteidigen will – weil ein Unternehmer immerhin etwas riskiert, nicht? Der hat eine Idee, der baut eine Fabrik, der investiert Geld, und das kann schiefgehen – während die Kirche hier in der Bundesrepublik nichts riskiert. Sie ist einfach – gesetzlich verankert – an unserer Arbeit, an unserem Einkommen beteiligt. Ich habe das öffentlich als „Zuhälterei“ bezeichnet.

Das ist starker Tobak.

Ich nehme den Vergleich nicht zurück. Die Verankerung, die die Kirchen in der Bundesrepublik haben via Kirchensteuer, habe ich noch keinem Ausländer erklären können, weil es keiner versteht, weil keiner glaubt, dass das wahr ist.

Sie haben sich nicht nur als Kirchenkritiker einen Namen gemacht, sondern auch als Pazifist. Welche Rolle spielte dabei Ihre Kriegserfahrung?

Jeder Krieg ist ein Verbrechen; für immer bin ich ein absoluter Anti-Militarist geworden. Ich hasse die Hölle der Uniform, überhaupt die Uniform an sich. Durch den Krieg wurde ich zum Verächter der Männlichkeit. Der Krieg als Männer-Erlebnis war für mich fast vollkommen gleichgültig, war für mich – ich wage es zu sagen – lächerlich. Vieles daran war von einer blutigen Lächerlichkeit, die mich heute noch Paraden, Manöver, Zapfenstreiche, diese ganzen absurden Veranstaltungen, die sehr kostspielig sind, nicht nur mit Skepsis, sondern wirklich fast mit Verachtung beobachten lässt.

Lassen Sie Verteidigungskriege gelten?

Wer will je herausfinden, wo Verteidigung anfängt oder Angriff aufhört? Wann gab es einen Fall gerechter Verteidigung? Das Wort ist so groß und so billig, dass es eigentlich verboten werden müsste.

Sie waren bei Kriegsende fast 28 Jahre alt. Wie haben Sie Deutschland erlebt, als Sie zurückkamen?

Dieses Land war unsere Heimat, zerstört, mit einer eigenen Sprache, und in dieser Sprache wollten wir schreiben, ohne Herablassung und auch ohne Anbiederung zu spüren. Das ist sehr kompliziert gewesen, ja, aber nicht besonders schmerzlich, weil ich im Gefangenenlager schon diesen Stolz entwickelt habe. Wenn Sie monatelang als fucking German Nazi behandelt und in den Hintern getreten werden, dann denken Sie, also nun leck mich mal am Arsch, ich bin trotzdem Deutscher, und ich werde schreiben.

In einigen Ihrer Nachkriegsgeschichten steckt erstaunlich viel Humor. Wie erklärt sich das angesichts der schwierigen Lebensumstände?

Vielleicht waren Humor oder Zynismus oder Ironie das Einzige überhaupt, was uns übrig blieb. Und das nun alles auszudrücken in einer verfluchten Sprache, das war natürlich sehr schwer.

Sie gehörten in der jungen Bundesrepublik zur Gruppe 47, in der sich Autoren trafen – was bedeutete sie Ihnen?

Sie hat eine sehr wichtige Rolle gespielt, nachträglich denke ich manchmal, dass sie zu arrogant war, zu viele ausgeschlossen hat und zu viel gerichtet und hingerichtet hat. Im Anfang war es eine sehr gute Sache, weil es reine Arbeitstreffen waren, man las sich vor, man kritisierte sich gegenseitig und konnte einander ein bisschen helfen.

Warum blieb es nicht dabei?

Die Schwierigkeit entstand in dem Augenblick, wo die Gruppe zu umfangreich wurde und zu sehr ein Markt. Es kamen Verleger, Funk, Fernsehen usw., und sobald die Gruppe 47 zum Markt wurde, wo über das Schicksal eines Autors entschieden wurde, und zwar ad hoc durch Vorlesen, entstanden Schwierigkeiten. Ich bin dann auch nicht mehr sehr oft hingefahren, weil mir die Prozedur zu grausam war. Wenn man schon über Literatur diskutiert, muss derjenige, der sie macht, mitdiskutieren können, und das war untersagt.

Später wurde Ihr Frauenbild viel diskutiert. Frauen in Ihren Romanen verlieben sich in schwächliche, entwurzelte Männer. Doch das Thema Emanzipation behandeln Sie kaum. Warum nicht?

Es ist für mich selbstverständlich, dass Frauen mindestens so wichtig sind wie Männer. Jetzt gar nicht nur erotisch, sexuell, und nicht nur als Hausfrau und Mütterchen, sondern als Existenz, als existenzielles Eins.

Haben Sie was gegen Hausfrauen?

Ich möchte hinzufügen, dass ich auch eine Frau, die in der Küche ist, zu Hause, durchaus für befreiungsfähig halte. Das ist ja Unsinn, diese Alternative Küche oder Freiheit. Eine Mahlzeit für eine Familie erstellen ist doch eine wunderbare Sache und ein Befreiungsvorgang.

Neben schwachen Männerfiguren zeigen Sie auch einige Männer, die der Krieg hart, kalt und stark gemacht hat.

Ich glaube nicht, dass man das so schwarz-weiß sehen kann. Ich glaube, dass man Männer einteilen muss in pathetische und unpathetische Männer, was fast gleichbedeutend ist mit ironisch und nicht-ironisch. Ein Mann, der sich so ganz ernst nimmt, wenn er öffentlich redet, im Parlament oder im Aufsichtsrat, der ist eigentlich wirklich lächerlich. Ich finde Pathos lächerlich und auch jede Abwesenheit von Ironie in einer männlichen Existenz.

Und wie ist das mit Ironie bei Frauen?

Frauen haben wenig Begabung dazu, glaube ich, auch meistens gar keinen Grund dafür, weil sie vernünftige selbstverständliche Dinge tun. Eben diesen Alltag organisieren.

Männer und Frauen leben in Ihren Büchern meist ohne Trauschein zusammen. Misstrauen Sie der Ehe?

Ich glaube, dass es ein Irrtum war oder ist, Dinge wie Erotik, Sexualität, Liebe, auch Ehe zu verrechtlichen. Sie so zu verankern, dass der eine ein Recht auf den anderen hat. Ich könnte mir denken, dass ein unverheiratetes Zusammenleben die Menschen mehr bindet als eine Ehe.

