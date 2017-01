Hygiene-Museum macht Industriekultur Termin und Orte stehen endlich fest: 2020 wird die 4. Sächsische Landesausstellung im Audi-Bau Zwickau sowie in sechs Industriemuseen gezeigt.

Zwickau/Dresden. Die 4. Sächsische Landesausstellung 2020 (25. April bis 1. November) zur Industriekultur wird vom Deutschen Hygiene-Museum Dresden (DHMD) ausgerichtet. Das DHMD genieße hohe überregionale Anerkennung und habe Erfahrung mit großen erfolgreichen Ausstellungen, begründete Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD) am Mittwoch im Zwickauer Audi-Bau, dem Ort der zentralen Präsentation, die Wahl. Das Hygiene-Museum beschäftige sich mit den Grundfragen des Lebens und dem Verhältnis des Menschen zu Natur, Technik und Wissenschaft. „Es steht für Perfektion bei Ästhetik, Publikumsnähe, Spannung, didaktischer Vermittlung und wissenschaftlicher Grundlage.“ Leitender Kurator der Landesschau ist der Berliner Thomas Spring. Er realisierte unter anderem Projekte bei der Expo 2000 in Hannover und erarbeitete das Ausstellungskonzept des Landesmuseums für Archäologie in Chemnitz.

Der Freistaat fördert die branchenneutrale Leitausstellung sowie sechs Zusatzschauen mit 5,8 Millionen Euro. Diese Präsentationen in bestehenden Museen sind in Chemnitz (zwei), in Crimmitschau, Oelsnitz, Zwickau und Freiberg geplant.

Die erste von bisher drei Landesausstellungen fand 1998 unter dem Titel „Zeit und Ewigkeit“ im Kloster St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau statt. 2004 folgten in Torgau „Glaube und Macht“ und 2011 die Schau zur „Via Regia“ in Görlitz. (dpa/SZ)

zur Startseite