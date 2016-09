Hübsch von vorn bis hinten Der Islam gehört zu Sachsen: Sammler aus dem Freistaat zeigen in Herrnhut magischen Schmuck aus Asiens Steppe.

Dieser filigrane Brustschmuck aus vergoldetem Silber, Karneolen und Glassteinen wird „dagdan“ genannt und hat die Form eines doppelten Lebensbaums. Foto: Völkerkundemuseum Herrnhut © Völkerkundemuseum Herrnhut

Allein mancher Kragenknopf war größer als ein Handteller. Schmuckplatten reichten von der Brust bis zum Bauch. Damit die Ohrläppchen beim Tragen wuchtiger Ringe keinen Schaden nahmen, befestigten Frauen entlastende Bänder daran. Der Festschmuck einer Braut wog bis zu fünfzehn Kilogramm.

Was es für Zeit, Ehrgeiz, Kraft gekostet haben mag, sich so herauszuputzen? Über und über waren turkmenische Frauen mit Schmuck bedeckt, von der Stirn bis zum Handgelenk, vom Rücken bis zur Brust. Das alles diente der Eitelkeitspflege und war doch viel mehr. Der Aufputz hatte Signalcharakter. Er zeigte den Status der Trägerin und ob sie reif war zum Heiraten. Wenn ja, dann setzten Mädchen eine Baumwollhaube auf, verziert mit Stickereien, Silberteilen, Glasperlen.

Eine solche Haube sieht man nun in einer feinen, informativen Ausstellung des Völkerkundemuseums Herrnhut. Sie präsentiert den Schmuck von Turkmenen, also aus jener Vielzahl von muslimischen Stämmen, die seit dem Mittelalter in der Steppe Zentralasiens beheimatet sind. Folgt man der Einschätzung des Wiener Völkerkundlers Alfred Janata, dann schufen Turkmenen den „schönsten Schmuck der Welt“.

Der Mann schmückt sich indirekt

Die Kostbarkeiten sind im 19. und vornehmlich frühen 20. Jahrhundert entstanden. Später nahm der Einfluss der russischen und der westlichen Lebensweise zu. Mehrere Dürreperioden, die Revolution im Iran und der Bürgerkrieg in Afghanistan führten dazu, dass viele Familien ihren Schmuck verkauften. Heute gibt es unter den Turkmenen nur noch wenige Juweliere, die das Kunsthandwerk anwenden. Umso lobenswerter, dass Sammler die Schätze bewahren und von Zeit zu Zeit öffentlich zeigen. So wie jetzt in Herrnhut. In diesem Fall handelt es sich um Leihgeber aus der Nähe von Dresden, die anonym bleiben wollen. Ihnen ist es zu verdanken, dass diese Glanzstücke der islamischen Kultur nun erstmals in einer Sonderausstellung zu sehen sind.

Darunter ist jener Schmucktyp, der in Mittelasien am verbreitetsten war: den Amulettbehälter „tumar“. Es handelt sich um eine Röhre für Papierstreifen mit Koransuren und Segenssprüchen. Darauf ist ein Fruchtbarkeitssymbol gesetzt. Frauen trugen das Amulett, um ihre Fähigkeit zur Fortpflanzung oder das ungeborene Leben zu schützen. Die klingenden Anhänger sollten böse Geister vertreiben.

Schmuck, das war nach traditionellem Verständnis eben nicht nur Schönheit und Wiedererkennungszeichen, sondern auch magischer Schutz. Die positive Energie steckte für die Turkmeninnen in der typischen Dreiecks- und Rautenform ihrer Silberstücke, die oft groß und klar ausfallen, doch verziert sind durch feine Drahtbänder. Heilkraft quoll auch aus dem bevorzugten Schmuckstein, dem Karneol. Er wirkte durch das Leuchten seiner roten Farbe. Als Ersatz recht und billig waren deshalb rote Glassteine.

Wie es die islamischen Regeln vorsehen, trugen Männer kaum Schmuck. Sie machten sich indirekt hübsch. In Herrnhut sieht man Porzellangeschirr, mit Gold und Walrosszahn verzierte Dolchmesser und prächtige Decken für das liebste Tier des turkmenischen Herrn, das Pferd. Aber auch bei den Textilien blieben Männer hinter den Frauen zurück. Auf einem schwarz-grünen Seidenüberwurf leuchten die symbolträchtigen Pflanzenornamente in Rot, Gelb, Weiß. Solche Stoffe würden an Ausdruck gewinnen, hätte das Museum sie nicht auf Pressspanplatten präsentiert, sondern zum Beispiel auf dunklem Grund.

Die Ausstellung „Silberschatz der Steppe. Turkmenenschmuck aus einer Privatsammlung“ läuft bis 16. Oktober im Völkerkundemuseum Herrnhut, Goethestraße 1, Dienstag bis Sonntag von 9 bis 17 Uhr.

