„Ich bin wütend“ Was tun gegen Lobbyismus, Nationalismus, die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich? Das Leben von Axel Schmidt-Gödelitz dreht sich um Politik. Von einem kleinen Dorf bei Döbeln aus versucht er, Einfluss zu nehmen auf die großen Fragen der Zeit.

Der 75-jährige Axel Schmidt-Gödelitz lebt für Politik. © Thomas Kretschel

Axel Schmidt-Gödelitz ist in einem Alter, in dem viele Menschen herumreisen, Enkel betreuen und im Garten werkeln. Der 75-Jährige aber lebt für Politik. Seine Ehrenämter führen häufig zu Zehn-Stunden-Arbeitstagen. Der Politikwissenschaftler hat viele Jahre für die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung gearbeitet, unter anderem in Kairo, Peking und Berlin. Nach der Wende kaufte er das 1946 enteignete Gut Gödelitz bei Döbeln zurück und machte es zum Sitz des „Ost-West-Forums“. Der Verein bietet viele Projekte an: Jeden Monat gibt es Vorträge mit Diskussion. Regelmäßig tagt die „Werteakademie“, ein Gesprächsforum für Menschen in verantwortlichen Positionen zwischen 25 und 40 Jahren. Daneben finden Biografiegespräche statt: Ein Wochenende erzählen sich Menschen aus Ost- und Westdeutschland ihre Lebensgeschichten. So ist in 25 Jahren durch Tausende von Gesprächen ein Fundus aus Meinungen und Stimmungen entstanden.

Herr Schmidt-Gödelitz, warum setzen Sie sich nicht zur Ruhe?

Weil ich wütend bin. Wir leben immer noch in einem sozialen, demokratischen Rechtsstaat, aber dieser Staat gerät immer mehr ins Rutschen. Ich sehe eine Demokratieentleerung auf vielen Ebenen. Seit Jahren gibt es Warnsignale, aber diese Signale werden von der Politik entweder gar nicht oder nur ungenügend beachtet. Wenn sie wahrgenommen werden, wird entweder gar nicht oder nur ungenügend reagiert.

Hat Sie das Ergebnis der Bundestagswahl überrascht?

Nein. Wir hatten hier vor der Wahl Straßenbauarbeiten. Der Chef sagte: Unsere Arbeiter wählen AfD, alle. Da muss man natürlich fragen: Warum? So, wie ich mir hier in Sachsen diese Frage stelle, muss das auch in Berlin geschehen. Lassen wir mal die Abteilung Adolf Hitler beiseite und versuchen, die anderen Bereiche ernst zu nehmen. Was stört die Menschen so, dass sie in der Vergangenheit nicht zur Wahl gegangen sind und jetzt sagen: Ich wähle so, damit die da oben mal richtig aufwachen.

Was, denken Sie, sind die Gründe?

Da gibt es vieles. In Sachsen spielt die Sparpolitik eine Rolle, auf die die Landesregierung so stolz war. Sie hat aber dazu geführt, dass bei der Bildung gespart und die Polizei ausgedünnt wurde. Da kommen eben Sicherheitsfragen auf, wenn Diebstähle, vor allem an den Grenzen, zunehmen.

Hat auch die Flüchtlingspolitik eine Rolle gespielt?

Natürlich. Auf diese Masse an Flüchtlingen war der Osten nicht vorbereitet. Im Westen ist das anders. Nach dem Mauerbau im August 1961 kamen keine gut ausgebildeten Arbeitskräfte mehr über die innerdeutsche Grenze, und im Oktober wurden die ersten Verträge mit der Türkei zur Entsendung von Gastarbeitern abgeschlossen. In westdeutschen Großstädten ist man also gewöhnt an muslimische Menschen, die andere Gebräuche haben, aber mit denen man relativ gut leben kann. Hinzu kommt, dass in der Berichterstattung Islam und Islamismus nicht auseinandergehalten werden. Ständig erreichen uns Berichte über Terroranschläge. Der Islam hat aber eine friedliche Seite wie eine unfriedliche Seite.

Warum wird die unfriedliche Seite stärker gesehen?

Das hat mit Ängsten zu tun, und diese Ängste kommen aus allen möglichen Bereichen, auch aus dem sozialen Bereich. Die kommen hierher, bekommen Geld vorne und hinten, und wir, die wir hier arbeiten, haben genausoviel oder weniger. Unsere Gesellschaft hat zwei große Motoren. Geld und Angst.

