„Ich bin ein Teil von Deutschland“ Die Broilers werden als die neuen Toten Hosen gefeiert. Ihr aktuelles Album schießt sie definitiv in die erste Liga.

Sammy Amara (Mitte, links), 1979 in Düsseldorf geboren, gründete 1992 seine erste Band, aus der 1994 die Broilers entstanden. Derzeit ist die Combo dank ihres neuen Albums im Höhenflug, im Juli spielt sie am Dresdner Elbufer. © PR

Die Broilers aus Düsseldorf stehen im Ruf, authentisch und unangepasst zu sein. Mit dem siebten Studioalbum „(sic!)“ will die Truppe um Frontmann Sammy Amara beweisen, dass sie zu den Großen des deutschen Stadion-Punk gehört. Die rasanten, geradlinigen Songs bewegen sich stilistisch zwischen Punk, Ska, Pop und Singer-Songwriter-Klängen, und die engagierten Texte verschränken geschickt Historie und Gegenwart, Politik und Privates.

Der Zusatz „(sic!)“ bedeutet „So (und nicht anders)“ und findet sich überwiegend in akademischen Texten. Wie kamen Sie auf diesen Albumtitel?

„Sic“ – das lateinische Wort für „so“ – kenne ich als Typograf aus der Schriftsprache. Aufmerksame Bleisetzer haben damals durchaus fehlerhafte Texte korrigiert, obwohl sie alles spiegelverkehrt gelesen haben. „Sic“ bedeutet, dass das Vorangegangene, obwohl es fehlerhaft wirkt, bewusst so gemeint ist. Wenn man das jetzt metaphorisch auf eine andere Ebene hebt, mögen diese 25 Jahre Bandgeschichte von außen durchaus voller Fehler wirken, aber für uns war alles genau richtig. Die Bauchentscheidungen haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind.

In „Nur ein Land“ geht es um das Verhältnis zu Deutschland. Wie stehen Sie zu Ihrer Heimat?

Ich bin froh, hier zu leben. Doch ich konnte Patriotismus noch nie nachvollziehen. Es ist doch ein Zufall, dass ich hier lebe. Wenn Leute Bock haben, Fahnen zu schwenken und das Heimatland abzufeiern, sollen sie das von mir aus tun. Aber gefährlich wird es, wenn der Patriotismus zu Nationalismus wird. Denn dann werden Menschen ausgeschlossen aufgrund von Merkmalen, die man nicht selber herbeigeführt hat: Hautfarbe, Haarfarbe, Geburtsort. Das halte ich für sehr gefährlich.

Gibt es viel Positives in diesem Land oder überwiegt für Sie das Negative?

Es gibt hier eine ängstliche und durchaus negative Grundstimmung. Menschen brauchen jemanden, auf dem sie trampeln und treten können. Und das sind meistens die, die gar nichts mehr haben und die ihre Heimat verlassen mussten, um zu überleben. Das alles bildet eine negative Grundstimmung, die aber unnötig ist. So schlimm ist es nämlich nicht. Den Bürgern hierzulande darf noch nicht mal der Fernseher weggepfändet werden. Im Internet schreiben Leute, es gebe in Deutschland keine Meinungsfreiheit. Das ist absurd und ein Schlag in die Fresse für Menschen in totalitären Staaten, die wirklich keine Meinungsfreiheit erleben.

Welche Rolle spielt die deutsche Geschichte in Ihrem Leben?

Geschichte interessiert mich. Ich will wissen, wie es zu gewissen Dingen kommen konnte und was Menschen dazu bewegt hat, Dinge zu tun oder nicht zu tun. Am Ende des Tages wiederholt sich alles. Eigentlich könnten wir als aufgeklärte Menschen Dinge vermeiden. Tun wir aber nicht. Wir wissen, dass irgendwann Schicht ist, trotzdem machen wir weiter. Es fängt mit Kleinigkeiten an: fehlende Sozialkompetenz, die liegen gelassene Plastiktüte, dem anderen die Tür nicht aufhalten.

