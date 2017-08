Hits und Hitze, Feuer und Wasser Halbzeit beim Festival der Kammermusik in Moritzburg: Das Niveau ist hoch, die Temperamente sind verschieden.

Besonderes zum 25. Jahrgang: Eine Wassermusik gaben Stars des Festivals am Sonnabend auf dem Schlossteich. Hunderte lauschten an den Ufern. © oliver killig

Verdis Arie „Caro nome“ war schon vor 160 Jahren ein Hit. Als das Motiv aus „Rigoletto“ am Sonnabend in Moritzburg anklang, in Giovanni Daellis Bearbeitung für Klavier und Oboe, huschte ein Lächeln durch die Kirche. Das zeichnet das einzigartige Kammermusikfest auch im 25. Jahr aus: Vertrautes erklingt neben weniger Geläufigem. Beim Porträtkonzert boten Gloria Chien und Ramón Ortega Quero zunächst Saint-Saëns Sonate op. 116, ein Werk, das höchste Konzentration fordert und bekam, dann das zauberhaft versponnene „Alla gitana“ von Paul Dukas und schließlich die mit Raffinessen gespickte Verdi-Adaption. Das flüssige und präzise Spiel der in Taiwan geborenen Pianistin harmonierte prächtig mit dem nuancenreichen Vortrag des spanischen Oboisten.

In die drei Hauptwerke des Abends teilten sich je fünf Frauen und Männer, und die Eigendynamik der wechselnden Besetzungen war – wie auch an den Tagen davor – frappierend. Kammermusik ist intelligente Konversation und sinnliche Erkundung, ein offenes Spiel mit Möglichkeiten. Das Können aller ist hoch, doch die Temperamente unterscheiden sich. Greifen wir vor: Beim Streichquintett F-Dur op. 88 von Brahms, das zum Finale erklang, agierten mit Geiger Kai Vogler und Cellist Peter Bruns zwei Musiker, die das Event einst mitbegründet haben. Gediegene Reife und prickelnde Spielfreude in schöner Allianz. Zwischen ihnen saß mit Abigél Králik eine Geigerin, die erst 18 und damit jünger als das Festival ist. Die gebürtige Kalifornierin, die in Ungarn lebt und für Arabella Steinbacher einsprang, faszinierte mit makelloser Intonation und mitreißender Leidenschaft. Es hielt sie kaum auf dem Sitz.

Auch die junge Koreanerin Hwayoon Lee und die erfahrenere Hsin-Yun Huang aus New York an den Bratschen hatten kongenialen Anteil daran, dass dieser Ausklang zu so einem exzellent ausbalancierten Erlebnis wurde. Wenn Brahms die Muskeln spielen lässt, dann bis in den kleinen Finger. Er zitiert hintersinnig Barock und Folklore, verweist auf Haydn, Schubert und Eigenes, bietet verblüffende Wendungen. Baut Erwartungen auf und biegt plötzlich ab in eine andere Tonart, wechselt den Rhythmus, vollendet die Fuge nicht. Diesen dezenten, intelligenten Insider-Humor haben die Fünf wunderbar ausgereizt.

Zuvor, bei Mendelssohns Klaviertrio in d-Moll, führte Gloria Chien vom Flügel aus die Fäden. Ihr fein temperiertes Spiel am klangschönen Steingraeber, das an die große Angela Hewitt erinnert, ist wirklich eine Messe. Der deutsche Geiger Tobias Feldmann und Cellist Andreas Brantelid aus Kopenhagen, beide noch recht jung, verstanden es vor allem in den Ecksätzen vorzüglich, Charisma und Kraft dieses schwungvollen Werkes herauszustellen. Das Andante wirkte zwar leicht übersüßt, beim folgenden Scherzo aber bekamen nur die Pferde Zucker, Mendelssohn im Galopp, atemberaubend.

Boccherinis charmantes Gitarrenquintett in e-Moll, das vor der Pause erklang, basiert nahezu eins zu eins auf seinem Klavierquintett F-Dur op. 56/2 und verschmilzt die Formensprache der Wiener Klassik auf unverwechselbare Art mit spanischem Timbre. Der Finne Ismo Eskelinen gab den Gitarrenpart mit filigraner Akkuratesse, Feldmann, Huang und Bruns an Geige, Bratsche und Cello korrespondierten aufmerksam und sensibel. Mira Wang an der 1. Violine ragte freilich heraus, sie interpretierte ihren Part mit hoher Dynamik, legte Feuer und entfachte Hitze – wer noch nicht wusste, dass der Toskaner Boccherini den Großteil seines Lebens in Kastilien verbrachte, erfuhr es spätestens jetzt. Ein Abend reich an Stimmungen, Spannungen und Spielfreude. Moritzburg als Qualitätssiegel. Riesiger Beifall.

zur Startseite