Angst wovor?

Zum Beispiel vor der Wirtschaft 4.0, vor den Folgen von schnell voranschreitender Computerisierung und Digitalisierung der Wirtschaft. Es gibt Untersuchungen, die voraussagen, dass in nur wenigen Jahren mehr als fünfzig Prozent der jetzigen Arbeitsplätze wegfallen. Oder, noch ein Beispiel, die Vorgänge um die Pleite von Air Berlin, die wieder so einen Angstimpuls in die Gesellschaft getragen haben. Ich arbeite, tue meine Pflicht, aber die da oben melden die Gesellschaft ab, die Manager bekommen eine ordentliche Abfindung, und wir stehen da. Die Auffanggesellschaft ist gescheitert, weil die 50 Millionen Euro nicht aufgebracht werden konnten. Eine Summe, die gering ist im Vergleich zu dem, was 2008 zur Rettung der Banken ausgegeben wurde. Das nährt wieder das Gefühl, die lassen uns hängen – und das wenige Wochen nach der Bundestagswahl und in dieser angespannten Situation. Für mich ist das auch Ausdruck des Egoismus, der unsere Gesellschaft beherrscht.

Egoismus gilt als wirksame Triebfeder.

Ja, die herrschende Wirtschaftstheorie ist eine Art Marktradikalismus, der meint, dass jemand, der egoistisch handelt, die gesamte Wirtschaft voranbringt. Diese Theorie wirkt sich auf die Gesellschaft aus. Bayern hat Jahrzehnte vom Finanzausgleich profitiert, heute ringt der Freistaat um jeden Euro, den er geben soll – wie eben für die Auffanggesellschaft von Air Berlin. Da wird das Gesamtstaatliche, Stabilisierende nicht mehr gesehen. Eine Entwicklung übrigens, die wir in ganz Europa beobachten können mit einer massiven Renationalisierung. Mein Sohn hat mich mal gefragt: Papa, muss man im Krieg gewesen sein, um Frieden haben zu wollen? Die jüngeren Generationen nehmen den Frieden für völlig selbstverständlich und merken gar nicht, dass sich wieder nationalstaatliche Konflikte, Gewalt, Krieg heranschleichen.

Was möchten Sie stattdessen?

Ich möchte die Vereinigten Staaten von Europa. Für mich ist die Europäische Union das größte Friedensprojekt, das dieser geschundene Kontinent in den vergangenen 1 000 Jahren auf die Beine gestellt hat. Aber ich möchte auch die Bürgermeisterin in unserem Nachbardorf wiederhaben, die mit einigen Leuten das demokratische Leben hier an der Basis sicherte. Es wird nur gesehen, was die Gebietsreform an Geld spart, nicht der Verlust an gelebter Demokratie. Sachsen soll seit Mitte der 90er-Jahre 1 000 Schulen geschlossen haben. Was bedeutet das für eine Gemeinde, wenn sie keine Schule mehr hat? Es ist zudem kein Arzt mehr da, kein Pfarrer, die Behörden rücken weiter weg. All das führte dazu, dass die Stimmungslage schlechter wurde, dass junge Familien wegziehen oder nicht mehr zuziehen. Das ist eine Entwicklung, die von der Politik frühzeitig hätte eingestanden und aufgehalten werden müssen.

Es ist nicht ganz leicht, in der Öffentlichkeit Fehler zuzugeben.

Das stimmt. Menschen tun sich schwer, Fehler einzugestehen. Aber das ist vielleicht auch eine Erziehungsfrage. Ich habe in unseren Biografiegesprächen mit Ost- und Westdeutschen oft erlebt, dass selbstkritisches Zugeben von Fehlern bei Ostdeutschen sehr viel häufiger vorhanden ist.

Wieso das?

Der Westen hat den Arbeitsmarkt schon länger. Dort muss man sich gut präsentieren und das beste Bild auf dem Verkaufsmarkt abgeben. Dadurch wird frühzeitig trainiert, möglichst keine Fehler zuzugeben. Wenn wir in der Werteakademie diskutieren, gehen wir immer in mehreren Schritten vor und fragen: Was ist das Problem? Was sind die Ursachen? Was sind die Heilungsmöglichkeiten? Was kann die Politik tun? Was können die Bürger tun? Da ist Selbstkritik immer mit eingebunden. Aber man muss vom Kritisieren zum Gestalten kommen, es zumindest versuchen.

