Ich habe die Uniform eines Lagerarztes an Träumten Juden und Nichtjuden im „Dritten Reich“ das Gleiche? Charlotte Beradts Studien darüber wurden wiederentdeckt.

Charlotte Beradt 1960 in einer Porträtstudie des aus Hitler-Deutschland über Paris in die USA emigrierten Fotografen Fred Stein. © picture alliance / fred stein

Im Berliner Tiergarten sieht ein Mann zwei Bänke, eine gewöhnliche grüne und eine gelb gestrichene, für Juden, wie der Mann weiß. Er setzt sich aber weder auf die eine, noch auf die andere. Sondern auf den Papierkorb dazwischen. Dann befestigt er ein Schild um seinen Hals. Die Aufschrift: „Wenn nötig, mache ich dem Papier Platz.“ Das ist keine Szene aus Becketts „Endspiel“. Es ist ein Traum – der Albtraum eines jüdischen Rechtsanwalts im Berlin Mitte der Dreißiger, dem zeitlebens vor allem eines wichtig war: sein bürgerliches Ansehen. Der Traum verdichtete seine sich steigernden Diskriminierungserfahrungen zu einem Bild von verblüffender Luzidität.

Träume wie dieser waren für Charlotte Beradt (1907 – 1986) Belege dafür, dass das NS-Regime von Beginn an auch „in das Allerprivateste“ eingriff: den Schlaf und den Traum. Bis zu ihrer Flucht 1939 gelang es der Journalistin, Traummaterial von über 300 Personen, jüdischen wie nicht jüdischen, zu sammeln. 50 dieser Träume aus den Anfangsjahren der Diktatur wählte Charlotte Beradt Mitte der Sechzigerjahre für eine kommentierte Sammlung aus, als einen „kleinen Beitrag zur Geschichte des Totalitarismus“. „Das Dritte Reich des Traums“ erschien erstmals 1966 und kann nun dank einer Neuausgabe in der Bibliothek Suhrkamp wiederentdeckt werden.

Dass dieser Klassiker der Traumdokumentation überhaupt in Vergessenheit geraten konnte, ist schwer begreiflich – so erschreckend und zugleich aufschlussreich sind die Träume, die Charlotte Beradt in elf eindrucksvoll komponierten Kapiteln präsentiert. Immer wieder begegnen in „nachtwandlerisch klaren Bildern“ Motive wie Selbstentfremdung, soziale Isolierung und der Verlust von Würde oder Identität, aber auch ganz unverhüllt Wünsche nach Zugehörigkeit oder moralischer Integrität. Ein streng psychoanalytischer Zugriff, da hatte die Journalistin recht, erscheint selbst da unfruchtbar, wo er auf den ersten Blick naheliegt.

Wie bei den Träumen einer Sekretärin, Tochter aus einer, im NS-Jargon, „Mischehe“, die nach dem Erlass der Rassengesetze 1936/37 nachts immer wieder ihre jüdische Mutter verlor oder sterben ließ und dann in einer Mischung aus Erleichterung, Entsetzen und Scham erwachte. Die Nazis hätten sie nicht nur offiziell zum „Mischling“ gemacht, sondern ihr auch statt Empörung „gemischte Gefühle gegen die einzige Person diktiert, die ihr wirklich nahestand und die nie zu verlassen sie fest entschlossen war“, schreibt Charlotte Beradt in ihrem behutsamen Kommentar.

Es sind soziale und politische Konflikte, keine individualpsychologischen, die diese Träume im „Dritten Reich“ prägten. Wie die ständige Angst vor Überwachung und Denunziation, die sich auch im Schlaf manifestierte: Ein von einem Träumer erfundener „Erlass zur Abschaffung von Wänden“ ließ seine Wohnung plötzlich wandlos werden; Vertraute Dinge wie Kachelöfen oder Nachttischlampen entpuppten sich unversehens als Überwachungsinstrumente und wiederholten hämisch jeden jemals zu Hause geäußerten regimekritischen Satz.

Andere erlebten, wie ihre regimekritische Haltung, die sie im Alltag zu verbergen suchten, im Traum aufgeweicht wurde und sich der Wunsch nach Zugehörigkeit seine Argumente erfand. Wie im Traum eines Augenarztes, der 1934 tags zuvor nicht den Mut gefunden hatte, einem Nazi-Kollegen die Meinung zu sagen: „Ich bin in einem Konzentrationslager, aber es geht allen Häftlingen sehr gut, Diners werden abgehalten, es gibt Theatervorstellungen. Ich denke, es ist also doch sehr übertrieben, was man so aus Lagern hört, da sehe ich mich in einem Spiegel: ich habe die Uniform eines Lagerarztes an, besondere Schaftstiefel, die glitzern wie Brillanten. Ich lehne mich an den Stacheldraht und fange wieder zu weinen an.“

So sind jene Träume, die zeigen, wie aus Regimegegnern am Ende doch Mitläufer wurden, wie sich in ihnen die innere „Gleichschaltung“ vorbereitete, die unheimlichsten in Beradts Sammlung. Und die tröstlichsten dagegen jene der wenigen Personen, mit denen die Journalistin sprechen konnte, die tatsächlich aktiv im Widerstand tätig waren. Wie der einer dreißigjährigen Frau, die mithalf, eine illegale Zeitung herzustellen – und nachts auf der Suche nach Mitstreitern durch endlose Korridore voller Hitlerbilder lief und immer wieder brüllte: „Wir müssen protestieren, wir müssen protestieren.“

Charlotte Beradt: Das Dritte Reich des Traums. Herausgegeben von Barbara Hahn. Suhrkamp, 160 S., 22 Euro

