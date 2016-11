Hohe Höhen, tiefe Tiefen Serien wie „Die Bergretter“ sind die eigentlichen Lieferanten von neuen deutschen Heimatfilmen.

Markus (Sebastian Ströbel, l) und Katharina (Luise Bähr) finden den abgestürzten Jan Fugain (Patrick G. Boll) – eine Szene aus der Folge „Achillesferse“, mit dem die achte Staffel der Reihe „Die Bergretter“ startet. © ZDF

Hohe Berge, herabstürzende Wasserfälle, malerische Täler und steile Höhen. Das sind die Zutaten für so manchen Film, der früher unter der Rubrik „Heimat“ lief. Heutzutage geht es nicht mehr ohne Action und schnelle Schnitte. Aber Liebe und Eifersucht sind nach wie vor dabei. Das kann man sehr schön sehen in der ZDF-Reihe „Die Bergretter“, die am Donnerstag mit der neuen Folge „Achillesferse“ in die achte Staffel startet.

Auch diese Geschichte folgt der bewährten Dramaturgie: Bauer Joseph Binder (Paul Matic) hat Streit mit seinem ungeliebten Adoptivsohn Philipp (Kai Malina), der erbost in die Berge stürmt. Dort trifft er sich mit den Ingenieuren Carsten (Roman Knizka) und Sabine Lechner (Muriel Baumeister), in deren Firma er als Praktikant arbeitet – nicht wissend, dass Frau Lechner seine leibliche Mutter ist. Trotzdem sie mit erfahrenen Führern unterwegs sind, kommt es zu einem Bergrutsch, es gibt Verletzte. Bergretter Markus Kofler (Sebastian Ströbel) und sein Team machen sich auf die Suche nach den Verunglückten. Die Zeit läuft, denn Philipp hat aus dem Büro der Lechners einigen Sprengstoff entwendet, mit dem er den Berg sprengen und den in der Gefahrenzone liegenden Hof seiner Familie zerstören will ... Auch in den weiteren Folgen von „Die Bergretter“ geht es ähnlich dramatisch zu: Da muss ein verschollenes Lawinenopfer gefunden werden, bevor es unter den Schneemassen erstickt. Oder es gilt, verschwundene Wanderer einzusammeln, wobei starker Nebel jeden Einsatz praktisch unmöglich macht. Auch privat muss so manches Verhältnis neu geordnet werden: Retter Markus ist sich seiner Gefühle für Retterin Katharina (Luise Bähr) keineswegs sicher, zumal er immer noch seiner Ex nachhängt.

„Die Bergretter“ ist eine Co-Produktion mit dem ORF und gilt als Nachfolger der ZDF-Serien „Die Bergwacht“ und „Die Rettungsflieger“. Die nächsten Staffeln sind fest eingeplant, denn die Serie ist beim Publikum ähnlich beliebt wie „Der Bergdoktor“ (mit Hans Sigl), der nun auch schon in die zehnte Staffel geht. Da sage noch einer, Bergheimat wäre out. (dpa)

„Die Bergretter – Achillesferse“, 20.15 Uhr (ZDF)

