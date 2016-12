Hüben wie drüben Der Fotograf Rudi Meisel begegnete im Jahrzehnt vor dem Mauerfall Landsleuten in Ost und West.

Wo lässt dieser Junge seinen Drachen fliegen? In Halle an der Saale? In Bitterfeld? Auf der Autobahn 42, bevor sie 1979 für den Verkehr freigegeben wurde. Im Hintergrund die August-Thyssen-Hütte in Duisburg-Bruckhausen, Nordrhein-Westfalen, BRD. © Rudi Meisel Wo lässt dieser Junge seinen Drachen fliegen? In Halle an der Saale? In Bitterfeld? Auf der Autobahn 42, bevor sie 1979 für den Verkehr freigegeben wurde. Im Hintergrund die August-Thyssen-Hütte in Duisburg-Bruckhausen, Nordrhein-Westfalen, BRD.

Noch mal Duisburg 1979: Zwei junge Frauen auf der Kirmes am Beeckbach.

Die buntbeschürzten Damen schwatzen 1980 in Berlin-Ost in einem Laden nah am Alex.

Auf den Fotos aus dem Westen ließ er nur den Goldstaub weg und die bunte Werbung. Im Osten übersah seine Kamera die plumpe Agitation für den Sozialismus. Die Menschen, denen Rudi Meisel zwischen 1977 und 1987 in der BRD und in der DDR begegnete, sind sich überraschenderweise ähnlich: Deutsche eben. Dieselbe Spießigkeit bei den Älteren, dieselbe alberne Provokation bei den Jüngeren. Dauerlocken und Kittelschürzen. Karottenhosen und Schulterpolster.

Der Westdeutsche Meisel, geboren im Jahr der Gründung der DDR, wuchs in Osnabrück auf und arbeitete als freier Reportagefotograf. In jenen Jahren vor dem Mauerfall war er als einer der wenigen Westfotografen oft in der DDR, lieferte die Bilder zu den Reportagen der Journalistin Marlies Menge. Es erschienen eine Serie im Zeitmagazin und 1979 im Hanser Verlag das Buch „Städte, die keiner mehr kennt“.

Wenn Meisel in der DDR seine Begleiter, also die offiziellen Aufpasser, austricksen konnte, wich er ab von der genehmigten Reiseroute und schaute den Menschen ins Gesicht. „Mich haben die kleinen Leute interessiert, ich habe auf den Alltag geguckt. Der war eben gar nicht so unterschiedlich, wie man meint“, sagte er Jahrzehnte danach in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit.

Erst hatte Rudi Meisel versucht, in seinen Bildern die deutsche Teilung zu zeigen, die Unterschiede hervorzuholen. Ein Trabi in jedem Bild. Bis er erkannte, was die beiden deutschen Staaten in den Achtzigern verband: „Es war ein gewisser gesellschaftlicher Stillstand. Es ging nicht mehr voran. Die BRD war genauso unbeweglich wie die DDR, West-Berlin kam mir vor wie eine geschminkte Leiche. Wenn ich heute die Bilder von damals betrachte, sehe ich, dass beide Länder miefig und spießig aussehen. Nur wollten das viele im Westen nicht wahrhaben.“ Vor allem ehemalige DDR-Bürger, die rübergemacht hatten, „haben voller Häme und Spott auf ihr altes Land geguckt. Denen konnten meine Fotos gar nicht trostlos genug aussehen.“

Meisels Erinnerungen an die DDR sind „mehlige Kartoffeln zu schweißtreibend fettem Mittagsbraten. Die DDR kam mir irgendwie deutscher vor als die Bundesrepublik. Auf meinen Bildern sehen Sie Leute, die auf der Straße stehen und quatschen, ganz in Ruhe. Die hatten noch Zeit. Westdeutschland kam mir hingegen so amerikanisiert, ja hektisch vor“, sagt er. Es sind gekonnte Schnappschüsse in Schwarzweiß, die Rudi Meisel von seinen Reisen in die DDR mitbrachte, keine inszenierten Bilder. Analoge Reportagefotografie vom Feinsten. Gut beobachtete Situationen. Keine Sekunde zu spät auf den Auslöser gedrückt. „Aufnahmen, die das Karussel kurz und im entscheidenden Moment zum Stehen bringen“, beschreibt Hans-Michael Koetzle im Katalog zur Ausstellung die Atmosphäre dieser Fotografien.

Es sind vor allem die Neugier und der unverstellte Blick des Fotografen, diese Mischung aus Anteilnahme und Distanz, die die Alltagsszenen in Ost und West zu Dokumenten deutsch-deutscher Geschichte machen. Doch welches Foto zeigt die DDR? Was ist hier BRD? Alles deutsch. Der gleiche Mief. Mal bieder und behaglich. Mal bierselig und unwirtlich. Mal jugendlich rebellisch, mal kindlich ungestüm. Kaputte Straßen. Graue Mietshäuser. Trostlose Wohnsilos. In vielen Fällen geben nur die Bildtitel zuverlässig Auskunft, wo das Foto entstand.

Meisel hat damals nicht mit dem Vorsatz fotografiert, die Bilder aus der BRD denen aus der DDR gegenüberzustellen. Diese Idee entstand erst viel später, aber sie hat Charme. Sie macht die Cottbuser Ausstellung zu einem Ratespiel, das den Museumsbesuchern ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Ausstellung „Landsleute“ bis 15. Januar im Kunstmuseum dkw Cottbus, Am Amtsteich 15. Geöffnet Di – So 10 – 18 Uhr, auch am 26. Dezember. Am 25. Dezember und am 1. Januar von 14 – 18 Uhr. Katalog 30 Euro.

