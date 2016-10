„Ich bin noch lange nicht amtsmüde“ 500-mal hat Sandra Maischberger bereits ihre Talkshow im Ersten moderiert. Jetzt will sie einiges umkrempeln.

Diese Woche hatte Sandra Maischberger die 500. Sendung ihrer Talkshow in der ARD. Künftig soll bei ihr auch das Publikum mitdiskutieren können. © WDR

Sandra Maischberger (50) will ihrem ARD-Talk einige Änderungen verpassen. Warum und wie sie die Sendung für Publikumsmeinungen öffnen will, erklärt sie im Interview.

Seit Jahresbeginn heißt Ihre Talkshow „Maischberger“ und nicht mehr „Menschen bei Maischberger“, außerdem haben Sie einen neuen Sendeplatz. Was hat sich seitdem geändert?

Vor allem die Rahmenbedingungen: Wir sind vom Dienstag auf den Mittwoch gewechselt und haben im Ersten nur noch drei Talkshows. Das hilft uns bei der Ausdifferenzierung der Themen. Wir können am Mittwoch nach einem Tag Talk-Pause stärker auf die Aktualität gehen und sehr viel häufiger auf politische Themen setzen, was wir uns in den letzten Jahren manchmal verkniffen haben. Aber die eigentlich interessanten Neuerungen gehen wir erst jetzt an. Wir wollen uns auf dem Erfolg nicht ausruhen – und von Erfolg können wir angesichts der 500 Folgen reden. Aber wir entwickeln uns immer weiter.

Was bringt der Herbst?

Was wir ausprobieren wollen, ist eine sogenannte Publikumssendung. Wir wollen kein Publikum, das uns zuschaut und applaudiert, sondern das Publikum als Hauptakteur. Dahinter steht der Gedanke, dass unsere Zuschauer sich stärker einmischen. Sie äußern sich über Twitter oder andere Netzwerke, das ist aber oft eine Einbahnstraße. Wir wollen die Stimmen, die etwas zu sagen haben, ins Studio holen. Normale Menschen, keine Politiker, keine Experten. Wir wollen so ein Plenum zu einem großen gesellschaftlichen oder politischen Thema einberufen: zum Beispiel Zuwanderung, das Verhältnis der Religionen, soziale Fragen oder Sexismus.

Verändert der Rechtsruck im Land auch die Rolle der Talkshows?

Im Moment passieren viele Dinge gleichzeitig, die sicher Geglaubtes verschieben. In Deutschland und in anderen europäischen Ländern sind ähnliche Tendenzen abzulesen. Das ist grundsätzlich eine gute Zeit für Talkshows, weil vieles neu zu verhandeln ist. Aber der manchmal geäußerte Vorwurf, die Talkshows böten den Rechten ein Podium, stimmt in vieler Hinsicht nicht. Erstens bleiben deren Argumente in unserer Sendung nie ohne Widerspruch. Und zweitens hatten diese Kräfte längst vorher schon ein Forum: das Internet. Gerade diese neuen Kräfte waren durch soziale Medien schon lange in den deutschen Wohnzimmern. Wenn wir sie nicht in unseren Sendungen spiegeln, setzen wir uns dem anderen Vorwurf aus: sie auszugrenzen, totzuschweigen, als Teil eines ominösen Kartells gegen sie verschworen zu sein. So kann man es auch nicht machen.

Ihr Sendeplatz kollidiert immer wieder mit der Champions League im ZDF. Ärgert Sie das?

Ich meckere nicht, ich habe angesichts der Fußballkonkurrenz mit viel schlechteren Quoten gerechnet. Für mich überwiegen prinzipiell die Vorteile, die uns der Mittwoch bringt. Ich bin eben an diesem Tag auf Sendung und mache das Bestmögliche. Punkt, aus.

500 Talks haben Sie bestritten – legen Sie noch einmal 500 drauf?

Wir haben zuletzt bis Ende 2017 verlängert. Und ich bin noch weit davon entfernt, amtsmüde zu sein. Außerdem arbeite ich noch in einigen anderen Feldern,. Da bleibt fürs Planen gar keine Zeit.

Das Interview führte Carsten Rave

