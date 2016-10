Hochleben, rausreden, Gas geben In Radebeul zünden die Landesbühnen ein Mythenspektakel. Das ist selbst für Fans ein sportliches Programm.

„Meine Seele preist den Herrn“: Zwei Engel verkünden Maria (Petra Zupancic) Unglaubliches. © Hagen König

Maria lebt auf, als sie die Botschaft erfährt. Sie, eine einfache Frau, soll Gottes Sohn zur Welt bringen. Auf der Bühne deuten in blaues Licht getauchte Stoffe die überirdischen Sphären an. Doch auserwählt zu sein bedeutet auch, von anderen in Zweifel gezogen, alleingelassen zu werden. Und so läuft Maria im roten Kleid gegen den braunen Volksstrom, steht einsam da, kauert am Boden.

Die Uraufführung des Tanzstücks „Bach Magnificat – Marias Engel“ von Carlos Matos mit Musik aus der Bach-Familie setzte am Samstag den großen Schlusspunkt im Radebeuler Theater. Ob es der Höhepunkt des Bühnenspektakels war, lässt sich nach einem einzigen Besuch nicht sagen: Selbst beim besten Willen schafft man höchstens drei von neun Stücken, die an einem Abend laufen. Das ist Konzept des Programms, das die Landesbühnen zum zum dritten Mal am Spielzeitbeginn stemmen. Sechs Premieren auf einen Schlag, Tanz wechselt mit Schauspiel, Musiktheater für Kinder und Liedern aus Tausend- und einer Nacht. Ein sportliches Kunstevent.

Treppauf, treppab geht es durch das Theaterhaus, durchs Foyer, die Flure entlang. Man wechselt von der Haupt- zur Studiobühne, von einem der Proberäume ins Restaurant. Grüne, glitzernde Waldwichtel weisen den Weg. Alles Urwüchsige dieses Abends verdankt der nüchterne Bau den Bühnenbildstudenten TU Berlin. Vor den Glaskubus haben sie einen Höhleneingang gesetzt, die Scheiben von oben bis unten mit schwarzem Lametta behängt. So kennen sie es aus der Berliner Volksbühne.

Anlass der Gestaltung liefert das Spektakelmotto „Märchen und Mythen“. Wobei die Landesbühnen manches einbeziehen, was eben nicht so ganz von dieser Welt ist. So geht „Der kleine Prinz“ auf die Suche nach dem Sinn des Lebens. „Hans im Glück“ begegnet in der Fassung von Peter Ensikat einem Doppelgänger und muss sich deshalb umso schärfer befragen, wie wichtig Wohlstand ist. Beide Stücke waren Schauspiel-Premieren, beide mit starken Fragen nach der Moral. Genauso wie „Reineke Fuchs“ nach dem Epos von Goethe.

In einem schwarzen Proberaum sitzen die Zuschauer verteilt auf drei Seiten, auf der Spielfläche streckt sich eine gedeckte Tafel mit Trauben, Torte, Schweinskopf. Wir sind bei Hofe, König Löwe hat eingeladen. Doch statt heiter zu feiern, klagen Hund, Kater, Hase über die Missetaten des Fuchses. Der stielt und mordet. So befiehlt der Löwe, der Fuchs müsse „sich stellen am Hofe des Königs an dem Tage der Herrn, wenn sie zunächst sich versammeln“.

Regisseur Klaus-Peter Fischer lässt die Schauspieler Goethes Verse streckenweise rhythmisch im Chor deklamieren, begleitet von einem Geigenspieler. Das steht der Verständlichkeit im Weg; auch sind die Rollenwechsel der Darsteller nicht immer klar. Dennoch, die Stimmung spitzt sich zu. Dem wortgewandten Fuchs gelingt es wiederholt, den König samt Gattin einzulullen und sich so zu befreien. Was den Unmut der Untertanen anheizt. Die Titelfigur ist bei Marcus Möller in besten Händen, so luftig, listig, lüstern, wie er spielt. Bis zum finalen Showdown die Erdbatzen an ihm und seinem Widersacher Wolf kleben, die Leckereien der Tafel sind da längst auf dem Boden verteilt. Die Schweinerei wird zum Sinnbild für politisches Heckmeck. In den Schlachten überzeugen Tom Hantschel als Brummbär und Julia Rani als Kater. Körperlichen Einsatz haben nicht nur sie gezeigt.

Treppauf, treppab geht es wieder durch das Theater. Wer zwischen Raucherinsel und Bar Zeit findet, kann im künstlichen Birkenwäldchen schaukeln. Vielleicht kommt die Spielerin mit der Oma-Puppe vorbei und fragt sächsisch nach, ob’s gefällt. Man kann das Ganze bis zum Monatsende an vier weiteren Terminen erleben. Wer keine Lust hat zum Spektakulieren, besucht die Stücke einzeln. Nur welche?

Eine hocherfreuliche Überraschung steckte in der „Geschichte einer Tigerin“, von Dario Fo. Die Inszenierung ist eine würdige Hommage an den italienischen Literaturnobelpreisträger, der vorige Woche mit 90 Jahren starb. Regisseurin Susanne Ebert lässt geschickt im kargen Proberaum spielen. Es genügen große Papierbahnen, Folien, Klebeband, um die chinesische Wildnis heraufzubeschwören, wo sich Unglaubliches ereignet: Eine Tigerin pflegt einen verwundeten Soldaten und rettet ihm damit das Leben. Was Moritz Gabriel in diesem Solo anstellt, ist witzig, kraftvoll und schlichtweg großartig. Wie er ratzfatz zwischen Tiger und Mensch wechselt, brummt, springt, miaut, bibbert. Wie er die Lehrsätze eines Parteisekretärs hochnimmt und das Publikum sehr charmant einbezieht: Wenn man das erlebt hat, braucht man nichts anderes mehr.

Theaterspektakel „Märchen und Mythen“ der Landesbühnen in Radebeul. Wieder am 21., 22., 23. und 31.10. Kartentel. 0351 8954214

zur Startseite