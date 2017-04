TV-Tipp Hund angeschossen – Herrchen gemeint In der Krimireihe „Nord bei Nordwest“ spielt ein kluger Vierbeiner eine wichtige Rolle.

Holly kennt den Bösewicht – doch zuvor muss der angeschossene Hund von Herrchen Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) und Assistentin Jule Christiansen (Marleen Lohse) notoperiert werden. © ARD

Auch wenn der Filmtitel es nahelegt, mit dem schrecklichen Schiffsunglück der „Estonia“ hat der Fall nichts zu tun. Es geht um einen ehemaligen Spion und um einen verletzten Hund in der dritten Folge der Krimi-Reihe „Nord bei Nordwest“, eben mit dem Untertitel „Estonia“.

Im fiktiven Ostsee-Ort Schwanitz liegt die gediegene Seniorenresidenz „Schönblick“. Weniger schön: Hier wird ein Mann erschossen – aber erst nachdem er dem zufällig vorbeikommenden Tierarzt Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) noch ein merkwürdiges Stück Metall zugesteckt hat. Polizistin Lona Vogt (Henny Reents) muss im Laufe ihrer Ermittlungen auch ihren Vater Reimar (Peter Prager) befragen, der nach dem ebenfalls ungeklärten Tod seiner Frau in der Residenz wohnt. Lona kommt ein Verdacht: War er gar nicht der harmlose Handlungsreisende für Sprinkleranlagen? Könnte er etwa Spion gewesen sein?

Tierarzt Hauke aber hat zunächst anderes zu tun. Er muss zum Beispiel seinen Hund Holly notoperieren. Der wurde auf dem Hausboot seines Herrchens von einem Unbekannten angeschossen – der es eigentlich auf Hauke abgesehen hatte. Hängen all diese Fälle etwa zusammen? Natürlich hängen sie, und bei der Aufklärung spielt Hund Holly eine wichtige Rolle. Überhaupt spielt Holly seine Rolle einfach klasse – was im fertigen Film viel leichter aussieht, als es bei den Dreharbeiten gewesen ist. Klar, dass der Hund von seinem Herrchen gerettet wird – und man den sonst so spröden Hauke Jacobs mal von seiner emotionalen Seite sieht, die Hinnerk Schönemann sehr gut rüberbringt.

Regisseurin Dagmar Seume hat das gute Drehbuch von Holger Karsten Schmidt und insbesondere die Tierszenen sehr sensibel umgesetzt. Auch wird in der Serie die sorgsam verschleierte Vergangenheit von Hauke Jacobs als Polizist in Hamburg immer mehr zum Thema, vor allem im nächsten Fall. Es dürfte also klar sein, dass die bereits geplanten beiden weiteren Folgen nicht nur mit lakonischem Humor, sondern auch spannend weitergehen. (dpa)

„Nord bei Nordwest – Estonia“, 20.15 Uhr (ARD)

