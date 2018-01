Höhenflüge in Hellerau Mehr Besucher, mehr Einnahmen und internationale Spitzenkunst. Das Festspielhaus ist wieder eine Top-Adresse – vor allem für Tanz. Jetzt wird es futuristisch-feministisch.

„Grand Finale“ – eine Welt im freien Fall ist das Thema der Compagnie vom Tanz-„Rock ’n’ Roller“ Hofesh Shechter. © Rahi Rezvani

Das Festspielhaus Dresden-Hellerau ist eine Art Semperoper – für die Moderne. Beide Bühnen haben ein sehr großes Publikum und außergewöhnlich hohe Einnahmen. Die Kunst, die meist geboten wird, hat Spitzenniveau. Kein Wunder, wenn Festspielhaus-Intendant Dieter Jaenicke von einer Hoch-Zeit spricht – knapp zehn Jahre nach der Wiedereröffnung des vor 100 Jahren gebauten und über Jahrzehnte vernachlässigten Hauses.

„Wir haben die Besucherzahlen vervierfacht. Unsere Einnahmen sind mittlerweile dank Förderprogrammen und Kooperationen fast so hoch wie der städtische Zuschuss, sodass wir einen sensationellen Eigendeckungsgrad von 48 Prozent haben“, so Jaenicke am Montag bei der Präsentation der Vorhaben bis Ende Juni. Nach fast zehn Jahren endet seine Intendanz. Künftig wird die Theaterspezialistin Carena Schlewitt die Geschicke des Hauses leiten.

Eine abschließende Bilanz will Jaenicke erst ziehen, wenn seine Amtszeit endet. So viel stehe fest: „Wir spüren wachsenden, internationalen Zuspruch für dieses Haus, das einst die Wiege des modernen Tanzes war. Es ist gelungen, Hellerau wieder als Ort des Tanzes im Bewusstsein zu verankern und weltweit zu vernetzen“, sagte der Intendant. Hellerau liegt als „unglaublich lebendiger Ort“ zwar am Rande der Stadt, aber „gefühlt im Zentrum“. Und bald auch in Venedig und Prag, denn die im vergangenen Herbst gelungene Rekonstruktion der revolutionären Appia-Bühne von vor 100 Jahren wird auf der Architektur-Biennale am Lido und auf der Bühnenbild-Quadriennale in der Moldau zu sehen sein.

Ansonsten gilt: Mit seinem facettenreichen Programm, seinen Residencen und Eigen- oder Koproduktionen gehört das Festspielhaus zu den erfolgreichsten Produktionszentren in Deutschland – „auch wenn manche Kommunalpolitiker in Dresden immer hartnäckig versuchen, etwas anderes auszurechnen“. 2017 kamen 43 000 Menschen zu den Aufführungen in das Gebäude, das Weltkulturerbe ist. Vor Jaenickes Zeit waren es 12 000 pro Jahr.

Auch 2018 dürfte es viele Besucher geben: „In meinem letzten halben Jahr gastieren noch einmal die weltbesten Choreografen und Compagnien, haben viele lokale Künstler große Auftritte. Wir planen Projekte, die Unruhe schaffen sollen oder einfach zum anregenden Genuss einladen.“

Starke Säulen des Programms sind beim Tanzexperten Jaenicke naturgemäß Gastspiele von den innovativsten Bewegungserfindern wie dem indisch-bengalischen Meister Akram Khan mit seinem neuesten Solo „Xenos“. Mit dem Brasilianer Bruno Beltrao kommt der Shootingstar der Szene, der Street-, Breakdance und Hip Hop mit verblüffender Virtuosität mixt. Der Israeli Hofesh Shechter, „der Rock ’n’ Roller unter den Choreografen“, zelebriert mit seiner Truppe hochenergetischen Tanz. Und erneut wird die kanadische Stil-Ikone Louise Lecavalier ihre David Bowie gewidmete Arbeit „So Blue“ zeigen.

Auch musikalisch gibt es mit Ur- und Erstaufführungen etwa durch die Klangkörper des MDR und das kanadische Quasar Saxophone Quartet gewichtige Beiträge.

War Jaenicke anfangs sehr reserviert gegenüber hiesigen Künstlern, ist deren Förderung mittlerweile intensiv und nachhaltig. So findet an diesem Wochenende das jährliche Heimspiel der 20 besten Dresdner Bands als Spiegelbild der Szene „Bandstand“ statt. In den Februarferien gibt es erneut die interkulturelle Reihe für Kinder ab fünf Jahre „Kiwi meets ...“ und Mitte Juni wieder das 2010 erstmals initiierte „Kids on Stage“. Ob Chorwerkstatt, Gesprächskonzerte, der „Portraits Photography Award“ oder der Workshop „ArtRose“ für alle ab 60 – rund 100 kostenpflichtige und gut 70 kostenfreie Veranstaltungen stehen zur Auswahl. „Wir wollen ein Ort für große Kunst und kleine Schritte, ein Ort für Empathie, Emotion und neue Wege sein“, so der Chef. Und kündigte für Theaterfreunde die Inszenierung „Unendlicher Spaß“ nach dem Roman von David Foster Wallace mit Devid Striesow an.

Festivals sollen sich einmischen und unterschiedlichste Themen wie „Europa“ und „Feminismus“ künstlerisch beleuchten. Ein spezielles Angebot gebe es im März, so Jaenicke und überließ Projektleiterin Ulla Heinrich das Wort: „Das dreitägige Festival ,dgtl fmnsm’ lädt dazu ein, Teil eines dynamischen Surroundings aus interaktiven Räumen und futuristisch-feministischen Szenarien zu werden. Die Substanz des thematischen Rahmens ,Intimität’ wird dabei von aufwühlenden Dystopien, über eine spektakuläre Butt-Plug-Performance und gedankenvolle GIF-Ausstellung bis hin zu Save-Spaces für die Community ästhetisch verhandelt.“

Eben typisch Festspielhaus Hellerau: Es war und bleibt ein Ort der Denker und Visionäre, der Künstler und Spinner.

zur Startseite