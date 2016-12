Ich bin das Beste von Harry Der norwegische Bestseller-Autor Jo Nesbø erzählt von seinen Romanfiguren, seiner Kindheit und dem gelben Kellertroll.

Ist froh, dass er das Kind in sich bewahrt hat: Erfolgsautor Jo Nesbø genießt zu Weihnachten norwegische Spezialitäten – aber gern im Süden. © dpa

Kein anderer norwegischer Autor ist so erfolgreich wie Jo Nesbø. Der 56-Jährige schreibt spannende Thriller und Geschichten für Kinder ab acht. Er hat weltweit mehr als 30 Millionen Bücher verkauft und zählt zu den 25 wichtigsten Autoren Hollywoods. 2017 wird ein besonderes Jahr für ihn: Nach längerer Pause erscheinen zwei neue Romane aus seinen Serien mit dem Spezialermittler Harry Hole und dem „Pupspulvererfinder“ Doktor Proktor. Außerdem kommt „Der Schneemann“ ins Kino mit Michael Fassbender als Harry Hole. Jo Nesbø, der früher auch als Profifußballer und Popstar Erfolge feierte, lebt in Oslo.

Für wen arbeiten Sie lieber, für Kinder oder für Erwachsene?

Mir macht beides großen Spaß. Es ist aber auch in beiden Fällen harte Arbeit.

Worin liegt der größte Unterschied beim Schreiben?

Die Kinderbücher fordern mich genauso stark wie die Romane für Erwachsene. Trotzdem gibt es einen Unterschied. Einen Thriller aus der Harry-Hole-Serie zu schreiben ist wie ein großes Orchester zu dirigieren. Außerdem muss viel geplant und genau durchdacht werden. Bei Doktor Proktor fühlt es sich eher wie ein Konzert in einem kleinen Klub an, weil ich für Kinder mehr improvisiere.

Hatten Sie nie Angst, dass der skurrile Doktor Proktor Ihr Image als cooler Thrillerautor beeinträchtigen würde?

Ich rechnete sogar damit, dass man mein erstes Kinderbuch total verreißen würde. Aber die Befürchtungen erwiesen sich als grundlos. Das Buch wurde mit Enthusiasmus aufgenommen. Inzwischen hat die Serie viele Fans auf der ganzen Welt, und ich muss mir darüber zum Glück keine Gedanken mehr machen.

Die meisten Figuren in Ihren Kinderbüchern sind etwa zehn Jahre alt. Wie waren Sie in diesem Alter?

Wahrscheinlich ein bisschen so wie Doktor Proktor, mein verrückter Erfinder. Ich hatte jede Menge Ideen und wollte vieles ausprobieren. Dauernd machte ich kleine Experimente. Es war eine schöne, wilde Zeit.

Haben Sie sich davon etwas erhalten?

Na klar! Manchmal kommt es mir vor, als sei dies der fundamentale Unterschied zwischen Menschen: Manche halten diese Verbindung zu sich selbst als Kind ihr Leben lang aufrecht und spüren noch immer, wie sie waren. Für andere scheint die Kindheit wie ein Traum zu sein, den sie komplett vergessen haben, wenn sie aufwachen und 13 oder 16 Jahre alt sind. Ich bin jedenfalls sehr froh, dass ich das Kind immer noch in mir habe.

Wie wirkt sich das auf Ihre Arbeit aus?

Ich bin noch immer neugierig und spiele genauso viel wie damals – nur die Spielzeuge sind andere geworden. Meine Arbeit, das Schreiben, ist natürlich auch ein Spiel, denn ich probiere dabei viel aus, überschreite Grenzen, höre plötzlich auf, fange wieder an, habe Spaß daran. Diese Haltung, beim Schreiben das Kind in mir zu entdecken, war für mich immer wichtig, auch bei meinen Thrillern.

Wie feiern Sie Weihnachten?

Normalerweise ganz traditionell mit norwegischen Spezialitäten und Getränken, zusammen mit meiner Tochter. Aber nicht unbedingt in Norwegen. Manchmal flüchten wir in die Wärme, nach Asien oder in den Süden. Für mich als Kind war der Weihnachtsabend der schönste Tag des Jahres. Ich habe diese Zeit geliebt!

Wie feiert Doktor Proktor?

Bei ihm ist die Hölle los: Er lädt einen Haufen anderer verrückter Erfinder ein, und die machen sich dann einen schön schrägen Abend. Aber vielleicht muss Doktor Proktor auch arbeiten. In meinem nächsten Kinderbuch, das im Herbst erscheint, rettet er das Weihnachtsfest, indem er es von einem bösen Mann zurückholt, der sich die Rechte daran gesichert hat.

Und wie verbringt Harry Hole den Heiligen Abend?

Kommt ganz darauf an, ob es ein gutes oder schlechtes Jahr für ihn war. Ich kann das schwer einschätzen. Harry ist unberechenbar.

Ähneln Sie Ihrer berühmtesten Figur nach einem Dutzend Büchern?

Anfangs dachte ich, wir beide wären vollkommen verschieden. Ich konnte auch nicht nachvollziehen, dass die meisten Autoren behaupten, sie würden letztlich immer über ihr eigenes Leben schreiben. Rückblickend habe ich aber festgestellt, dass Harry sich ähnlich entwickelt hat wie ich. Er ist zwar nicht mein Alter Ego, trotzdem ist viel von mir in Harry eingeflossen. Sagen wir mal, 70 Prozent. Das Beste von mir. Na ja, und auch die nicht ganz so guten Seiten.

Etwa der Alkoholkonsum? Harry Hole war zuletzt abstinent.

Ich trinke schon noch Alkohol. Aber immer weniger.

Als Thrillerautor machen Sie Ihren Lesern Angst. Wovor haben Sie sich als Kind gefürchtet?

Vor allem vor dem gelben Troll im Keller. Er saß da unten und wartete auf die Kinder, die von ihren Müttern zum Kartoffeln Holen fürs Abendessen geschickt wurden.

Interview: Günter Keil

Jo Nesbøs Kinderbuchreihe „Doktor Proktor“ erscheint im Arena Verlag, zuletzt „Doktor Proktor im Goldrausch“, die Thriller kommen bei Ullstein heraus, zuletzt „Blood on Snow – Das Versteck“.