Und – was kann man tun?

Sich an Abgeordnete wenden, sich in Parteien oder für Nicht-Regierungs-Organisationen engagieren, sich vernetzen. Ohne den breiten Protest wäre das Freihandelsabkommen TTIP längst durchgewunken worden. Ich würde mir aber durchaus auch wünschen, dass unsere Biografiegespräche flächendeckend durchgeführt würden, dass es Gelder für solche Projekte gäbe.

1992 hat Wolfgang Thierse solche Gespräche angeregt. Waren Sie der einzige Verein, der das aufgegriffen hat?

Ja. Das finde ich bis heute merkwürdig.

Was haben Sie sich davon versprochen?

Das hatte etwas mit meiner Biografie zu tun. Als unsere Mutter im Januar 1946 ausgewiesen wurde, stand sie mit ihren vier Kindern draußen vor der Tür und fragte völlig verzweifelt den neuen, von den Kommunisten eingesetzten Leiter des Gutes: Wo soll ich denn nun hin mit den Kindern? Er: Na, verrecken sollt ihr. Ich hätte erwartet, dass meine Mutter nun sagt: So ein Schwein. Stattdessen sagte sie uns: Kinder, der Mann ist nicht so geboren worden. Was war zwischen dem Tag seiner Geburt und dem Moment, in dem er zu einer jungen Mutter so etwas sagt? Wir führen solche Biografiegespräche seit 1992 durch, inzwischen in ganz Deutschland, in Europa, in Südkorea. An den deutsch-deutschen Gesprächen haben mittlerweile mehr als 3 000 Menschen teilgenommen.

Könnten solche Gespräche für das gesellschaftliche Klima wirksam werden?

Ich arbeite seit Jahrzehnten in der politischen Bildung. Kaum etwas bringt so zum Nachdenken, verändert Menschen in so kurzer Zeit, baut Vorurteile ab. Der extremste Fall war das Aufeinandertreffen eines ehemaligen politischen Häftlings und eines Stasi-Offiziers. Am Freitag bei der Ankunft hätte man die Luft zwischen ihnen zerschneiden können. Am Sonntag gaben sie sich die Hand, und der ehemalige Stasi-Mitarbeiter sagte: „Ein Staat, der einen solchen Menschen sechs Jahre eingesperrt hat, hat es verdient, unterzugehen.“ Wir beginnen gerade in Köln Gespräche nach dem Gödelitzer Modell zwischen Deutschen und Flüchtlingen. Die ersten Treffen sollen extrem bewegend gewesen sein.

Was sollte der Staat noch tun?

Das Gemeinwohl im Auge haben. Stattdessen ist der Staat so stark durchlöchert von Lobbyismus und fast alle Parteien durch Geldzuwendungen aus der Wirtschaft, dass diese Hauptaufgabe nur noch ungenügend wahrgenommen wird. Friedrich Ebert, der sozialdemokratische Präsident der Weimarer Republik, hat am Ende seiner Amtszeit gesagt: Wir müssen jede Generation erneut an die Demokratie als Staats- und Lebensform heranführen. Tun wir das heute? Welche Erziehung zur Demokratie leisten wir uns in den Schulen? Haben wir eine Erziehung und eine politische Bildung, an deren Ende der Citoyen herauskommt, der engagierte Bürger, der sich bewusst ist, wie diese Gesellschaft funktioniert und was er einbringen muss, um das Soziale, die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit dieser Gesellschaft zu erhalten? Ich wünschte mir, dass der Citoyen ein Massenphänomen ist. Aber das ist er nicht.

Wie könnte der Lobbyismus eingedämmt werden?

