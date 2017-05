Hungerhilfe mit Tiefkühl-Pizza? Eine Arte-Doku will ergründen, ob Konzerne und Banken zu Rettern in der Not taugen.

Eine Mutter streichelt das Bein ihres unterernährten Sohns in einem von der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit geführten Krankenhaus in Dadaab/Kenia. Taugen „Konzerne als Retter?“, fragt eine Doku. © dpa

Weltweit sind über 800 Millionen Menschen von Armut und von Hunger betroffen, ein Viertel davon allein in Afrika. Um die Armut wirkungsvoll zu bekämpfen, reichen die staatlich verordneten Mittel nicht mehr aus – die Privatwirtschaft rückt zunehmend in den Fokus. Aber taugen Konzerne als Heilsbringer? Dieser Frage geht die Dokumentation „Konzerne als Retter?“ nach, die am Dienstag auf Arte zu sehen ist.

Immer mehr Firmen engagieren sich in der Flüchtlingshilfe – und das mithilfe der Politik. Die Vereinten Nationen haben sich ehrgeizige Ziele gesetzt: Bis zum Jahr 2030 sollen Armut und Hunger weltweit beendet werden, was nur mithilfe von Unternehmen möglich ist, die sich hier gezielt einbringen wollen. Das tun sie natürlich nicht uneigennützig. Und ob diese Hilfe auch wirklich bei den Hungernden ankommt, bleibt zweifelhaft. Die Autoren Valentin Thurn und Caroline Nokel stellen sieben Beispiele aus Ostafrika vor. Einer der Geldgeber, die German Food Partnership (GFP), setzt sich so zusammen: Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die Bill & Melinda Gates Stiftung und 30 Agrarunternehmen spenden zusammen 80 Millionen Euro. Etwas über eine Million Euro kommt tatsächlich den Kartoffelbauern in Kenia zugute. Von Fachleuten wird dabei allerdings bemängelt, dass der Anbau am Bedarf der Menschen und des Marktes vor Ort vorbeigeht und der Boden eine zu schlechte Qualität hat.

Ein weiteres Beispiel sind Investmentfonds, die Entwicklungsgelder nutzen, um mit gigantischen Soja- und Maisplantagen eine gute Rendite für Anleger in Deutschland zu erzielen. Besonders krass mutet der sogar mit Förderbeträgen unterstützte Import von tiefgekühlten Waren an. Eine Pizza aus dem Kühlregal kostet 7,80 Euro, was sich in Nairobi nur wenige leisten können.

Der aufwendig recherchierte und sachlich kommentierte Film zeigt eindrucksvoll den Missbrauch staatlicher Entwicklungsgelder durch die europäische Industrie und ihre Profiteure auf, die die Regeln aufstellen. (dpa)

„Konzerne als Retter?“, Dienstag, 20.15 Uhr, Arte

