Höhepunkte der Schostakowitsch-Tage Eine neue CD-Reihe bietet berührende Live-Mitschnitte des Festivals aus Zelt und Scheune.

Eine Woche vor den diesjährigen Schostakowitsch-Tagen in Gohrisch (23. bis 25. Juni) präsentiert das Festival seine erste CD. Diese soll der Start für eine Reihe von Berlin Classics sein, die Höhepunkte des von einem Verein getragenen Festes als Live-Mittschnitte veröffentlicht. Den Anfang bestreitet die Staatskapelle Dresden mit dem Dirigenten Michail Jurowski, der die CD am 14. Juni im Fachgeschäft Piano-Gäbler in Dresden vorstellen will. Sie bietet Werke, die in den bisherigen Aufführungsorten von Gohrisch, in einer Scheune und einem Zelt, gespielt worden waren.

Das Festival ist eine der spannendsten Neugründungen der jüngeren Vergangenheit mit einem interessanten Hintergrund: Dmitri Schostakowitsch komponierte im Juli 1960 in Gohrisch sein berühmtes Achtes Streichquartett in c-Moll op. 110. Es ist das einzige seiner Werke, das außerhalb der Sowjetunion entstand. In Erinnerung an diesen Kur-Aufenthalt wurden 2010 die Internationalen Schostakowitsch-Tage Gohrisch ins Leben gerufen. Jeweils drei Tage im Jahr lockt dies Fest ein musikbegeistertes Publikum aus aller Welt in den Kurort der Sächsischen Schweiz. Das Festival wurde maßgeblich von der Staatskapelle initiiert, die mit namhaften Gästen konzertiert. Kritiker schwärmten alsbald: „An authentischem Ort, getragen von einem Verein, namentlich aber von den kammermusikliebenden Kapellmitgliedern, gelang hier etwas Einzigartiges, das man in dieser Ausgewogenheit sonst eher von etablierten Festivals wie in Salzburg oder Bayreuth erwarten würde: ein thematisch klug konzentriertes Konzept, realisiert von namhaften Künstlern, veredelt vom Genius Loci.“

Ein Gohrisch-Künstler der ersten Stunde ist der Dirigent Michail Jurowski, der mit dem Komponisten als Kind noch vierhändig Klavier spielte – „er kannte mich, bevor ich ihn kannte“ – und heute als ein besonders authentischer Schostakowitsch-Interpret gilt. Von 2010 bis 2013 leitete er die Konzerte des Festivals.

Streicher peitschen und streicheln

Von dieser Zusammenarbeit künden auf der Debüt-CD emotional packende Aufnahmen der Kammersymphonie op. 110a in der Orchesterfassung des Achten Streichquartetts von Rudolf Barschai und der Vokalzyklus „Aus jiddischer Volkspoesie“ des Namensgebers. Zudem zelebrierte Jurowski suggestiv Arvo Pärts „Cantus in Memory of Benjamin Britten“ und die „Rhapsody über moldawische Themen“ des erst vor wenigen Jahren wiederentdeckten Schostakowitsch-Freunds Mieczyslaw Weinberg. Letzteren beiden waren Festival-Schwerpunkte gewidmet worden.

CD: Michail Jurowski in Gohrisch: Staatskapelle Dresden mit Schostakowitsch, Pärt und Weinberg (Berlin Classics)

CD-Präsentation: 14. Juni ab 19 Uhr bei Piano-Gäbler auf der Comeniusstrasse 99 in Dresden