Was treibt Sie an als Songschreiber? Versuchen Sie als Deutscher mit Migrationshintergrund, dieses Land zu verstehen?

Ich bin ein Teil von Deutschland. Manche Dinge kann ich verstehen beziehungsweise nachvollziehen, manche versuche ich zu verstehen, obwohl sie auf mich absurd wirken. Mich interessieren Menschen, weil sie ein Land gestalten. Deutschland ist der Behälter, in dem die ganzen Menschen rumschwimmen. Da gibt es tolle Exemplare und widerliche. An manchen Tagen will ich viel Liebe spenden, an anderen bin ich sehr nah am Mittelfinger gebaut.

Als Jugendlicher haben Sie sich angeblich mit Faschos geprügelt.

Das kam immer wieder mal vor. Aber die Faschos haben eher uns verkloppt, weil wir sehr jung mit Punk angefangen haben und dementsprechende Staturen hatten. Da war nicht so viel Pfund dahinter. Ich hoffe, dass sich das ausgekloppt hat. Mein Aussehen schützt mich heute in gewisser Weise.

Sind Sie schon mal auf einem Konzert der Böhsen Onkelz gewesen?

Ja, mich interessiert das. Das war anders, rauer und erdiger. Es stank dort viel mehr nach Testosteron als bei uns und den Toten Hosen. Ich würde definitiv nicht sagen, dass dort ein Großteil der Menschen Faschos sind. Aber es ist einfach anders. Man muss es sich selbst ansehen. Ich mag Stephan Weidner als Menschen ausgesprochen gern. Als wir uns damals begegneten, sagte ich zu ihm, ich möchte dich gar nicht kennenlernen, und ich möchte auch deine Band nicht gut finden. Aber er ist halt ein sehr schlauer, charmanter und toleranter Mensch. Viel mehr am Hippie dran als am Skinhead. Umso interessanter ist das Publikum der Böhsen Onkelz, was ziemlich gegensätzlich ist. Aber auch bei uns laufen Hooligans durch die Gegend.

Polizei und Politik stellen fest: Die Polarisierung der Gesellschaft wächst, die Gewaltbereitschaft auch.

Amara: Ich weiß nicht, ob es mehr geworden ist. Es könnte auch daran liegen, dass wir es durch die neuen Medien einfach anders wahrnehmen. Ich erinnere mich an eine alte Reportage aus Bremen, da ging es um Jugendbanden aus den 1970ern. Das war auch ultrabrutal. Auch damals gab es Filme wie „A Clockwork Orange“. Menschen hatten schon immer das Verlangen nach Gewalt. Aber heute geht es durchs Internet sofort raus.

Angeblich kann man mit Musik Aggressionen abbauen. Funktioniert das wirklich?

Das funktioniert gut. Mir ist es tausendmal lieber, Leute powern sich beim Sport aus als auf der Straße. Aus dem gleichen Grund gibt es ja auch in allen Gefängnissen Fitnessstudios. Die Jungs sollen sich da müde machen.

Die Broilers sind eine Düsseldorfer Band: Würde es die ohne die Toten Hosen überhaupt geben?

Sicher nicht in dieser Form. Ohne die Toten Hosen wären wir vielleicht eine AC/DC-Coverband geworden. Keine Frage, das Album „Learning English“ von den Toten Hosen hat uns damals erst auf die Punk-Spur gebracht.

Sie haben das gleiche Management wie die Toten Hosen. Sind Sie mit Campino & Co. auch befreundet?

Ja, das kann man sagen. Wir trinken schon mal ganz gerne ein Bierchen zusammen.

Das Interview führte Olaf Neumann.

Das Album: Broilers, (sic!). Skull & Palms Recordings/Warner

Das Dresden-Konzert: 14.7., 20 Uhr, Filmnächte am Elbufer; Karten gibt es in den SZ-Treffpunkten sowie unter 0351/48642002

zur Startseite