Hölzernes Haspeln Als Literaturnobelpreisträger legt US-Barde Bob Dylan auch mit Literatur nach. Trophäen abräumen wird er damit kaum.

Bob Dylans Gedichte erreichen nicht das Niveau seiner Songs. © Columbia

Ach, diese Klischees … Ein Dichter ist ein zauseliges Wesen, dem grelles Licht prompt Tränen in die Augen treibt, womöglich gar Sprachaussetzer beschert. Ein Popstar wiederum kann ohne Dauergeblitze nicht sein, geschweige denn Merkenswertes von sich geben. Dank des Literaturnobelpreises weiß nun die Welt, dass es genauso auch umgekehrt passt.

Das Schweigen des Dichters

Während die Damen und Herren Poeten bisher ihre Auszeichnung umgehend kommentierten und brav vor der Jury ihre Ansprachen hielten, ließ ausgerechnet der erste Popstar in der Runde alles aus. Bob Dylan wollte nichts sagen. Nicht spontan, nicht vor der Jury. Die dürren Worte, die er als aufgeschriebene Tischrede nach Stockholm schickte, sind dann auch kaum eine Erwähnung wert. Eigentlich noch nicht mal dann, wenn sie jetzt einen Band mit Gedichten und Prosa aus dem Fundus des maulfaulen Amerikaners beschließen.

Heinrich Detering übersetzte und kommentierte für „Planetenwellen“ diverse Texte von Bob Dylan ins Deutsche und baute besagte Rede (darf man das so nennen, wenn sie der Redner gar nicht redete?) zum Ende gleich noch mit ein. Wer jubelte, als die Jury im vergangenen Oktober Bob Dylan zum neuen Nobelpreisträger kürte, könnte nach der Lektüre dieses Buches in seiner Überzeugung schwanken. Ausdrücklich wurde Dylan „für seine poetischen Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Songtradition“ geehrt, also für seine Liedtexte, nicht für sein übriges Werk. Insofern geht das mit dem Preis auch weiterhin in Ordnung. Die jetzt in diesem Band versammelten Texten taugen hingegen nicht dazu, die Preisvergabe zu untermauern. Dafür sind sie schlicht zu mau. Diese Lyrik aus den 60er- und 70er-Jahren hatte im Kontext ihrer Entstehungszeit sicherlich einige Bedeutung, heutzutage hilft sie bestenfalls, die Person Bob Dylan zu erklären. Verse, die den Leser in einen Rausch tauchen oder aus dem Sessel peitschen, finden sich hier nicht. In seinen Hobo-Abenteuern haspelt der Autor teils ganz schön hölzern herum. Und die verschriftlichten Gedankengänge über Songs, Situationen oder Kollegen kann man, nun ja, mal lesen. Man muss es nicht.

Behauptete Wichtigkeit

Anregend immerhin wirkt, dass alle Texte quasi auf einen Blick zweisprachig zu haben sind. Während jeweils auf den linken Seiten das englische Original abgedruckt ist, steht rechts die deutsche Übersetzung von Heinrich Detering. Das provoziert förmlich die Selbstbefragung. Motto: Wäre das so oder so nicht viel besser getroffen gewesen? Im Nachwort erklärt Detering, warum er sich mal mehr, mal weniger Freiheiten nahm. Das verpasst den Texten noch etwas Wichtigkeit, wobei sie die eigentlich gar nicht haben.

Und am Ende ist es ganz einfach: Wer erfahren will, wie Bob Dylan es schaffte und schafft, generationsübergreifend Menschen zu faszinieren und zu inspirieren, sollte sich eine seiner Platten kaufen und sich nicht mit diesem Druckwerk belasten. Wer aber dringend ein paar gute Gedichte lesen will, wird beim Buchhändler seines Vertrauens mehr Alternativen finden, als er nach Hause tragen kann.

Bob Dylan: „Planetenwellen: Gedichte und Prosa“. Hoffmann und Campe, 496 S., 24 Euro

zur Startseite