Ich habe nichts gegen die Wirtschaft. Im Gegenteil, sie ist die Grundlage für das soziale Leben der Menschen. Aber im Verhältnis zwischen Politik und Wirtschaft sollte Klarheit, sollte Transparenz herrschen. Die politischen Parteien dürfen keine Gelder mehr von der Wirtschaft annehmen. Das fängt schon bei kleinen Dingen an wie den Sommerfesten der Berliner Ministerien. Und auch die Staatsdiener müssen strikte Regeln einhalten. Eben sind sie noch Minister oder Staatssekretär, und im nächsten Moment haben sie gut dotierte Wirtschaftsposten. Da muss eine mindestens vierjährige Pause dazwischen liegen. Ich möchte, dass dieser Staat das Gemeinwohl im Auge hat und genügend Geld, um unabhängig arbeiten zu können. Dass er genügend Geld investiert in Bildung, Infrastruktur und alles das, was man unter dem Begriff „Daseinsvorsorge“ subsumiert.

Woher soll das Geld dafür kommen?

Wir brauchen eine andere Steuerpolitik. Wir müssen mit Steuerhinterziehern anders umgehen und die großen, international agierenden Konzerne anders anfassen. Wir brauchen neben Reformen bei Einkommens- und Vermögenssteuer vor allem eine andere Erbschaftssteuer. Ich weiß, das ist unpopulär. Aber es geht hierbei nicht um Omas Häuschen. Es geht darum, dass wir ein Steuerrecht haben, bei dem Menschen, die arbeiten, mehr Steuern bezahlen als Menschen, die von ererbtem Vermögen leben. Eine alteingesessene Unternehmerfamilie zahlt für die jährlichen Kapitalerträge, die sich im Millionenbereich bewegen, 25 Prozent Kapitalsteuer. Arbeitnehmer zahlen bis zu 42 Prozent Lohnsteuer.

Aber betrifft das so viele Menschen?

Pro Jahr werden rund 250 Milliarden Euro vererbt. Früher verteilte sich das, heute ist dieser Prozess durch die demografische Entwicklung trichterförmig: Wenige erben viel. Das verstärkt die wachsende Spaltung zwischen Arm und Reich immer weiter. Das gemeinsam Erarbeitete ist in diesem Staat ungerecht verteilt. Immer, wenn es in der Geschichte zu gesellschaftlichen Katastrophen kam, gab es eine lange Vorlaufzeit. Eines war dabei ganz wesentlich – dass sich eine kleine Schicht von Menschen das von vielen Erarbeitete auf eine dreiste Weise aneignete und innerhalb von kürzester Zeit dazu überging, dies nicht nur zu verteidigen, sondern die Politik so zu beeinflussen, dass Ungleichheiten nicht verändert werden. Wir haben heute auch wieder so eine Situation. Und das ist langfristig der Tod einer wirklichen Demokratie.

Haben Sie Hoffnung für die Zukunft?

Ich hoffe, dass wir eine Regierung haben, die glaubwürdig ist, die sich für das Gemeinwohl einsetzt. Dass dieser soziale, demokratische Rechtsstaat wieder stabilisiert wird. Ich bin nicht gegen den Kapitalismus. Ich bin dafür, dass wir die Marktwirtschaft sozial einhegen. Wenn wir das nicht schaffen, werden wir irgendwann mal aufwachen und ein ganz anderes System haben.

Das Gespräch führte Christina Wittig-Tausch.

zur Startseite

Artikelempfehlung „Ich bin wütend“ Axel Schmidt-Gödelitz ist in einem Alter, in dem viele Menschen herumreisen, Enkel betreuen und im Garten werkeln. Der 75-Jährige aber lebt für Politik. Seine Ehrenämter führen häufig zu Zehn-Stunden-Arbeitstagen. Der Politikwissenschaftler hat viele Jahre für die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung gearbeitet, unter anderem in Kairo, Peking und Berlin. Nach der Wende kaufte er das 1946 enteignete Gut Gödelitz bei Döbeln zurück und machte es zum Sitz des „Ost-West-Forums“. Der Verein bietet viele Projekte an: Jeden Monat gibt es Vorträge mit Diskussion. Regelmäßig tagt die „Werteakademie“, ein Gesprächsforum für Menschen in verantwortlichen Positionen zwischen 25 und 40 Jahren. Daneben finden Biografiegespräche statt: Ein Wochenende erzählen sich Menschen aus Ost- und Westdeutschland ihre Lebensgeschichten. So ist in 25 Jahren durch Tausende von Gesprächen ein Fundus aus Meinungen und Stimmungen entstanden. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/kultur/ich-bin-wuetend-3844616.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: