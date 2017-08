Holocaust und Flüchtlinge Die Documenta 14 erntet so heftige Kritik wie kaum eine Vorgängerin. Jetzt wurde auch ihr Skandal-Projekt „Auschwitz on the Beach“ abgesagt.

Seit der Antike kommentieren und kritisieren Künstler die gesellschaftlichen und politischen Gegebenheiten ihrer Zeit. Auch und gerade die großen Ausstellungen der Gegenwart betrachten es geradezu als Verpflichtung, mehr oder weniger deutlich Stellung zu beziehen gegenüber dem, was die Menschen gerade am meisten bewegt.

Für die Kasseler Documenta gehört das sogar zum Selbstverständnis. Umso bemerkenswerter ist es, dass die weltberühmte Großschau nun das Projekt mit der wohl kühnsten politischen Aussage nach den in Deutschland wohl totschlägerischsten Vorwürfen – Holocaust-Relativierung – zurückgezogen hat: Die Performance „Auschwitz on the Beach“, die ab diesem Donnerstag gezeigt werden sollte, ist abgesagt und wird nur in Form einer Lesung stattfinden.

Vernichtungslager der EU

Nun ist der Vorwurf der Holocaust-Relativierung hierzulande nicht nur äußerst scharf, sondern inzwischen auch ebenso populär wie inflationär. Nicht selten wird er leichtsinnig und vorschnell benutzt, oft genug missbraucht. Was er bewirken kann, zu Recht oder zu Unrecht, hat erst unlängst die Debatte um das Büchlein „Finis Germania“ des verstorbenen Historikers Rolf Peter Sieferle gezeigt.

Jetzt sollen also auch der brasilianische Künstler Dim Sampaio, sein Musiker Fabio Stefano Berardi und dessen Bruder Franco Berardi mit dem gemeinsamen Werk „Auschwitz on the Beach“ den Holocaust relativieren. Genauer: Sie sollen dies geplant haben, denn umgesetzt wird die Performance ja nun lediglich als Vortrag mit Diskussion. Doch es geht gerade um den Text von Franco Berardi, der in seiner italienischen Heimat ein bekannter linker Philosoph und Schriftsteller ist.

Die Befürchtungen speisen sich aus jenen Sätzen, mit denen er die Aussage von „Auschwitz on the Beach“ konzeptionell zusammengefasst hatte: „Die Europäer bauen in ihren eigenen Territorien Konzentrationslager, und sie bezahlen ihre Gauleiter in der Türkei, in Libyen, Ägypten und Israel, damit diese entlang des Mittelmeers die Schmutzarbeit leisten, wo Salzwasser das Zyklon B ersetzt hat. Um die Migration zu stoppen, wird der Euro-Nazismus riesige Vernichtungslager bauen.“

Europa als Vernichtungslager bauendes Nazi-Reich. Türkei, Libyen, Ägypten, Israel als dessen Gaue, das Mittelmeer als Ersatz für das KZ-Gas Zyklon B ... Tatsächlich zieht das Künstlertrio nicht nur mutmaßliche Analogien zwischen EU-Flüchtlingspolitik und NS-Holocaust. Vielmehr setzen sie Europas Vorgehen gänzlich gleich mit dem rassistisch motivierten und fabrikmäßig betriebenen Völkermord an den Juden. Damit haben sie den Vorwurf der Holocaust-Relativierung fraglos „redlich“ verdient.

Die erwartbaren Reaktionen dürften Berardi & Co. ebenfalls einkalkuliert haben: Neben entsetzten jüdischen Verbandsvertretern hat Kassels OB Geselle in seiner Funktion als Documenta-Aufsichtsratschef bei deren Leiter Adam Szymczyk persönlich protestiert und die Performance eine „ungeheuerliche Provokation“ genannt.

Zwar ist auch die Provokation ein altes, extrem geläufiges und grundsätzlich legitimes Mittel der Kunst. Allerdings zeugt es nicht zwingend von einem besonderen Gehalt der Werke geschweige denn von bemerkenswertem schöpferischen Talent, wenn die künstlerische Provokation allein der Provokation halber geschieht. Und es bleibt durchaus fraglich, ob es ein solches Werk überhaupt noch brauchte, um auf das ohnehin omnipräsente Thema des schrecklich realen Flüchtlingselends im Mittelmeer hinzuweisen. Kommt die Provokation obendrein derart maßlos und abgegriffen daher wie in den Worten Berardis, ist die Absage von „Auschwitz on the Beach“ nur folgerichtig.

