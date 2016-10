Hurra, sie komponieren noch

Keyboarder Andrew Fletcher, Frontmann Dave Gahan und Gitarrist Martin Gore von Depeche Mode zeigen sich in Mailand. © dpa

Nach knapp drei Jahren will die britische Synthie-Pop-Band Depeche Mode im Frühjahr 2017 ein neues Album veröffentlichen. „Wir könnten immer weitermachen“, sagte Frontmann und Sänger Dave Gahan am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Mailand. Im Mai startet die Band außerdem eine Europatournee, das erste Konzert in Deutschland soll am 27. Mai in Leipzig stattfinden.

Ausschnitte der neuen Songs zeigte die Band in einem kurzen Video-Zusammenschnitt auf der Pressekonferenz, zu der auch Hunderte Fans eingeladen waren. Die Band wolle aber nicht zu viel verraten, sagte Keyboarder und Gitarrist Martin Gore. Das 14. Studioalbum soll den Titel „Spirit“ tragen. Produziert wird es von James Ford. „Wenn man nach all den Jahren wieder zusammen ins Studio geht, weiß man nicht wirklich, was passiert, ob die Chemie noch stimmt“, sagte Gahan. (dpa)

