Hitlers willige Ausstellungsmacher Vor 80 Jahren diffamierten die Nazis Kunstwerke in der Schau „Entartete Kunst“. Die erste Ausstellung mit dem Titel hatte es 1933 in Dresden gegeben.

Adolf Hitler (r.) und Joseph Goebbels (3. v. l.) in der Schau „Entartete Kunst“. © dpa

Seine Kunst kostete ihn das Leben: Otto Freundlich (1878 – 1943) war Bildhauer, Maler, Jude, Kommunist und lebte lange in Paris. Schlimmer konnte es aus NS-Sicht kaum kommen. Freundlichs bekanntestes Werk, die Steinplastik „Großer Kopf“ (1912), von den Nazis umbenannt in „Der neue Mensch“, erlangte traurige Berühmtheit: Sie zierte das Deckblatt des Flyers zur Schau „Entartete Kunst“. Die NS-Femeausstellung eröffnete am 19. Juli 1937 in München und lockte Millionen Schaulustige an.

In neun Räumen des Archäologischen Instituts der Universität in den Hofgartenarkaden standen mehr als 120 Künstlerinnen und Künstler mit ihren Exponaten am Pranger – heute hochverehrte Vertreter des Kubismus, des Expressionismus, des Impressionismus, des Surrealismus oder der Neuen Sachlichkeit.

Was in München „perfektioniert“ wurde, hatte seinen wichtigsten Vorläufer bereits im September 1933 in Sachsen gehabt, mit der ebenfalls „Entartete Kunst“ benannten Ausstellung im Dresdner Rathaus. Sie wurde zum Vorbild und zum Kern der Großschau 1937 in München. Beide – und über sie die NS-Kulturideologie – fanden breite Zustimmung in der Bevölkerung; die Auswirkungen aufs kulturelle Selbstverständnis der Deutschen waren verheerend und sind bis heute spürbar.

Schon vor Januar 1933 hatten anhängerreiche Organisationen wie der Dresdner „Kampfbund für deutsche Kultur“ gegen das „jüdische und weltbürgerliche“ Element – die Moderne – gehetzt und einen volkstümelnden Realismus propagiert. Bald nach dem Januar wurden überall Museumsdirektoren und Hochschuldozenten wie Otto Dix aus den Ämtern getrieben, weil sie sich für die Moderne starkgemacht und Ankäufe getätigt hatten. Vielerorts wurde beschlagnahmt, was man für „entartet“ hielt, aus den Museen geholt und zu „Schreckenskammern der Kunst“ zusammengefügt. Dabei spielten vermutlich auch Neid und Rachegelüste eine Rolle, von erfolglosen antimodernistischen Kollegen der nun verfemten Künstler und Dozenten. Freilich wären diese Aktionen kaum so erfolgreich gewesen, hätte es nicht lange zuvor eine breite Strömung gegen die Moderne im Volk gegeben.

Der Präsident der NS-Reichskammer der bildenden Künstler, Adolf Ziegler, eröffnete die große Münchner Feme-Ausstellung vor 80 Jahren mit den Worten: „Wir sehen um uns herum diese Ausgeburten des Wahnsinns, der Frechheit, des Nichtskönnertums und der Entartung. Uns allen verursacht das Erschütterung und Ekel.“ Zwei Millionen Besucher schreckte das nicht ab, im Gegenteil. Sie kamen innerhalb von nur vier Monaten.

Der Angriff auf die Moderne betraf alle Großen der Zeit: Max Beckmann, Max Ernst, George Grosz, Ernst Ludwig Kirchner, Paul Klee, Oskar Kokoschka, Ernst Barlach, Karl Schmidt-Rottluff und Käthe Kollwitz ebenso wie viele eher unbekannte oder wegen der Feme in Vergessenheit geratene Künstler. Zu sehen bekamen die Bürger knapp 700 Arbeiten, die Ziegler in nur zehn Tagen mit einer fünfköpfigen Kommission in 32 Sammlungen in 23 Städten konfisziert hatte. Bis heute ist die genaue Zahl der beschlagnahmten Werke unklar, ebenso wie der Verbleib rund der Hälfte der Bilder und Skulpturen.

„Extrem dichte Hängung in engen und halbdunklen Räumen erzeugte den Eindruck von Chaos“, so der Koblenzer Kunstprofessor Christoph Zuschlag. Fast überall klebten diffamierende Hinweise: „Bezahlt mit den Steuergroschen des arbeitenden deutschen Volkes.“ Die Folge: „Die Stimmung wurde aufgeheizt und der Hass der Besucher gleichermaßen gegen Künstler und Kritiker, Händler und Museumsleiter gerichtet“, erläutert Zuschlag.

Während die Schau anschließend in veränderter Form in zwölf weiteren Städten in Deutschland und Österreich zu sehen war, ging der staatlich organisierte Kunstraub in unvorstellbarem Ausmaß weiter: Bei „Säuberungsaktionen“ in 101 Museen wurden rund 21 000 Werke von etwa 1 400 Künstlern beschlagnahmt. Viele wurden später vernichtet, als Devisenbringer ins Ausland verkauft oder gegen andere Werke eingetauscht.

Rechtlich legitimiert wurden die Konfiszierungen durch das „Gesetz über Einziehung von Erzeugnissen entarteter Kunst“ vom 31. Mai 1938. Propagandaminister Goebbels notierte: „Wir hoffen, dabei noch Geld mit dem Mist zu verdienen.“ Faktisch war moderne Kunst in Deutschland damit liquidiert. Otto Freundlich wurde 1943 im KZ Sobibor ermordet. (epd/SZ)

