Holk Freytag plant Rückkehr Der ehemalige Intendant des Dresdner Staatsschauspiels ist als neuer Präsident der Akademie der Künste im Gespräch.

Mischt sich gern und deutlich ein: Holk Freytag bewirbt sich als neuer sächsischer Akademie-Chef. © dpa

Für Sachsen hat Holk Freytag an diesem Wochenende keine Hand frei. Er heiratet. Das soll ein großes Fest werden in der Martinskirche von Bad Hersfeld. Danach aber ist der 73-Jährige in Gedanken wieder in Dresden, wo er zwischen 2001 und 2009 als Intendant das Staatsschauspiel leitete und etliche Stücke inszenierte. Ganz abgerissen ist der Kontakt nie. Auch als Festspielchef von Bad Hersfeld blieb Freytag der Region verbunden. Er hat einen Lehrauftrag an der Dresden International University und engagiert sich in der Sächsischen Akademie der Künste. Diese Institution vereinigt über 170 namhafte Maler, Musiker, Schriftsteller, Architekten, Theater- und Filmleute und Kunsttheoretiker und feierte gerade ihr 20-jähriges Bestehen. Im Sommer soll ein neuer Präsident die Geschäfte übernehmen. Holk Freytag stellt sich zur Wahl.

„Ich würde es gerne tun, denn ich sehe großes Potenzial in der Akademie“, sagt er. „Es ist bemerkenswert, wie viel die kleine Mannschaft von drei Leuten auf die Beine stellt.“ Die Frage nach möglichen Veränderungen beantwortet Freytag eher zögerlich. „Das sähe ja nach einer Kritik an den Vorgängern aus, und dafür gibt es überhaupt keinen Anlass.“ Wenn er sich etwas wünscht, dann ist es eine stärkere Ausstrahlung. „Die Akademie braucht mehr Öffentlichkeit, mehr Stimme. Sie muss unmissverständlich klarmachen, dass sie ein wichtiger Faktor ist, und das nicht nur im kulturellen Leben, sondern im gesellschaftspolitischen insgesamt.“

Lautere Stimme, endlich Geld

Daran hat der bisherige Präsident Wilfried Krätzschmar gearbeitet und der Akademie mit politisch-prononcierten Angeboten mehr Aufmerksamkeit verschafft. Auch machte er gehörig Druck, dass der Freistaat die Akademie endlich finanziell ordentlich ausstatten solle. Der 73-Jährige, der noch einmal als Präsident kandidieren könnte, will das nicht tun und sich mehr auf seine kompositorischen Projekte konzentrieren. Deshalb hat er selbst Holk Freytag vorgeschlagen. „Ich schätze ihn sehr. Er ist enorm gut vernetzt.“ Die Mitgliederversammlung soll am 1. Juli entscheiden.

Vom lädierten Ruf der Stadt lässt sich Freytag nicht schrecken. „Es gibt viele tolle Leute in Dresden, und die gilt es zu stärken.“ Sollte er gewählt werden, würde er sich eine Zweitwohnung suchen. In der Weihnachtszeit hat er ohnehin hier zu tun. Dann poliert er seine Inszenierung von „A Christmas Carol“ auf. Sie läuft seit 2001 im Palais im Großen Garten. (SZ/kgr/bkl)

