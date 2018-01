„Ich bin nicht mehr so ein wütender Mensch“ Vorm Konzert in Dresden spricht Kettcar-Frontmann Marcus Wiebusch über das neue Album und über alte Ideale.

Marcus Wiebusch (M.) und seine Band Kettcar sind bereit für Dresden: Am Mittwoch spielen die Hamburger im Alten Schlachthof. © GHvC

Auch wenn manche mit dem nicht unpathetischen Gutes-Gewissen-Rock von Kettcar Probleme haben: Gut, dass es die Band und ihren Hauptsongschreiber Marcus Wiebusch gibt. Mehr Haltung, Energie und Empörung wird man in kommerzieller deutschsprachiger Musik dieser Tage kaum finden als in „Ich vs. Wir“, dem fünften Album der Rockband aus Hamburg. Vorm Konzert in Dresden spricht Wiebusch (49) über Verzweiflung, politische Songs und über Gutmenschen.

Herr Wiebusch, Ihr Lied „Sommer 89“, das von einem Hamburger Studenten handelt, der DDR-Bürgern an der österreichisch-ungarischen Grenze zur Flucht verhalf, wird hochgelobt. Vom „wichtigsten Song“ war die Rede. Wie wichtig ist es Ihnen, für wichtig erklärt zu werden?

Als Künstler lebe ich natürlich von Zuspruch und Lob. Ich freue mich, wenn ich einen Song mache, der in seiner Art scheinbar alleine steht im Musikdeutschland des Jahres 2017, und das dann auch von der Öffentlichkeit so wahrgenommen wird. Wir hatten uns mit dem neuen Album vorgenommen, Themen zu finden, die wirklich etwas mit den Menschen zu tun haben. Ich denke, das ist uns gelungen.

Welche Reaktion hat Sie überrascht?

Mein älterer Sohn ist 13. Als er zum ersten Mal das Video zu „Sommer 89“ sah, meinte er: „Das ist ganz schön traurig, dass Menschen durch Zäune müssen“. Ja, das ist traurig.

War Ihnen beim Schreiben klar, dass der Song einschlägt?

Ja. Über die Jahre habe ich ein bisschen Erfahrung gesammelt, was wir mit unseren Songs bewirken können. Es gab heftigste Reaktion, darunter waren natürlich auch übelste Hasstrolle. Ich finde Kunst gut, an der man sich reiben kann. Ich will als Künstler Songs schreiben, die Fragen aufwerfen, ohne einfache Antworten zu geben und die für manche Menschen eben nur schwer auszuhalten sind.

Dass man unwillkürlich eine Parallele zieht zur heutigen Flüchtlingsdiskussion, obschon diese mit keinem Wort erwähnt wird, ist beabsichtigt, oder?

Klar.

Sie beschreiben das Szenario sehr detailliert. Man könnte glauben, Sie selbst seien vor 28 Jahren dieser Student im Ford Granada gewesen.

Nee, war ich nicht. Ich finde die Frage nach Authentizität auch müßig. Spielt es ernsthaft eine Rolle, ob ich das war oder nicht? Ich finde nicht.

Ist „Ich vs. Wir“ das politischste Kettcar-Album bislang?

Auf jeden Fall. Politische Themen ziehen sich durchs ganze Album. Als wir uns nach der fünfjährigen Albumpause hingesetzt und besprochen haben, ob und wie wir als Kettcar weitermachen, stand für uns schnell fest, dass wir ein Album machen wollen, das sich den Themen der Zeit stellt.

In „Ankunftshalle“ beschreiben Sie zwei Leute, die, um menschliche Zuwendung zu erleben, zum Flughafen fahren und sich in den Ankunftsbereich setzen. Was ist die Idee dahinter?

Die Annahme ist, dass viele aufgrund der demokratisch legitimierten Vollidiotenentscheidungen der letzten Zeit ein bisschen den Glauben an die Menschheit verloren haben. Um noch so etwas wie Liebe oder Menschlichkeit zu erleben, muss man also zum Flughafen fahren, weil man das sonst nirgends mehr findet.

Woran verzweifeln Sie besonders?

Trump, Erdogan, Brexit, AfD. Es wird immer schlimmer. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll.

Im Song „Den Revolver entsichern“ singen Sie davon, wie Sie sogenannte Gutmenschen einst verachtet haben, sie heute aber eher schätzen. Was macht für Sie einen guten Menschen aus?

Empathie ohne Mitleid. Dass man Menschen hilft. Dass wir nicht nur egoistisch an uns denken. Dass wir den Neoliberalismus und seine Zumutungen nicht ertragen müssen. Dass wir eine Gesellschaft schaffen, die für alle lebenswert ist.

Und woher kommt Ihr Sinneswandel?

Lebenserfahrung? Ja, ich sage, früher habe ich sie gehasst, die Moralapostel und Weltverbesserer. Aber heute bin ich der Ansicht, dass es besser ist, zu machen, als rumzulabern. Ich stehe auf der Seite der Menschen, die sich einsetzen.

Ist Wut ein Faktor auf diesem Album?

Ich habe versucht, ein politisch-menschliches Album zu schreiben und eben nicht in diese rasende Wut zu verfallen wie auf unseren ersten Platten, die mehr noch aus Zorn entstanden sind. Ich bin nicht mehr so ein wütender Mensch wie damals.

Das Interview führte Steffen Rüth.

Das Dresden-Konzert: 31.1., 20 Uhr, Alter Schlachthof, Karten gibt es in den SZ-Treffpunkten und unter 0351/48642002

zur Startseite